Vianoce sú za rohom a mnohí umelci si pre svojich fans pripravili tento týždeň predčasný darček v podobe novej hudby. Priprav sa na dávku slovenského a českého rapu v podaní Dalyba či Calina a ich známych hostí, ale aj fresh nahrávky spoza veľkej mláky od mien ako Offset, Gordo alebo Snoop Dogg a Dr. Dre.

1. Dalyb – AUX

Dalyb (konečne) vydal svoj druhý sólový album, keď po TEEN(R)AGE z roku 2019 predstavil novinku s názvom AUX, Od pondelka ju už nájdeš na všetkých streamoch aj v našom playliste.

Dlhé čakanie v tomto prípade stálo za to. Dalyb doručil kvalitný album, na ktorom potvrdil všetky svoje skills – od beatov, cez rap, až po vizuálnu stránku inšpirovanú známou fotografiou zosnulého návrhára a kreatívneho génia Virgila Abloha z knihy Louis Vuitton.

AUX obsahuje 12 trackov vrátane už vydaných singlov Gerard s Wenom a Joey Drippiani. Ak máš rád fresh rapový zvuk a je ti blízky lifestyle člena Haha Crew, potom je album ako stvorený pre tvoje uši. Nastav si hlasitosť na maximum a uži si ho.

2. Saul – Pre Dni

Saul nás v posledných týždňoch zásobuje hot trackmi, vďaka čomu si robí perfektné promo pred vydaním albumu s názvom S.A.M.O., ktorý by mal uzrieť svetlo sveta 18. decembra.

Po sólovej záležitosti Trpezlivosť a nahrávke Carmen na feate so SIMILIVINLIFE nás v stredu potešil skladbou Pre Dni, ktorá nesie jeho charakteristický rukopis a znie veľmi dobre. Gradujúci beat je prácou Saula, Nuriho a Marka Brostla, ktorý zabezpečil tiež mix a master, pričom prvý menovaný interpret sa postaral aj o lyrickú časť plnú prirovnaní a odkazov. Súčasťou je tiež videoklip s mixom záberov, ktorý režíroval Tomáš Fiala.

Zdvihni ruky, dotkni sa oblohy.

Len pre tieto dni, keď sa to skončiť nedá.

Nikdy som neveril na náhody.

Preto ja a ty, ďalej do noci, chcem nás.

3. Calin – Bieber Fever Tour Life

Calin patrí medzi najpočúvanejších českých interpretov na streamoch, a to aj vďaka albumu Bieber Fever, ktorý vydal v máji a obsahuje niekoľko virálnych hitov vrátane Window Shopper, Suave, Fresh Fade alebo Bohatý táta, chudý táta.

Člen labelu rychlí kluci potešil svojich fanúšikov v závere roku 2024 ešte jedným albumom s názvom Bieber Fever Tour Life, ktorý obsahuje 8 plnohodnotných trackov, a množstvo zvučných hostí, ako sú Ektor, Yzomandias, SIMILIVINLIFE, ale tiež STEIN27 či Sofian Medjmedj. Vo väčšine prípadov ide o nahrávky s krátkou stopážou, ktoré sa ti dostanú rýchlo do hlavy a budeš ich musieť počuť znovu a znovu.

Našimi obľúbenými sú tracky Vítej mezi náma a Tahle noc.

4. Sara Rikas feat. Viktor Sheen – Iné Plemená

Česko-slovenské spojenie, ktoré má všetko, čo požadujeme od kvalitného featuringu. Speváčka Sara Rikas z labelu Milion Plus a raper Viktor Sheen predstavili skladbu Iné Plemená, ktorú produkoval Black Eagle Beats.

Výborný beat v kombinácii so silnou atmosférou a lyrikou nás chytili za srdce a nepochybujeme o tom, že osloví aj teba. Obaja umelci odhalili svoje vlastné problémy z dospievania a rodinných kruhov, vďaka čomu má ich prvá spolupráca jedinečnú emóciu a nezapadne prachom po niekoľkých týždňoch.

Čerstvých sedemnásť a na pleciach ďalší problém.

Nebolo o koho, alebo o čo sa oprieť.

A čas nehral rolu, museli sme rýchlo dospieť.

5. Offset – Swing My Way

Členovia Migos sú stále aktívni aj po nešťastnom úmrtí Takeoffa v roku 2022. Najnovšie nás prekvapil nahrávkou Offset, ktorý odhalil track s názvom Swing My Way aj so sprievodným vizuálom od Kid Arta.

Produkciu zabezpečil Turbo a Offset deň pred oslavou svojich 33. narodenín predviedol svoje rapové skills v kombinácii s charakteristickým flexom. Na obale singlu nájdeš modelku Anok Yai v spodnej bielizni, zahalenú do diamantových chainov amerického rapera.

Look at the cover of my album, ni**a, when I dropped, that shit was a bomb (that shit was a bomb).

That pu**y got power, baby, I take her to shop in Milan (that pu**y got power).

6. SAINt JHN – Glitching

Ak potrebuješ vypnúť a zabudnúť na každodenné starosti či predvianočný stres, potom ti dobre padne novinka Glitching, ktorú predstavil interpret SAINt JHN. Zmes elektronickej hudby a príjemného vokálu s prvkami rapu v podaní 38-ročného rodáka z New Yorku ti spríjemní deň pred začiatkom víkendu.

I'm lettin' go slowly, it's make believe.

And can you go slowly? I'm not what you need.

7. Billie Eilish – Tiny Desk Concert

Po dlhšom čase sme do nášho zoznamu zaradili tiež live nahrávku, a to v podaní Billie Eilish, ktorá prijala pozvanie od NPR Music a odohrala svoje hity v rámci Tiny Desk Concert.

Eilish bez námahy vyzdvihuje do popredia zložitejšie emócie, ktoré mnohí z nás ukrývajú v strachu z toho, čo by si mohol svet myslieť. Všetko v sprievode živej kapely a svojho brata Finneasa, ktorý hrá na gitare.

BONUS: Separ – 7DIGITS

Track 7DIGITS síce vyšiel ešte minulý piatok, ale až po publikovaní nášho článku, a preto je v tohtotýždňovom zozname.

Separ má za sebou ďalší úspešný rok, a to bez toho, aby vydal akýkoľvek ucelený projekt (ak nepočítame trojsingel DOVIDENIA) a pred sebou množstvo plánov na rok 2025, kedy odhalí sólový album a v septembri odohrá šou na vypredanom národnom futbalovom štadióne.

Prvá ochutnávka z pripravovaného LP s názvom 7DIGITS je dielom producenta Offsneakbeats a ponúka Separa v najlepšej rapovej forme. Súčasťou je tiež videoklip plný flexu či známych tvári, o ktorý sa postaral Maroš Šesták.

Bohužiaľ, novinka zatiaľ nie je dostupná na streamoch a rotovať ju môžeš maximálne cez YouTube, na ktorom má za týždeň viac ako 300-tisíc videní. Asi nikto nemôže pochybovať o tom, kto je aktuálne číslo 1 na slovenskej rapovej scéne.

Plný safe, plné konto, apple pay.

Trase ass, duní bass, zbieram čipsy ako Lays (yah).

Minuli sme 30k, nebolelo, poker face.