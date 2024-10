Máme za sebou ďalší skvelý týždeň v hudobnom priemysle.

Posledných sedem dní prinieslo množstvo zaujímavých informácií zo sveta hudby – budúci rok vystúpi v Prahe nielen spevák Lionel Richie, ale tiež raper Tyler, The Creator. Travis Scott zlomil rekord v počte predaných lístkov na rapové turné a Ye (predtým Kanye West, pozn. redakcie) odhalil obal svojho pripravovaného albumu BULLY.

Okrem toho uzrelo svetlo sveta niekoľko skvelých trackov a albumov, ktoré musíš počuť.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci tejto rubriky každý piatok aktualizujeme o fresh tracky.

REFRESHNI SI PLAYLIST - redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch.

1. Vesna feat. Ego – Moravo

Skupina Vesna so speváčkou Patríciou Kaňok vydala tento týždeň videoklip k tracku Moravo, v ktorom spoločne s Egom vzdávajú hold oblasti regiónu Morava.

Veselá novinka oslavuje moravský folklór a zároveň vtipne glosuje ľudské stereotypy, pričom slovenský raper bol pre skupinu jasnou voľbou. Vizuál plný humoru a nadhľadu natáčali v Prahe, na dedinskom statku, ktorý pripomína Moravu a v našom hlavnom meste, v Bratislave. Členky skupiny Vesna sa na jednotlivých záberoch napríklad prechádzajú v krojoch s kozami po Národnej triede, alebo si obliekajú trendy módne kúsky a kydajú hnoj v dedinskom prostredí.

Morava, Morava, tam je brána do raja.

Čím viac ju spoznávam, viem, o čom rozprávam, nepreháňam.

2. Nerieš feat. Luca Brassi10x – SORRY NOT SORRY

Spolupráca, na ktorú sme sa tešili, a nesklamala nás. Skupina Nerieš po kvalitnom albume HELLO, ktorý sme zaradili do zoznamu TOP slovenských rapových albumov za prvú polovicu roku 2024, predstavuje novinku s kolegom Luca Brassi10x s názvom SORRY NOT SORRY.

O produkciu chytľavého tracku sa postaral Matej Straka, ktorý track otvára aj vlastnou slohou, aby ho doplnil Gabryell a nakoniec Luca Brassi10x s perfektnými bars. K SORRY NOT SORRY vznikol aj vizuál s nádychom deväťdesiatych rokov od režiséra Jakuba Jurkoviča.

Bol som pri toľkých veciach čo sa týka našej scény, že by sa dal z toho spraviť film.

Predovšetkým preto, že som ku kamošom lojálny, tak sa to nikdy nedostalo von.

3. CA$HANOVA BULHAR — SWAG SIDE STORY

Nový album má od nedele online český raper CA$HANOVA BULHAR. Projekt s názvom SWAG SIDE STORY je v poradí ôsmy sólový počin v katalógu pražského interpreta a člena labelu 2LBOYZZ.

Novinka s cool obalom plným luxusného dripu a plechoviek piva obsahuje 9 plnohodnotných trackov, pričom stopáž albumu má približne 22 minút. Medzi hosťami nájdeš hneď niekoľko zvučných mien ako Calin, Sergei Barracuda či Dollar Prync, ktorí doručili kvalitné slohy a perfektne trafili atmosféru SWAG SIDE STORY.

Náš obľúbený track je zatiaľ Jazda s Calinom, ktorý nám už rotuje v playliste.

4. Tyler, The Creator – Noid

Tyler, The Creator tento týždeň odhalil druhú ochutnávku zo svojho pripravovaného albumu Chromakopia, ktorý bude na všetkých streamoch 28. októbra. Po krátkej ukážke St. Chroma nám svojský raper ponúka singel Noid (skratka slova Paranoid, pozn. redakcie), a to spoločne s videoklipom, v ktorom má hlavnú úlohu herečka Ayo Edebiri známa zo seriálu The Bear.

Edebiri hrá šialenú fanúšičku, ktorá spôsobuje interpretovi paranoju. V originálnom vizuále, ktorý začína čierno-bielymi zábermi, má Tyler niekoľkokrát nasadenú masku a uteká pred zlými myšlienkami. Noid zvukovo pôsobí veľmi skľúčujúco, čo podporujú drsné gitary a charakteristický hlboký hlas 33-ročného rapera.

Nezabudni, že Tyler, The Creator v rámci budúcoročného turné navštívi aj Prahu.

Never trust a bi**h, if you good, they could trap you.

So just strap it up 'fore they fu*k around and strap you, bi**h.

5. Lil Yachty – All Around The World

Do Prahy príde budúci rok ako predskokan Tylera, The Creatora na turné Chromakopia aj Lil Yachty, ktorý je v poslednom období v skvelej forme a vydáva jednu podarenú nahrávku za druhou.

Tento týždeň predstavil hneď trojicu noviniek, spomedzi ktorých sme vybrali track All Around The World. Yachty počas približne 3 minút, čo je v súčasnosti klasická stopáž väčšiny rapových diel, s ľahkosťou sebe vlastnou predvádza luxusný drip a bohémsky životný štýl v sprievode minimalistického beatu, do ktorého triafa častokrát vtipné bars.

My Chrome Hearts game elite (phew), ain't never have to step in no store (us)

Two 'Rarris, back to back (phew), had a Rolls Royce sittin' on fours (us).

6. Lady Gaga – Disease

Krátko po odhalení albumu Harlequin, ktorý je zároveň soundtrack k filmu Joker: Folie à Deux, pokračuje Lady Gaga v práci na svojom novom sólovom albume so zatiaľ neznámym názvom. Ten by mal vyjsť budúci rok.

Prvá ochutnávka nesie názov Disease. Track je o láske a o liečení partnera z jeho „mučivej“ choroby. Pomerne emotívna novinka v elektro-pop žánri bude čoskoro hrať v každom rádiu, preto si ju vypočuj predtým, ako ti bude liezť na nervy.

There are no more tears to cry.

I heard you beggin' for life.

Runnin' out of medicine.

You're worse than you've ever been.

7. Dua Lipa – Tiny Desk Concert

Britská speváčka s albánskymi koreňmi Dua Lipa patrí medzi najväčšie hviezdy súčasnej popkultúry a o svojom hudobnom talente ťa tentoraz presvedčí vystúpením v rámci série NPR Music: Tiny Desk Concert.

Atraktívna umelkyňa, ktorá často na pódiu predvádza svoj sexappeal, v tomto prípade ukázala najmä to, že dokáže pracovať so živou kapelou a má perfektný hlas.

Nalaď si link nižšie o 18:00 a vychutnaj si komorný živý koncert v podaní Dua Lipy. Nepochybujeme o tom, že pôjde o skvelú záležitosť plnú známych hitov ako Levitating alebo Houdini v originálnom aranžmáne.