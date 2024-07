Nájdeš na vrchole svojho favorita? Pokračuj v rolovaní na zoznam.

Rap je najkompetitívnejší hudobný žáner už od čias, keď v 90. rokoch medzi sebou súperili 2Pac a The Notorious B.I.G., ktorých tragický záver všetci poznáme. Našťastie na domácej scéne interpreti medzi sebou nevedú také ostré konflikty a rivalita je takmer výhradne len o hudbe, ktorú vydávajú.

Nové tracky a albumy sú online každý týždeň, len minimum z nich však dokáže svojou kvalitou zaujať masy, respektíve získať si priestor v širšom okruhu. To určite neplatí o projektoch, ktoré nájdeš v zozname nižšie.

Vybrali sme TOP 5 slovenských rapových albumov za prvú polovicu roku 2024, ktoré sú dôkazom neustáleho vývoja a progresu najpočúvanejšieho hudobného žánru v súčasnosti. V našom playliste majú všetky stabilné miesto, a ak patríš medzi skalných fanúšikov rapu, sme presvedčení o tom, že ich máš dobre napočúvané aj ty.

Hodnotenie je vždy subjektívne a každý môže mať svoj vlastný rebríček najlepších albumov. V komentároch nám napíš, ktorý projekt najviac oslovil teba.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by ujsť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST , aby ti neunikli nové skladby, albumy či videoklipy od slovenských ani zahraničných interpretov.

5. Shimmi – BENIHANA

Shimmi je napriek mladému veku už dnes jeden z popredných interpretov na domácej rapovej scéne, a to najmä vďaka konzistentnej práci, ktorú zdobí výnimočná kvalita. Len v posledných rokoch vydal skvelé projekty KIDDO a YO, ktoré takisto boli súčasťou našich zoznamov, aby tentoraz posunul latku ešte vyššie novým albumom BENIHANA.

Raper, ktorý je súčasťou kolektívu ConspiracyFlat, si dal na svojej sólovej nahrávke extrémne záležať, čo počuť z každého tracku. Ľahké párty témy, ktoré kopírujú život autora, dopĺňajú hlbšie texty s odkazom a ako celok fungujú na jednotku s hviezdičkou. Počas približne 40 minút počúvania sme sa nenudili ani chvíľu. Medzi naše obľúbené momenty patria hity ako NYC Mindset s pôsobivým vizuálom, AM4 a SKLO.

Shimmi pozval na album BENIHANA viacero zvučných hostí vrátane mien ako Yzomandias, Nik Tendo, Hugo Toxxx, Luca Brassi10x či SIMILIVINLIFE, ale aj blízkych spolupracovníkov v podobe Tisciho, Guapanovu alebo Astrala. Všetci projekt obohatili vlastným spôsobom a podčiarkli vysokú úroveň nahrávky.

Na záver len dodáme, že Shimmi má našliapnuté k hviezdnej kariére a tešíme sa na ďalšie tracky, videoklipy a albumy, ktoré vydá v budúcnosti. Ak opäť prinesú na scénu niečo fresh ako BENIHANA, určite ich predstavíme.

4. Nerieš – HELLO

Ak patríš medzi pravidelných čitateľov, vieš, že skupina Nerieš má v našich srdciach špeciálne miesto od momentu, keď chalani vydali album Minimal v roku 2016. Svoj talent potvrdili Matej Straka a Matej „Gabryell“ Gábriš aj na novom LP s názvom HELLO, ktorý je úplne iný ako predchádzajúce projekty a baví nás svojou ľahkosťou a atmosférou.

Novinka s fialovo-zeleným obalom, na ktorom sú obaja autori, obsahuje 11 plnohodnotných trackov a trvá pol hodiny, avšak garantujeme ti, že si ju pustíš minimálne dvakrát za sebou, aby si zachytil/-a všetky prvky tohto diela.

Nerieš tentoraz vyskúšali rôzne typy produkcií – od techna až po deep house, pričom všetky majú pozitívny vibe, na ktorý chalani naskočili s ľahkosťou sebe vlastnou, aby doručili texty plné osobných výpovedí, ale aj pocitov z posledných rokov, ako aj ľahko zapamätateľné refrény.

Najvzácnejším hosťom na albume HELLO je Pil C, ktorý poňal svoju časť v tracku s názvom Kufre perfektným spôsobom a predviedol vokály ako z partesu. Vypočuj si stále fresh novinku od dvojice z Pezinka a posúď sám/sama, či mala byť na vyššom mieste v zozname.

3. WEN – LiGHT BLUE

Chválou nebudeme šetriť ani v prípade ďalšieho mladého umelca, ktorý má pred sebou (veríme) veľmi žiarivú budúcnosť. Minimálne, ak bude pokračovať v nastolenom trende z posledného obdobia. WEN je zjav na slovenskej rapovej scéne, ktorý minulý rok vydal chytľavý spoločný projekt EAST SIDE SOUND s Porsche Boyom, a v apríli 2024 nás potešil sólovým albumom s názvom LiGHT BLUE.

Novinka, ktorá trvá približne 45 minút a obsahuje 13 trackov, spĺňa najprísnejšie kritériá, a to najmä vďaka tomu, že WEN myslel pri tvorbe na všetky detaily. Na nahrávke nás baví úplne všetko – od abstraktného monochromatického obalu s modrým detailom v pravom dolnom rohu cez výber produkcií a hostí vrátane Ega či TK27 až po prejav a texty rapera z východného Slovenska, ktorý je členom kolektívu WLVS (WELOVEVERYSIMPLE).

Medzi naše obľúbené tracky z LiGHT BLUE patria 01A2FB, ktorý otvára album a má skvelý videoklip, PERiNBABA s Nicholasom Naisonom, EGO, RISK a EX-CLUSiV. Ak hľadáš nový, miestami experimentálny zvuk a moderný rap, vypočuj si túto novinku s umeleckým rukopisom.

2. Pil C & Luca Brassi10x – VOJNA

Keď Pil C naposledy vydal sólový album (S láskou, Lukáš.) minulý rok na Valentína, tak vybuchli streamy a inak to nebolo ani pri novinke, ktorú spoločne s Luca Brassim10x oznámili len týždeň pred releasom. Jednotlivé nahrávky z projektu VOJNA kraľovali v rebríčkoch najhranejších trackov niekoľko týždňov po sebe a v našom playliste majú vyhradené miesto.

Pil C a Luca Brassi10x si na spoločnom albume sadli na jednotku s hviezdičkou a perfektne sa dopĺňajú slohu po slohe, a to či už rozoberajú politické a spoločenské udalosti v tracku NA CESTE DO RAJA, čo je voľné pokračovanie série Peroxid, alebo oslavujú bohémsky život.

LP obsahuje 8 plnohodnotných pesničiek. Napriek krátkej stopáži 25 minút má svetové parametre, a to aj vďaka ľuďom, ktorí sú súčasťou diela vrátane Separa, Alana Murina, SpecialBeatza, Mjay Beatza alebo Cédrica.

Ak si čakal/-a od Lukáša ďalší „soft“ album, pravdepodobne zostaneš po vypočutí sklamaný/-á, ale ak ti sú blízke staršie nahrávky a Brassiho drsný prejav, budeš v eufórii ako my.

Nebyť toho, že Gleb je v životnej forme, album VOJNA nemá konkurenciu a ovládne zoznam. Obom autorom aj Separovi však patrí titul najväčšieho hitu, a to vďaka tracku NENI STRE$S, ktorý šľape ako švajčiarske hodinky na ich zápästiach. Takto sa to robí, do psej matere.

1. Gleb – DLHÁ CESTA DOMOV

Prvú polovicu roku 2024 ovládol na domácej rapovej scéne Gleb, ktorý v máji vydal nový album DLHÁ CESTA DOMOV, aby nás posadil hlboko do stoličiek.

Jeden z najlepších slovenských raperov v posledných rokoch si pre všetkých fans pripravil 12 nových trackov so stopážou na úrovni 35 minút, počas ktorých predviedol svoju jedinečnosť, a to či už vo forme frázovania, flowov, alebo textov. Gleb je perfektným príkladom toho, že interpret môže dosiahnuť úspech aj bez toho, aby skákal z jedného trendu na druhý – stačí, ak je šikovný a neustále posúva svoje hranice.

Najviac nás bavia tracky Výťah 821, SHIT TALKIN 600, Zzz, JA & MÔJ TIEŇ a FAMILY SONG s množstvom hostí vrátane Fobia Kida či Dalyba, ktoré perfektne fungujú aj na koncertoch. Pozri si aftermovie z release párty na Bratislavskom hrade a rýchlo pochopíš. Ak môžeš, určite nevynechaj ani niektorý z letných festivalov, na ktorých Big Boy G predvedie svoje majstrovstvo.

Gleb dokázal, že má skutočnú vášeň pre to, čo robí, a zároveň ho to nesmierne baví. Má charakteristický zvuk a v textoch pôsobí ako cool človek, s ktorým chceš byť kamoš, nie ako pózer, čo chce z rapu len vytiahnuť peniaze na nový mercedes. DLHÁ CESTA DOMOV je zatiaľ najlepší album v portfóliu ružinovského umelca.

Anketa: Ktorý slovenský rapový album bol najlepší v prvej polovici roku 2024?

Shimmi – BENIHANA Nerieš – HELLO WEN – LiGHT BLUE Pil C & Luca Brassi10x – VOJNA Gleb – DLHÁ CESTA DOMOV Iný (napíš do komentára) Shimmi – BENIHANA 4 % Nerieš – HELLO 4 % WEN – LiGHT BLUE 0 % Pil C & Luca Brassi10x – VOJNA 35 % Gleb – DLHÁ CESTA DOMOV 43 % Iný (napíš do komentára) 13 %