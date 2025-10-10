Vybrať meno pre psíka je malá, ale dôležitá životná misia.
Je to slovo, ktoré budeš denne volať v parku, pri kŕmení aj pri učení povelov. A podľa odborníkov z American Kennel Club (AKC) môže správne zvolené meno dokonca zlepšiť komunikáciu a tréning - pes si totiž ľahšie zapamätá mená s tvrdými spoluhláskami a jasnou samohláskou (napr. Benny, Lucky).
Klasika, ktorá nikdy nesklame:
Max, Ace, Oreo, Leo, Ollie
Luna, Lily, Lulu, Zoe, Bella
Obľúbenci s iskrou originality:
Maverick, Archie, Thor, Loki, Winston, Murphy, Diesel
Sadie, Pepper, Ginger, Charlotte, Maisie, Nova
Mená, ktoré znejú, akoby patrili filmovej hviezde:
Oliver, Louie, Bentley, Enzo, Tucker, Bruno
Athena, Rose, Dixie, Izzy, Sasha, Harley
Milé a hravé mená pre večné šteniatka:
Benny, Sammy, Ziggy, Otis, Coco, Frankie
Maggie, Dolly, Roxie, Remi, Honey, Roo
A tie, ktoré znejú rovnako dobre na každom plemene:
Rex, Atlas, Apollo, Cosmo, Kilo, Remy
Millie, Zara, Lara, Mila, Kona, Lady
Popkultúrne mená, ktoré frčia
Niektorí majitelia dávajú psíkom mená podľa filmov, seriálov či spevákov. V posledných rokoch sa medzi populárne zaradili: Ken (Barbie), Loki a Thor (Marvel), Simba (Leví kráľ), Bruno (Encanto), Rocket (Strážcovia Galaxie).
Hudobní fanúšikovia sa zase často inšpirujú legendami ako Bowie, Ziggy, Ozzy či Prince.
Mená pre športových nadšencov
Psík s menom Kobe (po legendárnom Kobe Bryantovi) či Travis (áno, podľa Kelceho) určite zapadne do tímu aktívnych majiteľov. V minulosti sa na rebríček dostalo aj meno Jeter, keď sa s kariérou lúčila bejzbalová legenda Derek Jeter.
Tip: Ako vybrať ideálne meno pre svojho psa
Tréneri odporúčajú jednoduché mená s jednou až dvoma slabikami, ktoré sa ľahko vyslovujú a neznejú ako povely (napr. Kit môže znieť ako sit).
Tak čo, máš aj ty doma Maxa, Laru, Bellu alebo Oreo?