Ako by povedal Yzomandias – Krása střídá nádheru.

Piatky patria novej hudbe a tento týždeň nebude výnimkou. Za posledných 7 dní vyšlo množstvo fresh releasov a my sme vybrali tie najlepšie. Priprav sa na interpretov, ako sú PTK, Katannah a Marko Damian, A$AP Rocky alebo Miley Cyrus, ktorá nahrala spoločný track aj s videoklipom s topmodelkou Naomi Campbell.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

P. S. Pozri si náš zoznam TOP 15 slovenských rapových trackov za prvú polovicu roka 2025 aj TOP 15 amerických rapových trackov za rovnaké časové obdobie.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch, a nemali by uniknúť tvojej pozornosti.

1. PTK – BBL

Tohtotýždňový zoznam otvára PTK, ktorý nahral dokonalý letný hit, keď vysamploval track Timeless od The Weeknda s Playboiom Cartim. Novinka nesie názov BBL a napriek tomu, že trvá len približne 2 a pol minúty, nedostaneš ju z hlavy, a to či už kvôli chytľavej melódii, pod ktorou sú podpísaní Rigas Beats a Anyvibe, alebo flowu a motivačnému textu v podaní PTK.

Jestli to nemá dost nul, tak pohnu s tim, zvedám cenu.

Souhlasim, starej Patrik byl top, novej teď postaví vilu.

2. Katannah feat. Marko Damian – Ni**as in Pragis

Česko-slovenský collab, ktorý má hlavu aj pätu, a baví nás od prvej do poslednej sekundy. Takto by sme v stručnosti charakterizovali nahrávku Ni**as in Pragis od dvojice Katannah a Marko Damian s produkciou od RichBlessed, ktorú dokončil bio.

Úvod tracku otvoril svojou úprimnou slohou s dávkou nadhľadu Marko Damian s driftujúcim BMW v pozadí, aby následne naskočil na tvrdý beat účastník minuloročného The Mag Wrap a potvrdil, že rap má v krvi. Následne sa obaja interpreti opäť prestriedajú a výsledkom je nekompromisný banger s pouličnou atmosférou, ktorý nájdeš v našom oficiálnom REFRESHER playliste na Spotify.

Už ani neviem, koľko som minul za poslednýkrát.

Už ani neviem, prečo ťa ľutujem, dobre ti tak.

3. Shimmi feat. Loudz 1 – PULZ "X"

Slovensko-český collab predstavili tiež Shimmi a Loudz 1. Ich spoločná novinka nesie názov PULZ "X" a má dokonalý letný vibe. Vďaka kombinácii jednoduchého textu a chytľavej melódii nahrávku budeš rotovať vo svojom playliste dookola.

Súčasťou tracku je tiež sprievodný videoklip od Marka Senderaka z agentúry WE DONT CARE WE CREATE. Odohráva sa v zábavnom parku a skvelo dopĺňa atmosféru.

Manifestujem, že ťa celú vyzlečiem.

Ty si môj únik, ďaleko od pekiel.

4. A$AP Rocky feat. KayCyy – pray4dagang

Deň nezávislosti (4. júl) oslavuje A$AP Rocky novým trackom s názvom pray4dagang, ktorý nahral v spolupráci s KayCyy.

Nahrávka odráža Rockyho boj s odchodom od blízkych, ťarchu násilia, straty a pocit, že sa zmieta medzi minulosťou a prítomnosťou. Modlí sa za svoj blízky okruh priateľov, rodinu a za seba a dúfa v ochranu a vykúpenie. Track sa dotýka viny, výčitiek svedomia a krutej reality slávy, pričom hľadá pokoj a vedenie od vyššej moci.

Track pray4dagang je zatiaľ dostupný len na Apple Music, ale od polnoci 5. júla bude online na všetkých ostatných streamoch. Bohužiaľ, stále nevieme dátum vydania albumu Don't Be Dumb, ktorý Pretty Flacko už niekoľkokrát preložil.

I'll be gone 'til November, for over three-hundred days.

If I write you a letter, better read every page.

My baby leavin' for war, got a kid on the way.

I know I left you alone, was my biggest mistake.

5. Smiley – Don't Box Me

Pod vydavateľstvom OVO Sound (October's Very Own, pozn. redakcie) vydal dnes o polnoci svoj debutový projekt interpret Smiley, pričom v jednom tracku mu sekunduje samotný Drake.

Album Don't Box Me obsahuje 9 trackov, trvá približne 22 minút čistého času a medzi hosťami nájdeš aj ďalších známych raperov, ako sú Icewear Vezzo či Baka Not Nice. Ak si doteraz nepočul žiadnu nahrávku od Smileyho, naprav to.

6. J Hus feat. Asake – Gold

J Hus pred pár dňami oslávil 5. výročie od vydania albumu Big Conspiracy vo veľkom štýle, keď odohral koncert s orchestrom v Royal Albert Hall v Londýne. 29-ročný raper o niekoľko dní neskôr potešil svojich fanúšikov aj úplne novým trackom s názvom Gold, ktorý nahral v spolupráci s nigerijským spevákom Asakem.

Dynamický collab, ktorý produkoval P2J, ponúka ľahko zapamätateľný text v kombinácii s charakteristickým prejavom J Husa a melodickými linkami Asakeho. Nemáme výhrady, skvelá práca.

Whine your waist and control, got a Naija gyal and Yardie.

Attitude is so cold, bad like Nicki, RiRi, Cardi.

7. Miley Cyrus feat. Naomi Campbell – Every Girl You've Ever Loved

Videoklip, ktorý potrebuješ vidieť. Miley Cyrus a britská topmodelka Naomi Campbell ho natočili k spoločnému tracku Every Girl You've Ever Loved zo speváčkinho nového albumu Something Beautiful.

Campbell neposkytla vo vizuále len svoj vzhľad, ale v nahrávke môžeš počuť aj jej hlas, ktorý dopĺňa vokál Cyrus, ktorá vytiahla zo svojho portfólia lyrics plné štipľavých odkazov. Videoklip obe hviezdy vyzdvihuje ako odvážne, štýlové ikony a zachytáva surové emócie nabité sexepílom, ktoré medzi modelku a speváčkou boli počas natáčania. Vychutnaj si tento hriešny collab.

Yeah, I can hold you like a man.

And let you cry like a child (follow you like a shadow).