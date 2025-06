Vypočuj si najlepšie tohtotýždňové novinky z domova aj zo zahraničia.

Začni oficiálne prvý letný víkend v sprievode novej hudby, ktorá ti rozprúdi krv v žilách. HOT nahrávky za posledných 7 dní predstavili napríklad Pusha T, ktorý sa pustil do dissovania Travisa Scotta, Cardi B, spevák Benson Boone, ale aj talentovaný slovenský raper Ahojniki na feate s Dalybom či Fobia Kid.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

Ak máš chuť na trochu nostalgie, pozri si TOP 10 rapových albumov, ktoré tento rok oslavujú 10. výročie a považujeme ich za klasiky. Nájdeš medzi nimi diela s podpisom Kendricka Lamara, A$AP Rockyho alebo Young Thuga.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov.

1. Ahojniki feat. Dalyb – Lesklé hoodies

Fresh vibe priniesol na scénu tento týždeň collab Ahojniki a Dalyb s názvom Lesklé hoodies, ktorý dostal aj sprievodný street videoklip pod hlavičkou F*CK THEM. Track, ktorý produkoval Elissio, je ultimátny letný banger, pričom medzi oboma interpretmi cítiť skvelú energiu.

Ahojniki má od včerajšej polnoci online debutový album RDY?!, ktorý obsahuje 13 trackov a medzi hosťami sú okrem Dalyba tiež Yael, WEN či oak ey. Ak si ideš new school rap, prídeš si na svoje.

Zas vychádzam posledný z klubu.

Neberiem prvú, nechcem ani druhú.

2. Fobia Kid – 2 minúty nenávisti na ministerstve pravdy

Jeden z najsilnejších slovenských rapových trackov v posledných rokoch s veľkou výpovednou hodnotou a množstvom viac či menej priamych odkazov na slovenskú politickú scénu, influencerov či raperov bez názoru. Takto by sme charakterizovali novinku s názvom 2 minúty nenávisti na ministerstve pravdy od Fobia Kida, ktorej časť textu citovala aj poslankyňa za PS Zuzana Števulová v diskusii STVR.

Tešíme sa na pripravovaný album, na ktorom, veríme, nebude chýbať ani track Ježibaba.

Tuneluje sa tu štát, kto si to všimne? (Volíš?)

Skoro nič sa nezmenilo ako na tej hymne.

3. Clipse – So Be It

Pusha T je lyrický génius, o čom nás najnovšie presvedčil v druhom tracku z pripravovaného albumu Led God Sort Em Out, ktorý nahral spoločne s bratom No Malice ako skupina Clipse v Paríži pod producentským dohľadom Pharrella Williamsa.

Novinka nesie názov So Be It a prichádza v sprievode temného čierno-bieleho videoklipu, ktorý dotvára atmosféru nahrávky plnej ostrých bars. King Push vo svojej časti okrem chválospevu na honosný životný štýl veľmi priamo dissuje Travisa Scotta, keď odkazuje na jeho album Utopia aj rozchod s Kylie Jenner. V ničom nezaostáva ani starší z dvojice No Malice, ktorý má v zásobe rovnako tvrdé lyrics pre ostatných raperov.

Bohužiaľ, So Be It zatiaľ nie je dostupný na streamoch.

You cried in front of me, you died in front of me.

Calabasas took your b**ch and your pride in front of me.

4. Cardi B – Outside

Cardi B vydala dnes o polnoci track Outside, ktorý prvýkrát odhalila na Instagrame ešte v septembri 2024, pričom v časti textu vyzvala Offseta po tom, čo ju obvinil z nevery. Mimochodom, v súčasnosti tvorí pár s hráčom amerického futbalu Stefonom Diggsom.

Prvá oficiálna nahrávka Cardi B v roku 2025 je plná ostrých bars, ktoré neodmysliteľne patria k osobnosti raperky z Bronxu. Multiplatinová interpretka má rap v krvi a zo svojho umenia nič nezabudla ani počas prestávky. Veríme, že v blízkej budúcnosti predstaví aj album, na ktorý fanúšikovia čakajú od roku 2018.

Good-for-nothing, low-down dirty dogs, I'm convinced (yeah).

Next time you see your mama, tell her how she raised a b**ch.

5. Offset feat. JID – Bodies

V rovnaký čas vydal nový track aj Offset – náhoda? Nemyslíme si. Bývalý člen skupiny Migos, ktorú tvoril spoločne s Quavom a Takeoffom, pozval na featuring JID a výsledkom je nahrávka so skvelým tempom.

Obaja interpreti predviedli na údernom beate svoje lyrické zručnosti plné flexu aj vycibrenú techniku, a nebojíme sa tvrdiť, že JID svojou časťou zatienil slávnejšieho kolegu. Track Bodies by mal byť súčasťou Offsetovho pripravovaného albumu Kiari.

I go to Saudi, they send a jet and two million to hear them words that come out my mouth (yes, sir).

6. Fred Again.. feat. Skepta & Plaqueboymax – Victory Lap

O tvoju pozornosť sa uchádza aj Fred Again.., Skepta a Plaqueboymax, ktorí spoločne nahrali track Victory Lap s hitovým potenciálom.

Prvá oficiálna nahrávka producenta Fred Again.. v roku 2025 predstavuje silnú synergiu elektronickej hudby s odlišnými lyrickými štýlmi v podaní britskej grime legendy a populárneho streamera, ktorý 30. mája vydal nový hudobný projekt Five Forever. Vychutnaj si track Victory Lap s hlasitosťou na maximum a priprav sa na to, že počas leta bude hrať všade. Súčasťou je aj fresh videoklip.

They copied his flow, but they said that it's a new flow.

Imitation don't flatter me, but it's cool though.

7. Ben Cristovao & Sofian Medjmedj – KHAOSAN

Ben Cristovao je v životnej forme, a po tom, čo predviedol nezabudnuteľnú šou na futbalovom štadióne Fortuna Arena (známy ako Eden, pozn. redakcie) v Prahe, predstavuje nový projekt v spolupráci so Sofianom Medjmedjom.

Ich spoločný album nesie názov KHAOSAN, obsahuje 14 plnohodnotných trackov a trvá približne 40 minút. Okrem pilotného singlu FANCY aj so skvelým videoklipom, ktorý má „weekndovský“ vibe a nájdeš ho aj v našom playliste na Spotify, sa priprav na popovú nálož v najlepšom slova zmysle.

8. Benson Boone – Mr Electric Blue

Záver tohtotýždňového zoznamu TOP hudobných noviniek si pre seba uchmatol Benson Boone skvelým trackom Mr Electric Blue, ktorý je súčasťou jeho nového albumu American Heart.

Jeden z najviac virálnych interpretov v posledných mesiacoch potvrdil, že má talentu aj fresh nápadov na rozdávanie a nie je len ďalší „one hit wonder“. Oceňujeme aj videoklip plný vtipu a nadhľadu, ktorý reaguje na nedávnu dávku kritiky na adresu čoskoro 23-ročnej senzácie popovej hudby.

And he said, "Watch the way you talk to me.

If you want to keep your two front teeth" (ohh).