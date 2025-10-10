Kategórie
dnes 10. októbra 2025 o 10:16
Čas čítania 1:07
Zdenka Hvolková

Louis Tomlison prehovoril o smrti Liama Paynea aj o budúcnosti One Direction. O tragédii sa mal dozvedieť od Nialla

Louis Tomlison prehovoril o smrti Liama Paynea aj o budúcnosti One Direction. O tragédii sa mal dozvedieť od Nialla
Zdroj: The Diary Of A CEO
HUDBA HARRY STYLES PODCASTY ÚMRTIA ZNÁMYCH OSOBNOSTÍ
Bývalý člen One Direction Louis Tomlinson v emotívnom rozhovore pre podcast The Diary of a CEO úprimne prehovoril o najťažších chvíľach svojho života.

V dvojhodinovej epizóde, ktorá sa premietala aj v kinách v USA a Spojenom kráľovstve, Louis prvýkrát podrobne opísal, ako sa dozvedel o Liamovom úmrtí v októbri 2024.

„Bol som v aute, v L.A. Práve som môjho syna odviezol do školy a vracal sa domov,“ prezradil so zlomeným hlasom. „Dozvedel som sa to od Nialla [Horana]. Povedal niečo v zmysle, či som videl správy. A ja som už tušil, čo by tým mohol myslieť.“

Liam Payne zomrel vo veku 31 rokov v Buenos Aires po páde z tretieho poschodia hotelovej izby.

liam payne pohreb spomienka pamätník one direction zosnulý spevák hrobka smrť
Zdroj: Christopher Furlong/Getty Images
„V tom momente som mal podobné pocity, ako keď umrela Félicité,“ priznal. Félicité bola Louisova sestra a umrela ako 18-ročná v dôsledku neúmyselného predávkovania sa.

Liam Payne zomrel na následky pádu z balkóna na druhom poschodí. V hoteli Casa Sur bol ubytovaný počas dovolenky v Buenos Aires.
Liam Payne zomrel na následky pádu z balkóna na druhom poschodí. V hoteli Casa Sur bol ubytovaný počas dovolenky v Buenos Aires. Zdroj: Wikimedia Commons/ Roberto Fiadone

V rozhovore sa Louis vrátil aj k roku 2015, keď sa One Direction rozhodli pre pauzu. Opísal, ako napätá atmosféra počas kľúčového stretnutia pred rozchodom kapely zanechala hlbokú stopu. „Tá miestnosť bola zrazu studená. Cítil som prázdno, aké som dovtedy nezažil,“ povedal.

Spevák priznal, že vtedy bol naivný a veril, že kapela sa po krátkej pauze opäť spojí. Dnes však hovorí realistickejšie: „Nikdy nehovor nikdy, ale po Liamovej smrti si to už neviem predstaviť. Nebolo by to správne voči nemu.“

Zároveň zdôraznil, že práve Payne bol tým, kto najviac sníval o znovuzjednotení One Direction. „Nikto by za reunion nebojoval viac než Liam. Ja by som bol hneď za ním.“

One direction
Zdroj: Wikimedia (Creative Commons)
Louis aktuálne pracuje na Netflixovej minisérii spoločne so Zaynom Malikom, kde dvojica spoločne rozoberá priateľstvo, stratu aj otcovstvo. Spevák priznáva, že natáčanie bolo „terapeutické“ a pomohlo mu nájsť pokoj po období smútku.

„Všetci sme k nemu vzhliadali,“ dodal. „Možno sme to vtedy nedokázali povedať nahlas, ale Liam bol pre nás všetkých obrovskou oporou.“

Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: The Diary Of A CEO
