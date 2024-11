Vypočuj si zmes poctivého rapu, elektronickej hudby aj popu.

Posledný novembrový týždeň v roku 2024 ovládol Kendrick Lamar, ktorý bez ohlásenia vydal nový album s názvom GNX, ale perfektné novinky predstavili aj ďalší interpreti – Juice WRLD, Coldplay či Saul a české rapové zoskúpenie 58G.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci tejto rubriky každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o tvoj tip.

1. Kendrick Lamar – squabble up

Kendrick Lamar vydal minulý piatok poobede (bez akéhokoľvek ohlásenia) nový album s názvom GNX, ktorý okamžite ovládol všetky rebríčky a playlisty vrátane toho nášho.

Zatiaľ najúspešnejšou novinkou z nového LP je track squabble up, ktorý dostal aj originálny videoklip s množstvom odkazov na Compton (rodné mesto Kendricka Lamara) a západné pobrežie USA. Ide o voľné pokračovanie diss tracku Not Like Us, keď v jeho úvode Kendrick rapuje práve časť zo squabble up, ktorý sampluje When I Hear Music od Debbie Deb.

Vypočuj si celý album GNX, ktorý ukázal všetky kvality 37-ročného umelca a potvrdil, že je právom označovaný za najlepšieho rapera súčasnosti.

Tell me why the f**k you ni**as rap if it's fictional?

Tell me why the f**k you ni**as fed if you criminal?

2. ¥$ feat. North West, Chicago West & Yuno Miles – BOMB

Novinku v podobe videoklipu včera predstavil tiež Ye (predtým Kanye West), a to k tracku BOMB, ktorá sa nachádza na jeho spoločnom albume Vultures 2 s interpretom Ty Dolla $ignom.

Na nahrávke sú hlavnými hviezdami najmä dve dcéry kontroverzného rapera – North a Chicago, ktoré má z manželstva s Kim Kardashian. Vizuál patrí hlavne im, keďže takmer celý čas naháňajú príšery v špeciálnych vozidlách uprostred púšte. Ye vo videoklipe nie je, ale napriek tomu ide o veľmi zábavné dielo s príjemným hudobným pozadím aj so slohou v japončine v podaní North.

You know it's Chi.

I only wave when I'm telling them bye, bye.

3. Juice WRLD – The Party Never Ends

Dnes o polnoci uzrel svetlo sveta aj posledný štúdiový album od rapera Juice WRLD, ktorý dostal výstižný názov The Party Never Ends.

Novinka s charakteristickou pochmúrnou atmosférou obsahuje 18 trackov so stopážou približne 55 minút. Okrem zosnulej hviezdy nesú na projekte rukopis aj ďalšie známe mená vrátane Nicki Minaj, Eminema, Bennyho Blanca alebo Offseta. Obal albumu, ktorý asi nebude taký úspešný ako prvé projekty rapera, je prácou Takashiho Murakamiho. Odpočívaj v pokoji Juice WRLD, zanechal si odkaz už navždy.

They say life is a book, well I'm turning the page.

I'm not looking back at it at all, I'm gone.

4. PNAU feat. Coldplay – ALL MY LOVE

Australské elektronické trio PNAU si pripísalo ďalší úspech, keď ich kapela Coldplay na čele s Chrisom Martinom požiadala o remix svojho úspešného singlu ALL MY LOVE.

PNAU sa pri tvorbe nahrávky zamerali na prvé dve slohy originálneho tracku, ktorý je súčasťou posledného albumu skupiny Moon Music z októbra tohto roku. Nick Littlemore, Peter Mayes a Sam Littlemore pridali vo svojom remixe hybnú a atmosférickú tanečnú melódiu a niekoľko klavírnych prvkov, do ktorých počuješ Chrisa Martina. Rozhýb sa pred piatkovým večerom.

Ooh, you got all my lovе.

Oh, for now and always, till the end of my days.

5. Saul – Trpezlivosť

Priestor v tohto týždňovom zozname má aj slovenská hudba, a to aj vďaka Saulovi, ktorý opäť potvrdil svoj nesmierny talent.

V nahrávke Trpezlivosť nielen skvelo spieva, ale zároveň perfektne ukladá slová a frázuje ako z veľkej knihy. Ide o súčasť diela, na ktorom spolupracoval tiež s WENom, Hujdym a Markom Bröstlom. Z nášho pohľadu ide o jeden z najlepších trackov Saula po všetkých stránkach vrátane videoklipu od Tomáša Fialu, v ktorom môžeš vidieť aj Kristínu Svarinskú.

Úprimnosťou prestreté sú stoly, poďme večerať.

Nebaví ma lúštiť ďalšie kódy, čo to znamená.

Použi na mňa celý zásobník, celý arzenál.

Nemusíš zastierať žiadne stopy a byť dôsledná.

6. Raphael feat. Zayo – Ready či ne?!

O tvoju pozornosť sa hlási aj Raphael so Zayom, ktorí nahrali banger Ready či ne?! so samplom známeho hitu Ready or Not od skupiny Fugees. Hneď v úvode počuješ ikonickú frázu z tracku, ktorý vyšiel v roku 1996, aby následne obaja raperi doručili ostré bars do kvalitného beatu od Taba.

Nemáme žiadne výhrady, takto znejú aj zahraničné rapové hity, ktoré búrajú kluby a ovládajú populárne playlisty ako RapCaviar.

Som bastard a chovám sa nechutne.

Ľúbia ma lubne, ja ľúbim lubne.

7. 58G – 2 brka

Českú rapovú scénu tento týždeň reprezentuje zoskúpenie 58G, ktoré síce nemá taký výtlak ako napríklad duo PTK a Yzomandias alebo Viktor Sheen, avšak to neznamená, že ponúka horšiu kvalitu svojej produkcie.

Novinka s názvom 2 brka je dokonalým príkladom, keď do beatu od Humlu najprv perfektne zarapoval Doktor zo sedadla spolujazdca a následne ukážkovo naskočil TK27. Obaja raperi si užívajú svoje miesto na scéne a deklarujú to aj ich silné slohy. Súčasťou je tiež veľmi podarený videoklip, o ktorý sa postarali Marko Senderak a Ondra Silny.

Německej whip, ale vedle mě řidič.

Mám v ruce dvě brka a nemůžu řídit (brr).

Nemusim měnit styl, abych šel s dobou.

Na to, co jsem zažil, mám psychiku dobrou (yeah, yeah).