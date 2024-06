REFRESHNI SI PLAYLIST: Novinky od Mustarda a Travisa Scotta či emotívna rapová nálož z prehliadky Louis Vuitton od skupiny Clipse

Posledných 7 dní prinieslo množstvo kvalitnej hudby. Presvedč sa o tom.

V tohtotýždňovom zozname nájdeš rap v podobe, akú milujeme najviac – a to či už v podaní Mustarda a Travisa Scotta, ikonickej súrodeneckej skupiny Clipse, Dona Tolivera s Kodakom Blackom, alebo Gleba s videoklipom od fanúšikov.

Pohodlne sa usaď, nastav si hlasitosť na maximum a vychutnaj si TOP hudobné novinky. Ak si myslíš, že sme vynechali niečo podstatné, napíš nám komentár.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by ujsť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST , aby ti neunikli nové skladby, albumy či videoklipy od slovenských aj zahraničných interpretov.

1. Mustard feat. Travis Scott – Parking Lot

Za najväčší release tohto týždňa považujeme track Parking Lot, ktorý nahrali Mustard a Travis Scott. Ide o prvú ochutnávku z pripravovaného albumu s názvom Faith Of A Mustard Seed, ktorý multiplatinový producent vydá 27. júla.

Parking Lot trvá približne 3 minúty, má melodický, ľahko zapamätateľný beat a Scott v texte rapuje oplzlé bars, zážitky z koncertov a nechýbajú ani prirovnania k rôznym modelom áut. Máme svojho favorita v letnom playliste.

She reached in my pants to see I’m soft or not (not).

I’m hard as a motherf***er, Scott La Rock (rock).

2. Clipse feat. John Legend – Untitled

Kto by to povedal, že najlepší moment na prehliadke Louis Vuitton nebude módny, ale hudobný? Mužská kolekcia na sezónu jar/leto 2025 od Pharrella Williamsa nepriniesla nič prevratné a najväčšiu radosť nám urobil návrat skupiny Clipse, ktorých zatiaľ nevydaná skladba s vokálmi od Johna Legenda, odznela počas parížskej šou.

V tracku, ktorý by mal dostať názov Birds Don’t Sing, bratia oplakávajú smrť svojich rodičov, ku ktorej došlo v priebehu 4 mesiacov. Ide o záležitosť plnú silných veršov, ktoré ťa nenechajú chladným. Dobrou správou je, že Pusha T aj No Malice potvrdili, že pracujú na novom spoločnom albume, ktorý bude v produkcii Pharrella Williamsa, ako uvádza Hypebeast.

Ak ťa nezaujíma móda, video si pusti od približne 4.55 min., keď začína stupňovať beat a track otvára spevom John Legend.

Seein’ you that day.

Tellin’you my plans but I was leavin’ you that day.

It was in God’s hands.

3. Rich The Kid feat. Kanye West & Ty Dolla $ign – Gimme A Second 2

Spojenie Rich The Kid, Kanye West a Ty Dolla $ign prinieslo pred niekoľkými mesiacmi perfektný track Carnival z albumu Vultures Vol. 1 a dnes o polnoci raperi predstavili ďalšiu spoločnú novinku, ktorá nás baví.

Gimme A Second 2 je remix pôvodnej verzie s jednoduchším beatom, ktorý vymysleli Kanye West, The Legendary Traxster a Digital Nas. Umelci predviedli svoje technické skills aj hru so slovami, ktorá je miestami možno už za hranou normálnosti.

Yeah, before I send a b**ch a blessing.

I need to see if the sex good, I’m a sexist.

Cop that new Ferrari truck, yeah, and the Tesla.

4. Toosii – Where You Been

Miesto v dnešnom zozname si našiel aj Nau’Jour Lazier Grainger, známy ako Toosii, ktorý vydal videoklip k pesničke s názvom Where You Been.

Umelec zo Syracuse má na svojom konte viacero virálnych hitov a táto svieža letná novinka má potenciál ovládnuť možno aj tvoj playlist. Where You Been síce trvá len niečo vyše 2 minút, ale má produkciu so samplom, ktorý nebudeš vedieť dostať z hlavy. V texte sa nájde viacero mužov. Vizuál je jednoduchý, ale k tracku pasuje dokonale.

5. Don Toliver feat. Kodak Black – Brother Stone

Raper, ktorý umelecky vyrástol popri Travisovi Scottovi a v súčasnosti hrá prvú ligu. Takto by sme v stručnosti charakterizovali Dona Tolivera, ktorý minulý piatok vydal svoj 4. sólový album s názvom Hardstone Psycho.

LP plné zvučných hostí, úderných produkcií, ale aj melanchólie v podobe tracku Deep In The Water obsahuje aj hit Brother Stone, v ktorom okrem interpreta z Houstonu predviedol svoj podrezaný jazyk Kodak Black. Obaja umelci sa striedajú na beate od dvojice SkipOnDaBeat a 206Derek, pričom vo videoklipe môžeš vidieť desiatky obnažených žien, kilá diamantových šperkov, lietajúce bankovky či upravené autá.

Chains so heavy that I can’t wear all ’em.

She know I was a devil ’cause I wear a lot of Prada (yee, ooh, ooh).

6. Ski Mask the Slump God – Earwax (Live Performance)

Štúdiový zvuk znie lepšie, ale živé nahrávky majú dušu a jedinečnú atmosféru, o čom nás tento týždeň presvedčil Ski Mask the Slump God, ktorý vystúpil v rámci relácie Genius Open Mic s trackom Earwax.

28-ročný interpret z Floridy naskočil na chytľavý beat, aby predviedol svoje majstrovstvo v plnej kráse bez akýchkoľvek štúdiových efektov. Vychutnaj si tento nezastaviteľný slovný tok v kombinácii so skvelým flowom. Originálnu verziu tracku Earwax nájdeš na raperovom novom albume 11th Dimension, ktorý vyšiel tento mesiac.

They be on cruise control, I’m ’bout to lose control.

Count up the money then, okay, let’s get it.

I been committed, I can admit it.

Fuck up the digi-scale, fuck up the digits.

7. Gleb – SWIPE

Záver tohtotýždňového zoznamu venujeme špeciálnemu projektu Gleba, ktorý zveril videoklip do rúk a fantázie fanúšikov. Horúca novinka je dielom producenta menom VI3E a Gleb sype jeden riadok za druhým svojím charakteristickým flowom, zatiaľ čo v jednotlivých záberoch napríklad obaľuje cdčko do trojobalu ako rezeň alebo jazdí autom v uliciach hlavného mesta v štýle videohry GTA.

Raper z Ružinova je v životnej forme a track SWIPE perfektne nadväzuje na album DLHÁ CESTA DOMOV, ktorý vyšiel v polovici mája a Gleb ním ovládol priestory Bratislavského hradu.