Nalaď sa na veľkonočný víkend v sprievode HOT hudobných noviniek z domova aj zo zahraničia.

Máme za sebou ďalší úspešný týždeň v hudobnom priemysle, keď nové releasy predstavili mnohí áčkoví interpreti. Na domácej scéne nás potešil collab speváčky Sary Rikas s Yzomandiasom, zatiaľ čo v USA boduje raper JID, ale tiež producent Dom Dolla a Kid Cudi či k-pop superstar JENNIE po boku Peggy Gou.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac.

Ak máš chuť na trochu nostalgie, pozri si TOP 10 rapových hitov, ktoré tento rok oslavujú 10. výročie. Nájdeš medzi nimi známe tracky ako L$D od A$AP Rockyho alebo Trap Queen s rukopisom Fettyho Wapa.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti.

1. Sara Rikas feat. Yzomandias – Talk2me

Zoznam otvárame fresh spoluprácou medzi Sarou Rikas a Yzomandiasom. Track nesie názov Talk2me a je dielom producenta s umeleckým menom No1ELSEbutRICO, ktorý pripravil dokonalú melodickú linku.

Nahrávka so sexy textom má vibe a zvuk, ktorý charakterizuje doterajšiu tvorbu slovenskej speváčky, a na túto vlnu skvelo naskočil aj Yzo. Label Milion Plus nás neustále zásobuje novou a kvalitnou hudbou, ktorá nám rotuje v playlistoch každý deň. Track Talk2me nebude výnimkou.

Tvoje oči sú len na mne, mmm-merci.

A to čo vidíš, patrí na obálku Vogue.

2. Kendrick Lamar feat. SZA – luther

Kendrick Lamar nám pripomína svoj posledný sólový album GNX. Tentoraz vďaka zaujímavému vizuálu k tracku luther v spolupráci s populárnou speváčkou SZA.

Nahrávka má veľmi hlbokú myšlienku a ponúka oboch interpretov v skvelej rapovej, respektíve vokálnej forme. Videoklip je dielom Kareny Evans, pričom Lamar a SZA sa objavia len v jednej spoločnej scéne – v pôsobivom širokouhlom zábere dvojice sediacej na lavičke.

If this world was mine, I'd take your dreams and make 'em multiply.

If this world was mine, I'd take your enemies in front of God.

3. JID – WRK

Skladba s názvom WRK je prvou ukážkou z očakávaného albumu GOD.DOES.LIKE.UGLY, ktorý JID plánuje vydať v roku 2025 a zároveň ide o raperov prvý komerčný release po približne troch rokoch.

Ako už názov napovedá, pieseň je o tom, ako sa JID po vydaní posledného albumu vracia k tvorivému procesu v hudbe a získava motiváciu k vlastnému remeslu. Za originálnou produkciou stojí dvojica Pluss a Christo.

I done seen so much with two eyes, I don't even feel a way.

Just neutralize 'em, been criticized and been scrutinized.

4. Dom Dolla feat. Kid Cudi – Forever (Live @ MSG)

Kid Cudi to má stále v sebe. Po viacerých nie príliš úspešných nahrávkach najnovšie potešil svojich verných fanúšikov spoluprácou s austrálskym producentom a DJ-om menom Dom Dolla, ktorý má ruky zo zlata.

Ich spoločný track nesie názov Forever a ide o jeden z TOP releasov elektronickej hudby v roku 2025. Novinka ponúka euforický klubový zvuk, v ktorom sa stretáva Dollov talent a cit s Cudiho uvoľneným prejavom a výsledok je perfektný.

What the world can bring, I'm in my world, it's better.

Ain't no time to think, I wanna stay forever (I wanna stay forever).

5. AJ Tracey feat. Headie One & Aitch – Friday Prayer

Trio známych britských raperov AJ Tracey, Headie One a Aitch má online prvú vzájomnú spoluprácu, ktorá dostala názov Friday Prayer.

Track, ktorý produkoval oceňovaný beatmaker Nyge, je o tom, že odolnosť a sústredenie sú potrebné pre dosiahnutie cieľov a úspechu. Tracey v úvode naznačuje, že kľúčom je obklopenie sa pevnou skupinou priateľov, na čo následne nadviažu tiež Headie One a Aitch. Výnimočnosť a energiu nahrávke dodávajú gospelové vokály v pozadí.

Let me put a bed in the booth and I'll cook like A Jewellers with no budget (bling blaow).

I'm cold like Cole Palmer on a pen, if you like it, then I love it (Glee, Trace-o).

6. Morgan Wallen feat. Post Malone – I Ain't Comin' Back

Svoju druhú vzájomnú spoluprácu predstavili dnes o polnoci Morgan Wallen a Post Malone. Novinka s názvom I Ain't Comin' Back je dielom producenta Joeyho Moia a nadväzuje na trend kombinácie country s rapom.

Hviezdna dvojica po úspešnom hite I Had Some Help z minulého roka opäť útočí na všetky hudobné rebríčky a playlisty. Ide o skvelú rozchodovú nahrávku, ktorá ťa v určitých pasážach pobaví, ale aj prinúti rozmýšľať. I Ain't Comin' Back bude súčasťou Wallenovho albumu I’m the Problem, ktorý vyjde 16. mája.

Now I'm walkin' on this water, mixed with Johnnie Walker Black.

There's a lot of reasons I ain't Jesus.

But the main one is that I ain't comin' back.

7. JENNIE – like JENNIE (Peggy Gou Remix)

Prvý remix z albumu Ruby, ktorý JENNIE vydala na začiatku marca, je dielom Peggy Gou. Úspešná producentka a DJ-ka so sídlom v Berlíne upravila track like JENNIE, ktorý rozhýbe každého.

Do pôvodnej produkcie s podpisom Dipla vniesla juhokórejská hviezda svoju charakteristickú energiu. Gou zachovala formát nahrávky, ktorý pozostáva zo slôh a refrénov, avšak zvýšila počet perkusií a syntetizátorov, aby vyzdvihla atmosféru. K remixu like JENNIE vznikol aj sprievodný vizuál od Jacka Zhanga, v ktorom Gou a JENNIE vystupujú ako anime postavy v boxerskom ringu.

P. S. Pozri si tiež živú verziu tracku like JENNIE z festivalu Coachella.

No, I'm not thinking about no exes, know they miss me (like).

I got the whole room spinning like it's tipsy (like).