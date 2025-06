Nájdeš v zozname svojich favoritov?

Nie je žiadnou novinkou, že rap je najpočúvanejší hudobný žáner v posledných rokoch, vďaka čomu nemáme núdzu o fresh nahrávky, keď každý deň uzrie svetlo sveta množstvo noviniek.

Po zhodnotení najlepších slovenských rapových trackov za prvých 6 mesiacov v roku 2025 sme sa pozreli aj na tvorbu s rukopisom amerických interpretov. Nižšie nájdeš TOP 15 amerických trackov za prvý polrok.

Čestné uznanie si za svoju tvorbu v roku 2025 zaslúžia aj Gunna, Murda Beatz, Jack Harlow, Key Glock, Millyz, YFN Lucci, Bay Swag, Quavo, Ye a ďalší, ktorých novinky sa do zoznamu síce nedostali, ale stoja za tvoj čas a vypočutie.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o hudbe, módnych trendoch, outfitoch, obuvi alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Ak máš chuť na trochu nostalgie, pozri si TOP 10 rapových albumov, ktoré tento rok oslavujú 10. výročie a považujeme ich za klasiky. Nájdeš medzi nimi diela s podpisom Kendricka Lamara, A$AP Rockyho alebo Young Thuga.

15. Meek Mill feat. G Herbo – SURVIVOR'S GUILT

Spolupráca, ktorú sme nevedeli, že potrebujeme, ale je skvelá. Meek Mill a G Herbo predstavili 30. mája track s názvom SURVIVOR'S GUILT aj s videoklipom. Obaja interpreti sa v texte zamýšľajú nad tým, že sa im podarilo dostať z ulice, zatiaľ čo mnohým ďalším nie, ale opisujú tiež svoje duševné a emocionálne problémy, ktoré si nesú zo svojich životov pred úspechom na rapovej scéne.

G Herbo vydal aj veľmi úprimný track Went Legit.

14. Moneybagg Yo – Close The Door

Moneybagg Yo patrí medzi najvýraznejších raperov z Memphisu v posledných rokoch a v tracku Close The Door ponúka fanúšikom vlastný pohľad na svoju históriu a vzostup medzi hviezdy. Introspektívna nahrávka, ktorú produkovali David Morse a Skywalker OG, je dôkazom technických aj lyrických kvalít 33-ročného interpreta a jej temná atmosféra ťa pohltí.

13. Lil Baby feat. Rod Wave & Rylo Rodriguez – By Myself

Lil Baby vydal na začiatku roka album WHAM (Who Hard as Me), ktorý ovládol všetky rapové playlisty, a to aj vďaka tracku By Myself s Rodom Waveom a Rylom Rodriguezom.

Hviezdna zostava nahrala spoločne tiež videoklip, v ktorom všetci zúčastnení ukazujú svoju lásku k hazardu, keď hrajú kocky o veľké sumy peňazí. (Lil Baby počas nahrávania albumu prehral v kasíne viac ako 8 miliónov dolárov).

12. Wale – Blanco

Wale sa po krátkej prestávke plnohodnotne vrátil na hudobnú scénu a 19. marca vydal svoj prvý track pod vydavateľstvom Def Jam. Novinka s názvom Blanco, ktorú produkoval Red Vision, je otvorenou spoveďou skúseného rapera, keď opisuje svoje súkromie vrátane problémov s alkoholom a bojom s demónmi. Wale chce byť k svojim fanúšikom úprimný a otvorený, za čo má náš obdiv.

11. Offset feat. JID – Bodies

Minulý piatok odhalili Offset a JID spoločný track s názvom Bodies, pod ktorým sú produkčne podpísaní Vinylz, FNZ, Cashmere Brown a BoogzDaBeast. Novinka udáva tón drsného rapu na údernom beate, pričom obaja interpreti predviedli bars plné flexu aj vycibrenú techniku, a nebojíme sa tvrdiť, že JID trochu zatienil slávnejšieho kolegu.

K energickej hymne, ktorá spája Atlantu a Dreamville Records, vznikol tiež videoklip s efektnými zábermi.