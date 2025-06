V tohtotýždňovom zozname nájdeš zmes rapu, popu a elektronickej hudby.

Letné prázdniny 2025 sú oficiálne tu, a to znamená, že v najbližších týždňoch si budeme užívať (popri práci) uvoľnenú atmosféru v kruhu priateľov či rodiny, k čomu neodmysliteľne patrí dobrá hudba. Ak hľadáš tipy na TOP releasy, si na správnom mieste, keďže nižšie nájdeš tie najlepšie z domova aj zo zahraničia.

1. Samey – saggujem jeans

Úvod tohtotýždňového zoznamu si pre seba uchmatol Samey s vizuálom k tracku saggujem jeans, ktorý je súčasťou albumu PODOKNAMI. Napriek tomu, že ide o collab projekt s Glebom, v nahrávke rapuje len Samey a počas približne 2 minút chŕli bars vo veľmi rýchlom tempe. Produkciu zabezpečil Elissio.

Vo videoklipe, ktorý režíroval Flashfaker, môžeš vidieť okrem košického rapera aj nášho moderátora Olivera Poliaka, Zaya alebo modelku s balkánskymi koreňmi – Džanu Valjevac v improvizovanom prostredí klasického sídliska.

Keď toto baby nefeeluješ, tak musíš byť čudná.

Hm, nevadí, aj tak si šupa.

2. Nerieš – Disney

Slovenskú rapovú scénu zastupuje aj skupina Nerieš, ktorá po albume Naspäť domov, predstavuje ďalšiu podarenú nahrávku v roku 2025. Novinka nesie názov Disney a Gabryell aj Matej Straka v texte rozprávajú o svojej ceste za tým, aby ich hudba mohla živiť, čo sa im našťastie podarilo. Nie vždy to bolo jednoduché a oboch raperov zastihli aj pády. Beat je dielom producenta Facefront.

Tému tracku vymyslel Gabryell: „Napadla mi, keď som sa cítil fakt dobre. Uvedomil som si, že vlastne žijem rozprávku. A keď rozprávky, tak také tie ‚disneyovky‘. Tak som to skúsil nejako pospájať do jednej myšlienky,“ povedal nám v krátkom rozhovore a výsledok si môžeš vypočuť na všetkých streamoch.

Mladý v tom mal jasno, chcel byť jazdec.

Tak sedel od malička v motokáre, nebolo to lacné.

3. Sofian Medjmedj & Ben Cristovao – Vodopády

Keď Ben Cristovao počas svojho najväčšieho koncertu v živote oznámil vydanie spoločného albumu so Sofianom Medjmedjom, urobil radosť množstvu fanúšikov vrátane nás, keďže ich spoločná energia a chémia je skvelá.

Album KHAOSAN neponúka len rádiové hity typu FANCY, ale aj pomalšie tracky, ako napríklad Vodopády. Melodická nahrávka aj so sprievodným videoklipom s horúcou letnou atmosférou od Butterfly Kids nadväzuje na text plný túžby a vášne. V redakcii nemáme žiadne výhrady – takto si predstavujeme súčasný pop.

Co kdyby jsi byla se mnou?

Co kdyby jsi byla šťastná aspoň jednou?

4. Rob49 feat. G Herbo – WTHelly (Remix)

Po dlhých týždňoch čakania vydal Rob49 oficiálny remix svojho virálneho hitu WTHELLY, ktorý sme zaradili aj do TOP 15 amerických rapových trackov za prvú polovicu roku 2025, pričom na feate je G Herbo.

Novinka posúva pouličnú hymnu do nových výšin vďaka charakteristickej surovej energii a lyrickej dravosti v podaní rapera z Chicaga, ktorý naskočil na ostrý beat po neworleanskej hviezde. Remix WTHelly prichádza v čase, keď Rob49 vydal album Let Me Fly, ktorý debutoval v rebríčku Billboard 200, vďaka čomu si upevnil status jedného z najzaujímavejších mladých raperov na scéne.

Diamonds wet, I pull up VVS, baguettes, I'm fresh as hell.

She ain't never had a ni**a like me yet, and I can tell.

What the helly?

5. Don Toliver – FWU

Don Toliver naďalej dokazuje, že je na rýchlej ceste k superhviezde. Vďaka svojmu žánrovo pestrému štýlu, s podpisom interpretov z elitnej kategórie a výraznej aure nie je prekvapením, že každý nový drop 31-ročného rodáka z Houstonu je pre fanúšikov melodického rapu a experimentálneho R&B ako sviatok.

Najnovšie predstavuje banger FWU s produkciou od Mustarda, ktorá prináša trippy, atmosférickú melódiu v kontraste s ťažkými basami a psychedelickými podtónmi. Don T v texte hovorí o rýchlom živote, sexuálnej slobode a rebelantskej láske.

My diamonds pavé, they be doin' sign language.

I'm down with your friends and the hoes that you came with (yeah).

6. Rick Ross feat. Pharrell Williams – For The Money

O pozornosť rapových fanúšikov sa po dlhšej prestávke hlási Rick Ross s bangrom For The Money, ktorý produkoval Pharrell Williams. Prvý oficiálny track Rozaya v roku 2025 prináša jeho charakteristickú hru so slovami motivovanú peniazmi a honosným životným štýlom s beatom šitým na mieru.

Podľa slov Rossa uzrie svetlo sveta v najbližších hodinách aj videoklip, ktorý spoločne s Pharrellom natočili v Paríži. Tešíme sa na výsledok.

Everybody got rich, then they went broke.

Hoes wanna shop, then they wanna post.

7. Lorde – Virgin

Najväčší globálny popový release tohto týždňa patrí novozélandskej speváčke Lorde, ktorá po niekoľkých úspešných singloch vydala dnes o polnoci album Virgin.

Horúca novinka, ktorú budeš počuť z každej strany počas celého leta, obsahuje 11 trackov a trvá približne 35 minút. Virgin je úmyselne chaotický album, plný rôznych štruktúr, odvahy, ale aj obrovských rečníckych otázok, ktoré sú umiestnené v malých, tichých sekvenciách. Pri vedomom počúvaní ich postrehneš a prinútia ťa rozmýšľať.

BONUS: Clipse – Ace Trumpets (A COLORS SHOW)

Legendárne duo Clipse, ktoré tvoria bratia Pusha T a No Malice, vtrhlo na pódium A COLORS SHOW s nekompromisným vystúpením tracku Ace Trumpets a potvrdilo silný rapový status. Vychutnaj si živú verziu hlavného singlu z pripravovaného albumu Let God Sort Em Out, ktorý skupina nahrávala v Paríži pod taktovkou producenta Pharrella Williamsa.