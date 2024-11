Vypočuj si tohtotýždňovú zmes rapu, R&B aj elektronickej hudby.

Nová hudba sa na nás valí z každej strany a vybrať si to najlepšie je niekedy poriadne ťažké. Preto ti dnes ušetríme čas a nižšie nájdeš všetko podstatné, čo vyšlo v poslednom týždni vrátane albumu Viktora Sheena alebo bangru od Zaya a Luca Brassiho10x.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci tejto rubriky každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o tvoj tip v komentári.

1. Zayo feat. Luca Brassi10x – MANDELA

Úvod tohtotýždňového zoznamu patrí slovenskému rapu, a to vďaka dvojici Zayo a Luca Brassi10x, ktorí predstavili novinku MANDELA. Track so svižným beatom od producenta menom Elissio trvá približne dve a pol minúty, pričom interpreti si striedajú mikrofón a diktujú kvalitné bars plné prirovnaní a rôznych odkazov.

Spolupráca na linke Košice – Bratislava funguje už po niekoľkýkrát ako švajčiarske hodinky a track MANDELA nájdeš aj v našom oficiálnom playliste. Súčasťou je aj čierno-biely videoklip so zábermi z ulice aj basketbalového zápasu, ktorý je prácou Jura Danka.

Efekt Nelson Mandela, my sme chlapci z panela.

S nami Coco Chanela, na hook skáče favela.

2. Dokkeytino – Kamarátky V Noci

Dokkeytino včera vydal svoj druhý ucelený projekt v roku 2024, keď po albume INVÁZIA, ktorý nahral s Rollsoutom, predstavil sólo s názvom Kamarátky V Noci.

LP obsahuje 10 trackov a napriek tomu, že trvá menej ako pol hodiny, ponúka Dokkeytina v skvelej forme, a to po stránke zvuku aj rapu, ktorý vypiloval do detailov. Na albume nájdeš len dvoch hostí – Rollsouta a Majka Spirita, ktorí príjemne doplnili vymyslený koncept. Utekaj si vypočuť celý album.

Náš obľúbený track je Drep, v ktorom talentovaný raper predvádza svoje charakteristické aj nové flowy.

3. Viktor Sheen – Impostor syndrom

Najväčší tohtotýždňový release je dielom českého rapera Viktora Sheena, ktorý bez akýchkoľvek veľkých oznámení vydal dnes o polnoci nový album.

Svoj v poradí ôsmy sólový projekt nazval Impostor syndrom (čo predstavuje súbor myšlienok, správania či prežívania, keď človek vníma sám seba nižšie alebo horšie, ako ho hodnotia iní ľudia v jeho okolí, pozn. redakcie), s čím má problém množstvo nielen mladých ľudí a Sheen zhmotnil svojich démonov v tomto diele s jasným konceptom a myšlienkou.

Album obsahuje 12 plnohodnotných trackov, ktoré sú rozdelené na dve pasáže a medzi hosťami nájdeš niekoľko známych mien vrátane Nik Tenda, Yzomandiasa, Saula alebo SIMILIVINLIFE.

Pozri si aj videoklip k tracku Syndrom, ktorý ponúka mix rôznych záberov so zaujímavými efektmi, ale aj, ako Sheen hrá videohry. Tešíme sa na vypredaný koncert v O2 aréne, ktorý raper odohrá už 7. decembra.

4. PARTYNEXTDOOR – Dreamin

Veľmi príjemný hudobný release tento týždeň predstavil R&B umelec PARTYNEXTDOOR, ktorý je súčasťou labelu OVO (October's Very Own, pozn. redakcie). Track s názvom Dreamin síce nahral ešte v roku 2015 a v istých podobách unikol na verejnosť, ale až teraz je prvýraz dostupný na streamoch.

PARTYNEXTDOOR znie na produkcii s výraznými basami ako doma. Celkovo to nie je jeden z jeho najstrhujúcejších lyrických výkonov, ale track má skvelý vibe a ukazuje, ako si za svoju kariéru vybudoval rešpekt a reputáciu na scéne s obrovskou konkurenciou. Na Reddite kolujú aj takéto odkazy fanúšikov: „Je to jeden z tých umelcov, ktorí majú obrovské množstvo uniknutých nahrávok, z ktorých niektoré patria k jeho najlepším veciam,“ s čím súhlasíme, a to aj vďaka tejto novinke.

Rick James, bi**h.

Party like I'm Rick James, bi**h.

Ride around, gettin' it.

Blowin' money on my main bi**h.

5. Real Boston Richey – Richey Rich

Nové rapové albumy nepredstavili tento týždeň len slovenskí a českí interpreti, ale aj zámorské hviezdy vrátane Real Boston Richeyho, ktorý odhalil sólový projekt Richey Rich.

Jeden z najospevovanejších mladých raperov v USA nahral 24 trackov s celkovou stopážou viac ako 1 hodina, aby ukázal, že si zaslúži svoje miesto na scéne v kruhu áčkových umelcov. Medzi hosťami nájdeš Lil Yachtyho v nahrávke s názvom Still Gon Go alebo GloRillu v chytľavej záležitosti Get In There. Síce nejde o album roka, ale stojí minimálne za vypočutie.

6. A$AP FERG – DAROLD

Dlho očakávaný album DAROLD (civilné meno A$AP Ferga, pozn. redakcie) oficiálne pristál na streamoch a ponúka člena A$AP Mob v jeho najzraniteľnejšej, ale aj najzrelejšej fáze života.

Ferg zostal verný bars plným povestného harlemského chvastúnstva, avšak tentoraz skúma aj zložitejšie témy svojho života v sprievode tvrdých beatov a množstva hostí vrátane The Alumni Ensemble of Harlem alebo mladých raperov ako DD Osama. Album DAROLD obsahuje 12 trackov a má v sebe atmosféru New Yorku vo svojej najčistejšej podobe, čo milujeme.

7. Lost Frequencies – Love Is The Only Thing

Uznávaný DJ a producent Lost Frequencies je späť na scéne s novým singlom Love Is The Only Thing, ktorý je na streamoch od dnešnej polnoci.

Track s výstižným názvom predstavuje jeho charakteristickú zmes deep housových a popových beatov, ktoré dopĺňa silný ženský hlas. Práve ten dodal chytľavej melódii energiu, vďaka čomu budeš túto novinku rotovať aj vo svojom playliste. Love Is The Only Thing je ódou na lásku a pozitivitu, ktorú všetci v živote potrebujeme.

There is no greater power.

No higher place to be.

And if I say the words out louder.

Will they cover you and me? Oh.