Vychutnaj si zmes domáceho aj zahraničného rapu či popu s juhoamerickým vibom.

Letné prázdniny sú v plnom prúde, ale to neznamená, že interpreti si len užívajú festivaly a dovolenky pri mori. Nižšie nájdeš TOP hudobné releasy z domova aj zo zahraničia za posledný týždeň. Priprav sa na duo PTK a Yzomandias, Travisa Scotta s celou svojou crew Jackboys, Joynera Lucasa alebo Alexa Warrena a Bad Bunnyho.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

P. S. Pozri si náš zoznam TOP 15 slovenských rapových trackov za prvú polovicu roka 2025 aj TOP 15 amerických rapových trackov za rovnaké časové obdobie.

1. JACKBOYS – JACKBOYS 2

Travis Scott patrí medzi najväčšie hudobné hviezdy v posledných rokoch a silu svojho mena tentoraz využil pri spoločnom albume zoskúpenia JACKBOYS, ktoré tvorí spoločne s Donom Toliverom a Sheck Wesom (obaja interpreti sú podpísaní pod vydavateľstvom Cactus Jack).

Voľné pokračovanie albumu JACKBOYS z roku 2019 obsahuje 17 trackov a trvá 55 minút čistého času. Novinka ponúka sólové nahrávky v podaní Scotta, ako napríklad KICK OUT alebo DUMBO s videoklipom nižšie, ale tiež spolupráce všetkých členov a featy s hosťami ako Future, Playboi Carti, GloRilla alebo Kodak Black. LP má svižné tempo a baví nás, ale neobsahuje obrovské hity, ktoré by rezonovali v rebríčkoch.

Can't tell if I'm hot or cold, hip on fire, wrist on frozen.

Don't know if she thick or slim, waist go in, ass explodin'.

2. PTK & Yzomandias – Painkillers (Overdose Edition)

HOT novinku tento týždeň predstavili tiež PTK a Yzomandias, keď vydali deluxe verziu, respektíve overdose edíciu, svojho spoločného albumu Painkillers z roku 2024.

LP dostalo obal s novým imidžom oboch raperov a na rozdiel od pôvodnej nahrávky obsahuje 5 nových trackov – Westside Glum, Black Hoodies, Krvavý klouby, Kdo Mě Zastaví a remix hitu KSN s Robinom Zootom, Nik Tendom a Ektorom. Ak ti je spoločná tvorba PTK a Yzomandiasa blízka, prídeš si na svoje, rovnako ako my v redakcii.

Jsem sám svůj soupeř, já versus já jako Batman a Joker.

Nikdy necouvl (ne), savage jsem než bude over (woah).

3. Joyner Lucas – NOBODY CARES

Predtým ako Joyner Lucas vydal o polnoci svoj nový album ADHD 2, a venuje mu patričnú pozornosť, nahral odpoveď na diss track Friendly Fire od Skeptu s názvom NOBODY CARES.

Agresívna nahrávka je zameraná priamo na Skeptu a britskú rapovú scénu, pričom 36-ročný rodák z Worcesteru sype ostré bars vrátane množstva urážok presne do beatu so svojou charakteristickou rýchlou kadenciou. Na obale tracku je Joyner Lucas v lyžiarskej maske a bunde s vlajkami USA a Veľkej Británie rozdelenými v strede, čo symbolizuje stret medzi Atlantikom.

Maybe you mad 'cause you ain't got buzz up in the UK no more (uou mad)

I heard your career just ain't what it was and you don't get paid no more (facts).

4. Nasty C feat. Usimamane – Soft

Nasty C a Usimamane majú online sprievodný videoklip k spoločnej nahrávke s výstižným názvom Soft, ktorá je na streamoch síce viac ako mesiac, ale teraz získava pozornosť.

Juhoafrická hudobná scéna má globálne čoraz väčšiu popularitu, a to vďaka interpretom, ako sú Nasty C alebo Usimamane, ktorí predstavujú nové štýly a inovatívny zvuk. Najnovším dôkazom je práve track Soft, ktorý vyzdvihuje ich umelecký talent a má perfektný vibe doplnený o jednoduchý text s chytľavým refrénom.

So I’m workin' hard just to live soft, soft (just to live soft, soft).

So I could be like Rick Ross, Boss (Rozay).

5. Burna Boy feat. Shaboozey – Change Your Mind

Burna Boy patrí v súčasnosti medzi najväčšie afrobeat hviezdy a svoj status potvrdil vydaním posledného albumu No Sign of Weakness, na ktorom nájdeš napríklad aj collab so Shaboozeym s názvom Change Your Mind.

Melodický track si okamžite získal pozornosť fanúšikov a tento týždeň dostal videoklip z prostredia losangelského ranču. Novinka má country hudobný podtón s bohatými južanskými gitarovými lickmi, afrobeatovým nádychom a refrénom, ktorý si môžeš predstaviť, ako ľudia spievajú slovo za slovom na koncertoch.

And my heart is never gon' leave.

I'm always gonna be there for you, don't give up on me.

6. Alex Warren – You'll Be Alright, Kid

Najväčšiu noc vo svojej doterajšej hudobnej kariére má za sebou talentovaný interpret Alex Warren, ktorý vydal debutový album You'll Be Alright, Kid.

Album slúži ako pokračovanie jeho EP You'll Be Alright, Kid (Chapter 1) z roku 2024 – rozširuje témy projektu a pridáva 10 nových trackov, vďaka čomu vzniká kolekcia 21 nahrávok. Podpis na diele You'll Be Alright, Kid má tiež raper Jelly Roll a speváčka Rosé.

Another glimpse of what could've been (ooh).

Another dream, another way that it nevеr was.

7. BAD BUNNY – ALAMBRE PúA

Tohtotýždňový zoznam uzatvára Bad Bunny s fresh trackom ALAMBRE PúA, ktorý vydal spoločne so začiatkom svojho 30-dňového pôsobenia v Coliseo de Puerto Rico.

Nahrávka s výrazným vplyvom elektronickej hudby obsahuje tvrdé basy, hypnotizujúce syntetizátory a text, v ktorom Benito uvažuje o bývalej, možno zakázanej láske. O produkciu sa postarali Tainy a Luis Ahmed Irizarry, pričom ide o Bunnyho prvý release od albumu DeBÍ TiRAR MáS FOToS z januára 2025.

Sprievodný videoklip sa zameriava na tancujúcu ženu a v závere odkrýva nápis „No me quiero ir de aquí“, čo v preklade znamená „Nechcem odtiaľto odísť“.