L$D, Hotline Bling či Trap Queen. Zaspomínaj si na rapové hity, ktoré tento rok oslavujú 10. výročie

Ktorý z týchto známych trackov poznáš naspamäť aj v roku 2025?

Čas letí šialene rýchlo, a to vidíme všade okolo nás vrátane hudby. Stále si čerstvo pamätáme, ako sme s úžasom počúvali novinku L$D od A$AP Rockyho či donekonečna počúvali virálny hit Hotline Bling od Drakea, ktorý bol v danom období vo svojej vrcholnej rapovej forme, a dnes oslavujú 10. výročie.

Zaspomínaj si s nami na najväčšie rapové bangre, ktoré vyšli v roku 2015. Viaceré z nich počúvame aj v súčasnosti.

Zoznam je bez poradia a tracky sú za sebou zoradené náhodne.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme, aby si vždy postrehol fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov.

A$AP Rocky – L$D

Zoznam otvárame trackom s názvom L$D, ktorý patrí medzi najväčšie hity v katalógu A$AP Rockyho. Nahrávka, ktorú produkovala zostava Hector Delgado, A$AP Rocky, FNZ a Jim Jonsin, sa nachádza na jeho druhom štúdiovom albume AT.LONG.LAST.A$AP a je ódou na drogu LSD (známa tiež pod názvom acid, pozn. redakcie) aj na raperové milostné vzťahy so ženami.

Súčasťou je tiež trippy videoklip v réžii Dextera Navyho, v ktorom rodák z Harlemu putuje Tokiom a následne dvorí ženskej obdivovateľke. Spomenúť musíme aj track Everyday v spolupráci s legendárnym spevákom Rodom Stewartom a Miguelom. Dúfame, že Rocky v roku 2025 konečne vydá album DON'T BE DUMB, ktorý niekoľkokrát odložil.

I look for ways to say, "I love you".

But I ain't into makin' love songs.

Baby, I'm just rappin' to this LSD.

Post Malone – White Iverson

Pred 10 rokmi vydal svoj prelomový hit Post Malone, ktorý v súčasnosti patrí medzi najstreamovanejších interpretov, keď len na Spotify má približne 70 miliónov mesačných poslucháčov.

Track s názvom White Iverson produkoval samotný Stoney a je preplnený basketbalovými prirovnaniami a metaforami vrátane referencie na jedného z najlepších rozohrávačov všetkých čias Allena Iversona. K dnešnému dňu má sprievodný videoklip 1,1 miliardy videní na YouTube. Malone v rozhovore pre XXL Mag povedal, že skladbu s chytľavým refrénom pôvodne neplánoval vydať, ale niekde unikla a preto si spoločne s tímom povedal, že ju nahrá a vydá. Išlo o najlepšie možné rozhodnutie.

I got me some braids and I got me some h*es.

Started rockin' the sleeve, I can't ball with no Joes.

Drake & Future – Jumpman

Predtým, ako Drake a Future vykopali vojnovú sekeru v roku 2024, tak spoločne nahrali nielen niekoľko miliónových hitov, ale dokonca spoločný album s výstižným názvom What a Time to be Alive, ktorý počúvame do dnešného dňa.

Z nášho pohľadu najlepšou nahrávkou na celom projekte je track Jumpman, ktorý produkoval Metro Boomin. Názov nesie podľa loga značky Michaela Jordana, na ktorom je silueta legendárneho basketbalistu, pričom text je plný flexu a referencií na populárny šport.

Trappin' is a hobby, that's the way for me.

Money comin' fast, we never gettin' sleep.

I, I just had to buy another safe.

Future – March Madness

Future nie je hviezdou posledných sezón, o čom svedčí aj jeho prítomnosť v tomto zozname, keď okrem spoločného tracku Jumpman na feate s Drakeom zahviezdil v sólovej nahrávke March Madness.

Názov tracku je inšpirovaný basketbalovým turnajom NCAA, v ktorom bojuje o titul 68 najlepších tímov v USA, a má prezývku March Madness. Future síce v texte spomína drogy, rýchle autá a diamanty, ale v celej nahrávke v produkcii Tarentina je prítomné sociálne posolstvo. Raper z Atlanty v sprievodnom vizuále spomína policajné streľby a uvádza klipy o občianskych právach.

We ballin' like the March Madness (yeah).

All these cops shootin' a ni**a, tragic (boom).

Fetty Wap – Trap Queen

Jeden z najväčších bangrov v roku 2015 vydal raper Fetty Wap, ktorý bol pred dvomi rokmi v New Yorku odsúdený na šesť rokov vo väzení za distribúciu kokaínu. Nahrávka s názvom Trap Queen je venovaná práve príbehu o jeho dievčati, s ktorým sa spojili v drogovej hre.

Ide o prelomový hit rodáka z New Jersey, ktorý nás aj svojimi neskoršími nahrávkami presvedčil o tom, že nie je zázrak jedného hitu. Vráť sa na chvíľu naspäť v čase a pusti si Trap Queen na plnú hlasitosť.

Married to the money, introduced her to my stove.

Showed her how to whip it, now she remixin' for low.

Pusha T – Untouchable

Nie je žiadnym tajomstvom, že Pusha T patrí do našej pomyselnej TOP 5 amerických raperov a v roku 2015 nás potešil albumom King Push – Darkest Before Dawn: The Prelude, na ktorom nájdeš aj skladbu Untouchable.

Ak niekto pozná kľúč k úspechu, tak je to Pusha T. Za pomoci samplu skladby Think Big od Biggieho z roku 1995 raper z Virginie ohýba svoje lyrické schopnosti nad temnou inštrumentálkou s jasným rukopisom Timbalanda. Od odkazov na Donalda Trumpa, cez narážky na Birdmana až po zmienky o popkultúre – Push sa hrá so slovami ako nikto iný a v tomto smere je nedotknuteľný.

No matter what the weight, I done ran it off.

I’m walking on water, I took the sandals off.

Tell A&E to turn the cameras off, Push.

Travis Scott – Antidote

Raper, ktorý minulý rok predstavil svoju šou v pražskej O2 aréne, patril medzi elitu už v roku 2015, kedy vydal debutový sólový album Rodeo s množstvom úspešných trackov vrátane Antidote.

Travis Scott ťa počas približne troch minút vtiahne na sedadlo spolujazdca jeho párty životného štýlu, ktorý si užiješ naplno vďaka tučnému beatu a raperovmu hlasu nasýteného auto-tuneom. Antidote je hymna, ktorú máme v playliste aj v roku 2025.

Ooh, your b**ch not at home, she at the night show.

Ooh (straight up), f**kin' right, ho.

Kendrick Lamar – King Kunta

Konzistencia ako kľúč k úspechu – je neuveriteľné, že takmer všetci interpreti, ktorí ovládli rok 2015, sú relevantní a na vrchole scény aj v súčasnosti. Azda najlepším dôkazom je Kendrick Lamar.

Hviezdny raper vydal pred 10 rokmi album To Pimp a Butterfly, na ktorom nájdeš aj track King Kunta s perfektným beatom s funky basovou linkou od dvojice Sounwave a Terrace Martin a ostrými bars. Lamar v texte rozoberá konkurenciu, ktorá sa tvári ako jeho priatelia, a zároveň sa chváli a dáva najavo, že nemá žiadnych súperov.

I can dig rappin', but a rapper with a ghostwriter?

What the f**k happened? (oh no!).

I swore I wouldn't tell, but most of y'all sharing bars.

Like you got the bottom bunk in a two-man cell (a two-man cell).

Drake – Hotline Bling

10. výročie oslavuje tiež pravdepodobne najvirálnejší hit v nekonečnom hudobnom katalógu rapera z Toronta. Drake vydal track Hotline Bling, ktorý je dielom producenta Nineteen85, v roku 2015 a okamžite ovládol všetky rebríčky a trendy.

Chytľavú melódiu dopĺňa jednoduchý, ale trefný text, ktorý Aubrey strieľa s ľahkosťou a srší sebavedomím na všetky strany. Sprievodný vizuál bol ďalším geniálnym ťahom, ktorý zabezpečil, že nahrávka prežila aj po dátume spotreby prostredníctvom množstva vtipných mémov a upevnil Champagne Papiho na vrchole rapovej scény.

You used to call me on my cell phone.

Late-night when you need my love.

Big Sean feat. Drake & Kanye West – Blessings

Úplný záver zoznamu venujeme hviezdnej spolupráci Big Sean, Drake a Kanye West v tracku Blessings. Najúspešnejší hit z albumu Dark Sky Paradise produkovali Boi-1da a Vinylz a všetci zúčastnení doručili kvalitné bars a posielajú požehnania.

Zaujímavosťou je, že Drake a Ye rapujú na spoločnej nahrávke len druhýkrát, keď predtým nahrali track Forever v roku 2009. Sloha druhého uvedeného interpreta sa nachádza len na rozšírenej verzii a vo videoklipe so skoro 300 miliónmi videní, pričom na oficiálnom vydaní albumu nie je.

For my ni**as who gon' go to Hell and back for me.

I'ma give 'em Heaven on Earth.

Or a hell of a check, yeah, whichever come first.