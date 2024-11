Nastav si hlasitosť na maximum a vychutnaj si novinky od hviezdnych interpretov.

Je neuveriteľné, koľko skvelej hudby vychádza každý týždeň. Opäť sme počuli desiatky noviniek od známych zahraničných aj domácich interpretov, spomedzi ktorých sme vybrali tie najlepšie. Tešiť sa môžeš na strašidelný videoklip s podpisom The Weeknda a Anitty, Ektorov nový banger z O2 arény aj podarenú spoluprácu medzi PTK a Yzom.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci tejto rubriky každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o tvoj tip.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby ti neunikli nové skladby, albumy či videoklipy od slovenských aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme, aby ti neunikli nové skladby, albumy či videoklipy od slovenských aj zahraničných interpretov.

1. Tyler, The Creator – Chromakopia

Tohtotýždňový zoznam otvárame očakávanou novinkou s charakteristickým rukopisom Tylera, The Creatora, ktorého štýl a estetika nemusí byť po chuti každému. 33-ročný raper, ktorý začínal v skupine Odd Future, má celý koncept premyslený do posledného detailu a jeho v poradí siedmy sólový album s názvom Chromakopia spĺňa tie najprísnejšie kritériá.

Album, ktorý vyšiel na streamoch 28. októbra, obsahuje 14 plnohodnotných trackov vrátane promo singlov St. Chroma a Noid. Medzi hosťami nájdeš hviezdy rapového žánru typu Lil Wayne, ScHoolboy Q, GloRilla či objav menom Doechii, ktorí doručili kvalitné slohy.

Ak chceš vidieť tohto talentovaného interpreta naživo v našich zemepisných šírkach, budúci rok budeš mať jedinečnú príležitosť, keďže Tyler vystúpi už 9. mája v pražskej O2 aréne.

2. Lil Uzi Vert – Eternal Atake 2

Lil Uzi Vert nahral pokračovanie albumu Eternal Atake, ktorý vyšiel v roku 2020, pričom aj tentoraz nastavil latku poriadne vysoko.

Svojský interpret z Filadelfie si pre svojich fanúšikov pripravil 16 nových trackov s celkovou stopážou na úrovni 45 minút, a to takmer úplne bez hostí. Jedinú spoluprácu na albume Eternal Atake 2 nájdeš v rámci tracku The Rush, keď Uzi využil boyband Big Time Rush.

Vypočuj si celý album so zvučnými produkciami na streamoch a ak máš rád videoklipy, pozri si vizuál k tracku Chill Bae, čo je zároveň jedna z najvýraznejších nahrávok tohto diela.

3. The Weeknd feat. Anitta – São Paulo

Druhý najpočúvanejší interpret na Spotify The Weeknd predstavil novinku, ktorá bude súčasťou jeho nadchádzajúceho albumu Hurry Up Tomorrow. Track São Paulo nahral spoločne s populárnou brazílskou speváčkou Anittou, pričom prvý raz zaznel počas umelcovho veľkolepého koncertu v meste São Paulo približne pred mesiacom.

Od 30. októbra je track na všetkých streamoch a online je aj strašidelný videoklip od režiséra menom FREEKA ako stvorený na Halloween. Anitta vo vizuále vystupuje ako tehotná žena, ktorej sa v bruchu objavuje tvár.

Baby, ride me to the darkness of the night.

Kill me softly like you want me euthanized, oh yeah.

4. Central Cee – One By One

Jeden z najpopulárnejších britských umelcov v posledných rokoch Central Cee je na nezastavenie – po spolupráci s hviezdami ako Ice Spice, Lil Baby či RAYE, tentoraz predstavuje sólovú novinku s názvom One By One v rámci známej relácie A COLORS SHOW.

Cench odhalil track, ktorý produkoval Cash Cobain, v živej verzii v známom štúdiu a počas približne 3 minút skúma témy úspechu, straty súkromia či odolnosti. Úderná basová linka vytvára hladký kontrast s hlbokými a emotívnymi bars, ktoré raper zo západného Londýna chŕli ako zo samopalu. Veríme, že v takomto štýle bude aj pripravovaný album.

Half of the hood still hate me, crazy, half of the hood still vouchin'.

Way over a hundred thousand, nearly a milli', I'm not even countin'.

5. Ektor – Pro štěstí

Ektor minulý piatok odohral svoj najväčší koncert v živote pred vypredanou O2 arénou a okrem skvelej šou s množstvom miliónových hitov predstavil aj úplne nový track s názvom Pro štěstí, ktorý je od polnoci online, a to aj s videoklipom z najväčšej haly v Česku.

Režisér vizuálu Miky Goldy perfektne zachytil atmosféru prítomného okamihu, vďaka čomu máme z tracku Pro štěstí zimomriavky po celom svete. Marko v nahrávke oslavuje svoj gang najbližších ľudí, ktorí pre neho znamenajú naozaj veľa a urobil by pre nich maximum možného. Už teraz sa tešíme na album Sativa, ktorý vychádza 11. novembra.

Jenom když mý lidi žijou to, co chtěj.

Přísahám, až pak se mi dobře spí.

Až pak je to kompletní.

6. PTK & YZO – UPROSTRĚD OCEÁNU

Spojenie PTK a Yzomandias je zárukou kvality, o čom sme sa presvedčili už pri trackoch BABY&BENZO, KILO NA MŮJ KRK alebo NO SLEEP GANG / GET LOW a najnovšie nás táto dvojica zobrala na výlet UPROSTRĚD OCEÁNU, aby oznámili spoločné turné na budúcoročnú jar.

K novinke s vážnym textom vznikol tiež videoklip s nádhernými zábermi a efektmi, v ktorom sa PTK aj YZO prechádzajú nepoškvrnenou prírodou, čo dotvára atmosféru tohto výborného tracku. Obaja v ňom odhalili svoje súkromie, a to svojim charakteristickým spôsobom s množstvom trefných prirovnaní.

Či títo dvaja raperi nahrajú spoločný album, zatiaľ nie je známe, ale ich vzájomná chémia nás baví.

Když sem byl v noci uprostřed oceánu a viděl jenom zářit měsíc a nic jiného,

tak jsem si uvědomil jak věci doopravdy jsou.

7. Sergei Barracuda – 713 až na věky

Český rap má v tohtotýždňovom zozname veľmi silné zastúpenie, a to aj vďaka Sergeiovi Barracudovi, ktorý dnes o polnoci ponúkol všetkým fanúšikom nový album s názvom 713 až na věky.

Hviezda z Ostravy teasovala projekt dlhší čas, pričom obidva single – Směj se teď a Ostrava, nás pripravili na veľkolepé dielo, ktoré Sergei uvaril v štúdiu. LP obsahuje presne 10 trackov a trvá približne pol hodinu, ktorá ti vďaka tvrdému prejavu a ostrým bars v podaní Sergeia ubehne veľmi rýchlo a album si budeš chcieť pustiť znovu, čo je dobré znamenie.

8. big boy gleb – PAF

Slovenskú rapovú scénu drží nad vodou len niekoľko súčasných interpretov, medzi ktorých patrí aj Gleb. Ružinovský pes a.k.a. big boy gleb včera vydal track s názvom PAF, ktorý už tradične produkoval Komander ground a získal aj originálny vizuál od Juraja Danka.

Napriek tomu, že novinka má menej ako 3 minúty, Gleb nás znovu presvedčil o tom, že má skvelé lyrics, humor a prejav, ktorý by mohol vyučovať na vysokej škole rapu.

Nemám čas, tiky-tak.

V Berlíne na pumpe som taký, že Guten Tag.

Ružinov squad po mňa prišiel na Schwechat.

Je čas na môj block a futbalový pub.