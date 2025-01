REFRESHNI SI PLAYLIST: Lil Baby odpálil rok 2025 novým albumom a Ben Cristovao emotívnym ospravedlnením

Ktorá z týchto noviniek si získa tvoje srdce?

Prvý zoznam hudobných noviniek v roku 2025 je plný fresh rapu, emócií, melanchólie, ale aj bangrov, ktoré ti rozprúdia krv v žilách, a to v podaní domácich aj zahraničných známych mien.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o tvoj tip.

1. AstralKid22 feat. SIMILIVINLIFE – Pasta

Prvý track, ktorý zaraďujeme do nášho playlistu v roku 2025, je dielom dvoch interpretov z novej školy – AstralKid22 a SIMILIVINLIFE.

Výsledkom spolupráce je nahrávka s tučnou basovou linkou s názvom Pasta v produkcii od člena ConspiracyFlat Studio, ktorý záležitosť otvára aj rapom, aby neskôr naskočil na beat SIMILIVINLIFE a vo svojom charakteristickom flowe pridal niekoľko trefných bars. Ak si fanúšikom súčasného rapu, prídeš si na svoje. K tracku vznikol aj čierno-biely videoklip, ktorý režíroval Tibor Kuna.

Môj plug dojde rýchlo, volám ho fast food.

Hneď jak to zapálim, dostanem astmu (okay).

2. Call Dominika feat. Separ – Prvotriedna Dráma

Na slovenskej scéne chvíľu zostaneme, a to vďaka videoklipu k tracku Prvotriedna Dráma, ktorú spoločne nahrali speváčka Call Dominika a Separ ešte v roku 2024.

Nahrávku s chytľavou melódiou produkoval Peter Pann a v priebehu približne troch minút môžeš najprv počuť Dominiku, ktorej hlas a prejav milujeme, a po refréne nastúpi Separ s ostrým textom. Najpopulárnejší slovenský raper však vo vizuále chýba.

Cítila sa jak Rihanna, vraj tak aj trochu vypadá.

Lenže je prostitútka a jej ryha je špinavá.

3. Ben Cristovao – Omluva

Najnovšie dielo v bohatom hudobnom katalógu Bena Cristovaa vzbudilo ihneď po vydaní rozsiahle diskusie a konšpirácie o tom, komu spevák venoval veľmi osobnú výpoveď.

Text skladby s názvom Omluva je o láske a o tom, ako sa populárny interpret ospravedlňuje neznámej žene. Spomína na pekné chvíle a dodáva, že bez tej osoby nevie žiť. Podľa mnohých fanúšikov Cristovao venoval novinku influencerke Dominique Alagii, s ktorou mal v minulosti veľmi blízko, aj keď spoločný vzťah nikdy nepotvrdili. Domnienke nahráva aj fakt, že atraktívna tmavovláska časť tracku spievala na svojom TikToku.

Nahrávka získala za niekoľko dní viac ako 200-tisíc videní na YouTube. Uvidíme, či Ben Cristovao zahrá melancholickú novinku na svojom najväčšom koncerte vo Fortuna Arene pred približne 30-tisíc fanúšikmi začiatkom leta.

Já se ti omlouvám, že jsem tě od sebe nechal jít.

Ty jsi víc, než jsem měl kdy mít.

Já se ti omlouvám, že jsem tě nechal jít a nenapravil se.

4. Lil Baby – WHAM

Len tri dni po začiatku nového roka vydal držiteľ hudobnej ceny Grammy svoj dlho očakávaný štvrtý štúdiový album s názvom WHAM (Who Hard as Me).

Atlantský raper potvrdil jeho vydanie počas vypredaného narodeninového koncertu začiatkom decembra – viac ako dva roky po tom, čo vydal svoju tretiu LP platňu It's Only Me. Oznámeniu predchádzalo niekoľko propagačných singlov vrátane 5 AM a Insecurities, ktoré obe spoluprodukoval Wheezy.

Novinka s podpisom Lil Babyho obsahuje 15 skladieb, trvá približne 45 minút a medzi hosťami nájdeš hviezdnych interpretov, ako sú Travis Scott, Future, Young Thug, GloRilla či 21 Savage. Nás album WHAM baví a určite bude dlho súčasťou nášho playlistu, pričom za najväčší banger by sme zatiaľ označili nahrávku Dum, Dumb and Dumber.

5. Jack Harlow – Tranquility

Jack Harlow nadväzuje na starú formu, keď rok 2024 uzavrel nahrávkou Tranquility, ktorú produkoval Hollywood Cole. 26-ročný raper, ktorý pred dvomi rokmi navštívil aj Prahu, sa v novinke vyjadruje k nedávnym ohlasom po tom, ako zrušil svoj festival v rodnom Kentucky.

V nahrávke dáva jasne najavo, že nehľadá „hip-hopovú dôveryhodnosť“, a prináša introspektívny a úprimný text, v ktorom sebavedomo vypína akúkoľvek kritiku zo strany neprajníkov. Bohužiaľ, nahrávka je zatiaľ dostupná len na YouTube, a preto ju nenájdeš v našom playliste.

I'm proud of what we done, but I'm tryna be better though.

'Cause I don't think I've really made nothin' incredible.

Lot of hard verses and a couple regrettable.

6. Joey Bada$$ – The Ruler's Back

Radosť všetkým svojim fanúšikom urobil hneď v prvých hodinách nového roku Joey Bada$$, keď odhalil novinku The Ruler's Back spoločne s vizuálom s nádychom 90. rokov.

Čoskoro 30-ročný rodák z Brooklynu nepatrí medzi najaktívnejších raperov na scéne – track The Ruler's Back je len jeho štvrtou nahrávkou od roku 2022. Bada$$ však všetko vynahrádza kvalitou, čo potvrdil aj v tomto prípade. Počas približne 2 minút a 30 sekúnd predvádza ťažké bars do tvrdého beatu od Conductora Williamsa v čele s retro soulovým samplom.

P. S. Pozri si tiež, ako Bada$$ stvárnil ikonickú scénu z limuzíny z filmu Sám doma 2 v spolupráci s celebritným klenotníkom Gregom Yunom.

We can run a fair one, I knew some real hitters, but I ain't never fear none.

Guess that's just the Brooklyn in me, they must not know where I'm from.

7. Lil Baby – Streets Colder (From The Block) Performance

V redakcii sme veľkými fanúšikmi živých vystúpení a Lil Baby pri príležitosti vydania nového albumu zarapoval track Streets Colder v rámci seriálu 4 Shooters Only priamo na ulici do zveseného mikrofónu. 30-ročná superstar z Atlanty má rap v malíčku a tento krátky vizuál je perfektným dôkazom.

Brodie damn near lost his marbles, takin' Percs, I helped him shake back.

Cuz told me he ain't never gettin' no job, he rockin' face tat'.