Superhviezda Lionel Richie ohlásil európske turné s názvom Say Hello To The Hits.

Slávny hudobník vystúpi 6. júla v pražskej O2 Aréne. Je ikonou ocenenou Grammy, Oscarom a Zlatým glóbusom. Na celom svete predal viac ako 125 miliónov albumov. Ako jedna z najslávnejších osobností hudobnej histórie má za sebou slávnu kariéru trvajúcu niekoľko desaťročí, počas ktorej vznikli nezabudnuteľné piesne ako Hello, All Night Long, Say You Say Me, We Are The World, Easy a mnohé ďalšie.

Richieho vystúpenia sú známe jeho šoumenstvom a schopnosťou nadviazať kontakt s publikom naprieč generáciami. Jeho hlavné vystúpenie na Pyramid Stage na festivale Glastonbury v roku 2015 prilákalo najväčšie počty divákov v histórii a upevnilo jeho pozíciu legendárneho koncertného umelca.

Koncert Say Hello To The Hits bude magickou poctou Richieho trvalému odkazu jedného z najväčších hudobných skladateľov a zabávačov a skutočnej kultúrnej ikony.

Ceny vstupeniek sa budú pohybovať od približne 70 eur. Predpredaj sa začne 22. októbra od 10.00 h, pričom v nadchádzajúci deň, 23. októbra, sa od 8.00 h pridajú predpredaje Live Nation klubu, O2 a Prima+. Od 25. októbra od 10.00 h bude možné vstupenky zakúpiť v sieťach Ticketmaster a Ticketportal.