Vychutnaj si čerstvú dávku toho najlepšieho rapu, popu a R&B za posledný týždeň.

Svet hudby je za posledný týždeň opäť bohatší o množstvo nahrávok, spomedzi ktorých sme vybrali tie najlepšie nielen zo zahraničia, ale aj z domáceho prostredia. Priprav sa na nového Gleba so Sameyom, Quava a Takeoffa, Key Glocka alebo Eda Sheerana či Jorju Smith.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac.

1. gleb feat. samey – BAGGY

Gleb a Samey nahrali po dlhšom čase spoločný track, a podobne, ako v prípade nahrávky breeze s Natáliou Hulejovou, ide o chytľavú záležitosť, ktorú určite nedostaneš z hlavy.

Novinka nesie názov BAGGY a ponúka oboch interpretov v TOP rapovej forme na svižnom beate od Komandera. K skladbe vznikol aj street videoklip so zábermi z rôznych lokalít od Juraja Danka. Chémia medzi Glebom a Sameyom je skvelá, vďaka čomu máme v playliste nový letný hit. Tešíme sa, keď track budeme počuť naživo na najbližších festivaloch.

Som uličník a parchant.

Bohatí stokári sú moja parta.

2. Patrik Rivier feat. Separ – Aj po rokoch

Patrik Rivier a Separ ukázali domácej scéne, ako sa robí referenčný rap, keď v spoločnej novinke s názvom Aj po rokoch vzdali hold kultovému tracku Hate It or Love It, ktorý The Game a 50 Cent vydali presne pred dvadsiatimi rokmi.

Nahrávka je súčasťou Rivierovho sólového albumu Son of the Universe, ktorý vyšiel vo februári, a odkrýva súkromie rapera z Nitry. Chrbát mu kryje najväčšia hviezda slovenskej rapovej scény a strýko Separ opäť potvrdil, že aj na featoch rozdáva luxusné slohy.

No homo, ale som rád, že ťa mám.

Podržal si ma v tých časoch, keď som s nikým nerátal.

3. Don Toliver feat. Doja Cat – Lose My Mind

Premiéra filmu F1 v hlavnej úlohe s Bradom Pittom je naplánovaná na 25. jún a producenti postupne odkrývajú ukážky vrátane soundtracku. Tento týždeň uzrela svetlo sveta skladba s názvom Lose My Mind aj so sprievodným videoklipom od dvojice Don Toliver a Doja Cat.

Pod nahrávkou je ako jeden z producentov podpísaný tiež Hans Zimmer, pričom úvod patrí 30-ročnému rodákovi z Houstonu s rapovo-melodickou pasážou, ktorého neskôr doplní Doja Cat a okamžite zvýši energiu. Vypočuj si fresh novinku s potenciálom ovládnuť aj rádiové hitparády.

No question if it's wrong or right.

Ain't no way to tell which way it's gonna go, yeah.

But it feels so good, I might just lose my mind.

4. Quavo feat. Takeoff – Dope Boy Phone

Sú to viac ako dva roky, čo zomrel raper Takeoff zo skupiny Migos, ale jeho odkaz vďaka hudbe žije naďalej. Najnovšie predstavil Quavo (jeho strýko a člen Migos, pozn. redakcie) track s názvom Dope Boy Phone, v ktorom figuruje Takeoff.

Autorom produkcie je Buddah Bless a obaja interpreti sa na beate predstavili v najlepšom možnom svetle, keď rapujú o svojom živote. Quavo Huncho v roku 2023 v rozhovore pre magazín Rolling Stone povedal, že Takeoff má viac ako tisíc nevydaných skladieb uložených v rôznych mobilných telefónoch. Tešiť sa tak môžeš aj na ďalšie novinky a zatiaľ si vypočuj Dope Boy Phone.

I got the weed and the dope for the hoes (dope).

I got the kush for the lungs and the lean for the kidney.

5. Key Glock – Glockaveli

Jeden z najvýraznejších memphiských raperov v posledných rokoch a člen labelu Paper Route Empire, ktorý založil zosnulý Young Dolph, vydal svoj štvrtý sólový a zároveň prvý major album s názvom Glockaveli.

Novinka obsahuje 18 plnohodnotných trackov vrátane predtým vydaných singlov ako No Sweat s videoklipom nižšie alebo 3AM in ToKEYo. Album je založený na memphiskej tradícii a jeho zvukovú kostru tvoria tvrdé syntetizátory, dunivé 808 či hypnotické trapové bicie, ktoré dopĺňajú častokrát nekompromisné bars talentovaného umelca.

P. S. Skvelou správou je, že Key Glock zavíta v rámci Glockaveli Tour aj do Prahy, a to 12. júla.

I'll never let 'em see me sweat (no), I take that back.

I'll never sweat 'cause that's just ain't me (ain't me).

6. Ed Sheeran – Old Phone

Ed Sheeran postupne odhaľuje podobu svojho pripravovaného albumu Play, ktorý by mal vyjsť 12. septembra, keď po skladbe Azizam vydáva rádiovú nahrávku Old Phone.

Britský spevák vydal novinku po krátkom teasovaní na Instagrame, keď zverejnil fotografie zo svojho starého mobilu, na ktorých boli napríklad Bruno Mars, Taylor Swift alebo Mac Miller. Sheeran v skladbe spomína na správy od svojich zosnulých priateľov či bývalých partneriek a vidí množstvo lásky, ale aj nenávisti.

Thе ones who loved me, I just pushed them away.

Couldn't tell the difference from the leeches.

7. Jorja Smith – The Way I Love You

Tohtotýždňový zoznam uzatvárame nahrávkou s názvom The Way I Love You, pod ktorou je podpísaná britská hudobná hviezda Jorja Smith, ale aj producentské trio Ed Thomas, Maverick Sabre a Shayk.

Track je postavený na klubovej atmosfére, ktorú Jorja miluje, a perfektne ladí s jej nádherným hlasom. Osviežujúca letná novinka s jednoduchým, ale presne miereným textom prichádza aj s pôsobivým videoklipom.

What do you see when you look at me?

How do you feel when you're touching my body?