Rapová superhviezda Tyler, The Creator oznámil jeho vystúpenie v Prahe v rámci turné Chromakopia The World Tour.

Talentovaný umelec, ktorý je aj producent a módny návrhár, vystúpi 9. mája 2025 v O2 Aréne. Turné má podporiť Tylerov nový štúdiový album Chromakopia. Po jeho ohromujúcom vystúpení na festivale Coachella očakávame, že pôjde o skutočne veľkolepú šou.

Okrem Tylera, The Creatora sa na pódiu predstaví aj skvelý „predskokanský support“ v podobe rapera Lil Yachtyho a alternatívneho hip-hopového dua Paris Texas.

Zdroj: Fource/propagační materiál

Vstupenky na podujatie budú k dispozícii od 31. októbra po registrácii v sieti Fource Friends, pričom verejný predaj sa začne o deň neskôr na platformách Ticketmaster a Ticketportal. Ceny vstupeniek sa pohybujú od 55 do 95 eur.

Nový album Chromakopia by mal vyjsť 28. októbra. Tyler naposledy vydal rozšírenú verziu jeho albumu z roku 2021 Call Me If You Get Lost začiatkom minulého roka.

Noid, prvý singel z albumu Chromakopia, predznamenáva náladu celého albumu. Dáva jasne najavo, že bezstarostné časy sú preč. Nervózny videoklip, v ktorom hosťuje herečka Ayo Edebiri, ukazuje odvrátenú stranu slávy a definuje temnotu, ktorú možno zažiť v centre pozornosti.

Tyler sa intenzívne angažuje aj vo svete módy, keďže práve na jar tohto roku stál za kolekciou pre módny dom Louis Vuitton. Výrazná vizuálna štylizácia jeho nahrávok je tak prirodzeným pokračovaním samotnej hudby.