dnes 8. augusta 2025 o 10:00
Čas čítania 3:42
Richard Balog

REFRESHNI SI PLAYLIST: Emotívny vizuál od Justina Biebera, tvrdý rap Dollara Prynca aj herec z Harryho Pottera v klipe Ed Sheerana

REFRESHNI SI PLAYLIST: Emotívny vizuál od Justina Biebera, tvrdý rap Dollara Prynca aj herec z Harryho Pottera v klipe Ed Sheerana
Zdroj: Renell Medrano
HUDBA ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Tento týždeň sme pripravili zmes jemného popu, tvrdého rapu aj elektronickej hudby, ktorá ti rozpumpuje krv v žilách.

Ak si fanúšikom hudby podobne ako my, určite každý piatok netrpezlivo čakáš na novinky od svojich obľúbených, ale aj nových interpretov, ktorí obohatia tvoj playlist. Za posledných 7 dní vyšlo kvantum kvalitných nahrávok, spomedzi ktorých sme vybrali tie najzaujímavejšie od mien ako Justin Bieber, Gunna, Key Glock, Ed Sheeran, ale tiež Dollar Prync či Hasan. 

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
1. Justin Bieber YUKON 

Tohtotýždňový zoznam otvárame videoklipom k tracku YUKON, ktorý nájdeš na novom albume Justina Biebera s názvom Swag.

Nahrávka má približne 60 miliónov streamov len na Spotify a je dielom štvorice producentov Sir Dylan, Carter Lang, Daniel Chetrit a ​Dijon. Nesie v sebe veľmi silnú emóciu, ktorú podčiarkol čierno-biely vizuál s účasťou spevákovho syna Jacka a manželky Hailey.

O réžiu aj kameru sa postaral Cole Bennett, pričom vymenil lesklé popové zábery za pohľad na rodinu, ktorá si užíva spoločný čas na jachte pri pokojnom pobreží, čo krásne dopĺňa tému lásky, uzdravenia a sebapoznania. 

Just wanna be the one to give you what you want.
I could put you in the Yves Saint Laurent.

2. Gunna The Last Wun 

Nový štúdiový album s názvom The Last Wun vydal dnes o polnoci raper Gunna a tým definitívne ukončil spojenie s Young Thugom a labelom YSL. 

HOT novinka obsahuje 25 plnohodnotných trackov a medzi hosťami nájdeš napríklad Offseta, Wizkida alebo Asakeho, ktorí doplnili sólové nahrávky v podaní interpreta z Atlanty, ktorý odohral koncert v Bratislave na festivale Hip Hop Žije 2019. Album The Last Wun trpí kvôli množstvu podobných beatov a záver nás nudil. Ak by sme mali vybrať stopu, ktorá nás najviac oslovila, išlo by o just say dat. 

I'm workin' out at that Patriots stadium gym (gym).
I didn't get rich off my aliens, they come and pay me and they know the drill (drill).

3. Saweetie pressure 

Zastúpenie v dnešnom zozname má aj ženský rap, a to vďaka Saweetie, ktorá vydala videoklip k fresh tracku pressure z EP HELLA PRESSURE

Novinka, pod ktorou je ako producent podpísaný Deputy (držiteľ ceny Grammy, pozn. redakcie), má veľmi svižné tempo, chytľavý refrén a v neposlednom rade drzé bars charakteristické pre tvorbu atraktívnej interpretky z Kalifornie. 

Imagine throwin' dirt on me and I shine like this.
Bi***es never thought they would see a time like this.

4. Key Glock Blue Devil 

Key Glock sa tento týždeň vrátil k svojmu poslednému štúdiovému albumu Glockaveli, keď predstavil vizuál k tracku Blue Devil a zároveň oznámil vydanie rozšírenej verzie úspešného projektu s názvom Glockaveli: All Eyez On Key, prostredníctvom ktorého vzdáva hold Tupacovi Shakurovi.

28-ročný raper z Memphisu tentoraz všetko zahalil do modrej farby a potvrdil svoj hviezdny status. Vychutnaj si jeden z najväčších bangrov z LP v sprievode trblietavých diamantových šperkov, hodiniek, efektných záberov a flexu. 

If it's 'bout money, then you know it's whatever (yeah, ayy, yeah)
If it's 'bout money, then you know I'm on it (ayy).

5. BigXthaPlug feat. Ella Langley Hell At Night

BigXthaPlug patrí medzi najväčšie rapové objavy v posledných rokoch, pričom má veľmi blízko aj k žánru country, o čom nás presvedčil na deluxe verzii svojho posledného albumu TAKE CARE a najnovšie tiež v tracku Hell At Night so speváčkou Ellou Langley.

Novinka, ktorá predstavuje ich prvú spoluprácu, je pomstychtivá nahrávka, v ktorej BigX a Langley striedajú verše nad melodickým inštrumentálom a dávajú jasne najavo, že neveria v staré príslovie „žij a nechaj žiť“ alebo „odpusť a zabudni“, naopak chcú tvrdú odplatu.

Heartbreak's a funny thing
How it makes you think, what it makes you want
While when it ends, does gettin' revenge sound better than movin' on?

6. James Hype feat. Sam Harper & Bobby Harvey Waterfalls

K letu neodmysliteľne patria ľahké rádiové tracky, ktoré perfektne dopĺňajú atmosféru každej grilovačky alebo párty pod holým nebom, a presne taký predstavil James Hype v spolupráci so Sam Harper a Bobbym Harveym. 

Novinka s názvom Waterfalls má všetko, čo očakávaš od letného hitu, ktorý ti rozpumpuje krv v žilách – údernú elektronickú produkciu, jednoduchý text a chytľavý refrén. Vychutnaj si piatok v sprievode nášho oficiálneho playlistu na Spotify, v ktorom nechýba táto nahrávka.

You know what I needed, baby.
And you know what I need, oh yeah.

7. Ed Sheeran A Little More

Na záver si našu pozornosť získal Ed Sheeran s ďalšou ukážkou z pripravovaného albumu Play, ktorý vyjde 12. septembra. Novinka nesie názov A Little More a ide o optimistický track, v ktorom britský interpret rozoberá následky ukončenia toxického vzťahu.

Súčasťou nahrávky je tiež videoklip, ktorý nadväzuje na udalosti z vizuálu Lego House z roku 2011, kde herec známy z Harryho Pottera Rupert Grint stvárňuje posadnutého fanúšika, ktorý bol prepustený z väzenia za prenasledovanie Sheerana. Tešíme sa na nový album.

I wish I didn't care this much, but I do.
No one knows the half of it, what you put me through.

Za posledných 7 dní vyšli aj ďalšie HOT novinky – Raphael a Smolki13k majú online collab track Rap N Roll, Dollar Prync predstavil album RACKS s hosťami ako Sergei Barracuda alebo CA$HANOVA BULHAR, melodickú záležitosť s názvom 10 Minut odhalil Hasan s Viktorom Sheenom a fresh hit Lost, ktorý budeš počuť z rádia, predstavili Bailey Zimmerman a The Kid LAROI.
Súvisiace témy
ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Náhľadový obrázok: Renell Medrano
