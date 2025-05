Nastav si hlasitosť na maximum a vychutnaj si TOP hudobné novinky.

Známi umelci z domácej aj zahraničnej hudobnej scény vydali tento týždeň nové nahrávky, ktoré by nemali uniknúť tvojej pozornosti – od Karla a Sergeia Barracadu, cez Kid Cudiho a Stormzyho, až po popové hviezdy na čele s Tylou a Miley Cyrus.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy.

1. Nerieš – NASPÄŤ DOMOV

Približne dva mesiace po vydaní albumu Naspäť domov predstavuje skupina Nerieš videoklip k tracku s rovnomenným názvom, ktorý je návratom k ich rapovým koreňom aj cestou domov na sídlisko v Pezinku, odkiaľ obaja chalani pochádzajú.

Gabryell a Matej Straka ukázali na beate od producenta Monss, že patria medzi najlepších raperov v našich končinách, keď s ľahkosťou ukladajú slová do melódie, ktorá má príjemný letný vibe. Vizuál z ich rodného mesta so zábermi z basketbalového ihriska či vinohradu je prácou Tomáša Gončára a tímu WRAP. production. NASPÄŤ DOMOV nájdeš aj v našom playliste na Spotify.

Chcel som sa k rozchodu vyjadriť.

No omylom som nahral iba diss (shit).

2. Karlo – Znamenie Šelmy

Po albume Diabol V Slabom Tele a jeho deluxe verzii posiela Karlo svojim fanúšikom ďalší darček, a to v podobe krátkeho EP s názvom Znamenie Šelmy.

Novinka s temnou atmosférou obsahuje tri tracky – Meno Na Hrobe, KILOZAKILOM na feate s Dušanom Vlkom a Pivnica Plná Kufrov. Karlo na nich predvádza, že má čo povedať a je hladný po rape, respektíve hudbe. Umelec, ktorý je súčasťou labelu Milion Plus, je po prepustení z väzenia na nezastavenie a myslíme si, že v roku 2025 ešte nepovedal posledné slovo.

3. Sergei Barracuda – Špinavé prachy

Sergei Barracuda zreje ako víno a po albume 713 až na věky, ktorý obsahuje hity ako Ostrava alebo Směj se teď, včera predstavil plánovaný projekt s názvom Věčný Hlad aj s titulnou skladbou Špinavé prachy.

Novinku s veľmi rýchlym tempom produkoval samotný ostravský raper, ktorému táto poloha extrémne dobre sadla a výsledkom je klubový banger. Súčasťou je aj temný sprievodný videoklip od Roberta Cejnara a Pixeso studio, ktorý odráža text tracku. Skvelá práca Sergei, ďakujeme a tešíme sa na album.

Prachy tak špinavé, teče z nich krev jak z rozbitého skla (z rozbitého skla).

Nevidím už jinou cestu ven, jsem rozjetý jak vlak (jsem rozjеtý jak vlak).

4. Kid Cudi – Neverland

Kid Cudi patrí medzi našich obľúbených interpretov od čias, keď vydal debutový album Man on the Moon: The End of Day v roku 2009, a napriek tomu, že následne nie vždy trafil náš vkus, zostali sme verní jeho tvorbe a v poslednom období nám znovu robí veľkú radosť.

Pred približne tromi týždňami vďaka tracku Forever, ktorý produkoval Dom Dolla, a dnes o polnoci vydal novinku s názvom Neverland. Nahrávka si požičiava prvky folkovej hudby a spája ich s poprockom a rapom do introspektívneho diela, v ktorom Cudder svojim spevavým flowom posiela odkazy partnerke.

This universe has common ground.

Just takes a while to come around.

When I'm feelin' up and I'm feelin' down.

Reminds me that I'm still alive.

5. Luciano – Unlock

Minulý piatok nám pri zostavovaní zoznamu unikla novinka od jedného z najpočúvanejších nemeckých raperov Luciana, ale keďže nás track s názvom Unlock baví, je nižšie.

Interpret s mozambickými koreňmi sa v tracku, ktorý spoluprodukoval s madein2k, s ničim nemaznal a od začiatku predvádza ukážkový flex vo svojom charakteristickom hlbokom flowe. Priprav sa aj na zaujímavý beat switch, ktorý Lucianovi vyšiel na jednotku s hviezdičkou. Súčasťou nahrávky je tiež videoklip so zábermi natočenými pred domovskou Uber arénou v Berlíne, v ktorej 6. decembra zakončí tohtoročné turné.

Champion, Richard Mille unlock (Negro).

Bei uns trägt keiner Santos (Boh).

6. Stormzy – sorry rach!

Stormzy má za sebou úspešný týždeň. V pondelok bol medzi hosťami na Met Gala 2025 a v stredu predstavil nový track sorry rach! aj so sprievodným videoklipom.

31-ročný raper nezostal svojej povesti nič dlžný a počas približne štyroch minút predviedol svoju variabilitu a zručnosti, vďaka ktorým sa dostal na vrchol britskej scény a všetkým kolegom dáva jasne najavo, že je stále tu, aj keď nevydáva novinky v takom pravidelnom intervale ako ostatní. Novinka má údernú produkciu s veľmi podareným switchom, ktorú Stormzy ovládol a sype ostré, úprimné bars v typickej rýchlej kadencii.

P. S. Stormzy vydal tento týždeň aj ďalší track hold me down v sprievode živých nástrojov.

Sold the Rolls and sold the Lambo, yeah, I sold them both (I did).

A band's light, you should've seen me in a stolen Golf (skrrt).

7. Tyla – Bliss

Záver zoznamu tentoraz venujeme pop music, a to vďaka ďalšiemu hitu, ktorý vydala Tyla. Novinka nesie názov Bliss a ponúka príjemnú melódiu v kombinácii s textom, v ktorom juhoafrická hviezda rozoberá vzťah so svojím milencom.

Tyla skladbu prvýraz odhalila počas svojho debutu na festivale Coachella a nepochybujeme o tom, že ovládne rebríčky v najbližších týždňoch.

I don't wanna, I don't wanna ever break away from you.

Or the light might go away, I need you in my life.