Hudobný priemysel je aj tento týždeň bohatší o stovky nových nahrávok, spomedzi ktorých sme vybrali najzaujímavejšie. V zozname nájdeš collab album od Gleba so Sameyom, Travisa Scotta na afrobeat produkcii s Burna Boyom, ale tiež poprock s rukopisom Robbieho Williamsa.

1. Gleb & Samey – PODOKNAMI

Album, o ktorom sme nevedeli, že potrebujeme – keď Gleb a Samey pred približne 3 týždňami vydali track BAGGY s videoklipom, vďaka teasovaniu v popise sme si mohli domyslieť, že nás čaká aj spoločný projekt.



Potešili nás koncerty z preskleného kamióna v Košiciach a Bratislave, počas ktorých obaja potvrdili pripravovaný collab album PODOKNAMI. Novinka so skvelým coverom od Lousyho Aubera je od polnoci online na všetkých streamoch a ponúka Gleba aj Sameya v TOP rapovej forme. LP obsahuje dokopy 10 trackov s tvrdými produkciami a funguje ako švajčiarske hodinky.



Vypočuj si album PODOKNAMI a v komentári nám napíš svoj názor. My sme po prvom vypočutí nadšení a veríme v spoločné turné – o ktorom podľa Gleba rozhodnú sami fans.

Veľký chlapec ide veľký slopping.

Nie som dievča, nebaví ma shopping.

2. Skippy McDippy – Skippy McDippy

Nový interpret na českej scéne? Nie, len Calin prekvapil všetkých fanúšikov a vydal projekt pod svojim druhým pseudonymom Skippy McDippy, pod ktorým predstavil niekoľko singlov už v predchádzajúcich rokoch.

Jedna z najväčších českých popstar doručila tentoraz 8 plnohodnotných trackov pod uceleným názvom Skippy McDippy. Napriek tomu, že album trvá menej ako 20 minút, Calin a.k.a. Skippy McDippy predviedol svoj jedinečný vokál aj vycibrenú lyrickú zručnosť v plnej kráse a novinka nás veľmi baví.

Po niekoľkých vypočutiach zatiaľ najviac rotujeme tracky Perfektní pár s melancholickou atmosférou, Červená vlajka a cover verziu známej nahrávky Růže z papíru od Jana Nedvěda.

3. Burna Boy feat. Travis Scott – TaTaTa

O tvoju pozornosť zabojujú tiež Burna Boy a Travis Scott. Hviezdni interpreti včera odhalili spoločný track s názvom TaTaTa, ktorý je postavený na príjemnej melódii s výraznými perkusiami a ľahko zapamätateľnom texte.

Burna Boy pokračuje v optimistickom štýle svojej poslednej sólovej tvorby, zatiaľ čo Scott dokazuje svoju hudobnú všestrannosť a porozumenie afrobeat zvuku. Novinka TaTaTa predstavuje hlavný singel k albumu No Sign of Weakness, ktorý Burna Boy vydá na všetkých streamoch 8. júla.

Slide on me (slide), put that C-spot on me (on me).

She sip me like codeine (drank), be my fan like Only (only).

4. Rob49 – Let Me Fly

Zatiaľ najväčší release vo svojej kariére má úspešne za sebou Rob49. Raper z New Orleans, ktorému kryjú chrbát Birdman a Lil Wayne, vydal o polnoci očakávaný album Let Me Fly.

LP obsahuje 22 trackov a okrem virálneho hitu WTHELLY ponúka ďalšie fresh nahrávky, vo viacerých prípadoch aj s hviezdnymi hosťami vrátane Cardi B, Quava, Sexyy Red či spomínaného Birdmana a slohu doručil aj Lil Wayne.

Let Me Fly je voľné pokračovanie albumu 4 God II z roku 2023 a predstavuje charakteristickú zmes južanskej drsnosti, pouličného rozprávania príbehov a tvrdej energie.

5. YG feat. Shoreline Mafia – HOLLYWOOD

West coast rap vo svojej nefalšovanej podobe prináša YG v spolupráci so skupinou Shoreline Mafia, ktorá v apríli vydala veľmi kvalitný album Back In Bidness. Ich spoločná novinka, ktorú produkoval Ty Dolla $ign, nesie názov HOLLYWOOD a ponúka charakteristickú atmosféru v kombinácii so surovými lyrics a skvelým vokálnym prejavom interpretov. Súčasťou je aj čierno-biely videoklip plný tanca a upravených áut.

From Hollywood all the way to Bompton.

Think about Nip when I'm on Slauson.

6. G-Eazy – Helium

Americkú rapovú scénu zastupuje tento týždeň tiež G-Eazy, ktorý vydal album s názvom Helium s tajomným čierno-bielym obalom.

Novinka obsahuje 10 trackov vrátane už predtým vydaných singlov Kiss The Sky, Nada alebo Vampires a trvá približne pol hodinu, ktorú ti ostrieľaný interpret z Oaklandu spríjemni svojim charakteristickým flowom a hravou lyrikou plnou skvelých prirovnaní, ale aj zaujímavých myšlienok. G-Eazy má síce časy najväčšej mainstreamovej slávy za sebou, avšak stále má charizmu, vďaka ktorej dokáže osloviť množstvo mladých poslucháčov.

Tracky ako GRWM, Helium alebo After Dark si určite vypočujeme viac ako jedenkrát.

7. Robbie Williams feat. Tony Iommi – Rocket

Robbie Williams tento týždeň oznámil vydanie nového albumu Britpop na jeseň tohto roka, a to rovno s ochutnávkou v podobe singlu Rocket, na ktorom spolupracoval s gitaristom Tonym Iommim z heavy metalovej skupiny Black Sabbath.

51-ročný interpret, ktorý začínal v skupine Take That, vzdáva v novinke hold svojmu obľúbenému žánru a zlatému veku britskej hudby v 90. rokoch minulého storočia. Skladba Rocket je plná adrenalínu, má masívne gitary v podaní Iommiho a skvelo funguje od začiatku do konca. Súčasťou je tiež videoklip, ktorý nájdeš nižšie.

Williams v tlačovej správe povedal, že väčšina ostatných nahrávok na albume bude viac ovplyvnená popom.

If you're coming for me, better come for the head.

Who knows when it's over — we'll see when you're dead.