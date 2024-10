Obrovský úspech kapele priniesla tragická smrť kamaráta.

Po smrti britského speváka Liama Paynea dosiahla bývalá chlapčenská kapela One Direction na Spotify 17. októbra 57,5-milióna streamov, čo bol ich najväčší streamovací deň v histórii, informoval na Instagrame portál Complex.

Fanúšikovia si zosnulého speváka pripomínajú počúvaním tvorby obľúbenej skupiny, ktorá sa na pódium už nikdy nevráti v plnej zostave. K tragédii, ktorá obletela celý svet, sa vyjadrili aj jeho bývalí spevácki kolegovia – Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan a Harry Styles. „Spomienky, ktoré s ním máme, si budeme pamätať navždy,“ napísali umelci v príspevku. V odkaze sa píše, že myslia aj na jeho rodinu, kamarátov a fanúšikov zosnulého Liama.

Zdroj: Instagram/@onedirection

Obľúbený spevák Liam Payne zomrel v stredu 16. októbra po páde z tretieho poschodia hotela v Buenos Aires, v hlavnom meste Argentíny. V dôsledku pádu utrpel zranenia, ktoré boli podľa slov zdravotníkov nezlučiteľné so životom.

Liam Payne sa narodil 29. augusta 1993 v anglickom Wolverhamptone ako tretie dieťa do rodiny s dvoma staršími dcérami inštalatérovi Geoffovi Payneovi a zdravotnej sestre Karen Payne. Svoje detstvo hodnotil ako šťastné aj napriek tomu, že toho veľa nemali. Chcel, aby na neho boli rodičia hrdí, a tak sa v roku 2008 prihlásil do populárnej talentovej šou The X Factor.

Jeho šance na úspešnú sólovú kariéru sa zvýšili, no spevák sa pridal ku chlapčenskej kapele One Direction, ktorú vytvoril spolu s Harrym Stylesom, Louisom Tomlinsonom, Niallom Horanom a Zaynom Malikom. 1D, ako sa One Direction prezýva, dobili hudobnú scénu a stali sa jednou z najúspešnejších chlapčenských kapiel súčasnosti.

Vo finále sa One Direction umiestnila na treťom mieste a podpísala zmluvu s porotcom a tvorcom šou Simonom Cowellom a jeho produkčnou spoločnosťou Syco Entertainment. Ich debutový singel What Makes You Beautiful zožal po vydaní v septembri 2011 celosvetový úspech a dostal sa na prvé miesto v britskom rebríčku singlov, pripomína The Independent.

Po celom svete predali viac ako 70-miliónov nahrávok a dodnes sú považovaní za jednu z najvýraznejších chlapčenských kapiel v hudobnej histórii. Vydali päť albumov, vrátane debutu Up All Night z roku 2011, a získali množstvo ocenení, siedmich Brit Awards a štyroch cien MTV Video Music Awards.

Liam otvorene prehovoril aj o svojich problémoch s alkoholom a vlani v máji oslávil 100 dní bez alkoholu. Hudobník roky bojoval s depresiami. Priznal, že popularita na ňom zanechala „jazvy“, prešiel si veľmi náročnými obdobiami, z ktorých ho podľa jeho slov dostali blízki.

V roku 2017 sa mu zo vzťahu s o desať rokov staršou speváčkou Cheryl Cole narodil syn Bear. Po rozpade kapely sa vydal sólovou dráhou a v roku 2019 vydal svoj debutový album LP1. Titulnou skladbou albumu bol singel Strip That Down, na ktorej spolupracoval americký raper Quavo a spevák Ed Sheeran. Začiatkom tohto roka vydal svoj posledný singel Teardrops.