Nová pláž vznikla na upravenom brehu Liptovskej Mary v mestskej časti Palúdzka.

Začiatkom júna predstavil novinku primátor mesta Liptovský Mikuláš, Ján Blcháč. „Nebude to ako na Makarskej, ale na začiatok dobré,“ zavtipkoval na sociálnej sieti. Nová pláž ponúka pozvoľný vstup do vody, jemný štrk aj priestor na oddych. Ihrisko na plážový volejbal je síce ešte nedokončené, no už teraz sa naplno využíva.

Súčasťou letoviska budú aj dva bufety, požičovňa paddleboardov, prezliekarne a suché toalety. Na miesto je zabezpečené parkovanie, no počas letných prázdnin bude fungovať aj bezplatný kyvadlový autobus, ktorý premáva z Podbrezín.

Oficiálne otvorenie pláže bolo naplánované na dnešok. Program začal o 10.00 h, samotné otvorenie sa konalo o 13.00 h. Vstup je bezplatný. Primátor označil pláž za zmysluplný projekt, ktorý bude mesto ďalej rozvíjať. V budúcnosti plánujú pridať ďalšie vybavenie.