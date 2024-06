REFRESHNI SI PLAYLIST: Takto má znieť rap a pop v roku 2024. Tento týždeň ovládli ženy

Vypočuj si debutový track prvej ženskej členky labelu Milion Plus, EP od skupiny 58G alebo nový album od Dona Tolivera.

Zatiaľ čo minulý týždeň sme dali priestor výhradne slovenskej a českej hudbe, keďže vydali novinky Pil C, Luca Brassi10x, Dalyb alebo Calin, tentoraz sa môžeš tešiť aj na zahraničných interpretov.

V zozname nájdeš napríklad živé vystúpenie Billie Eilish v The Late Show, remix tracku Sunday Service od Latto, Megan Thee Stallion a Flo Milli, speváčku RAYE s videosinglom Genesis, ale aj nový album Hardstone Psycho s rukopisom Dona Tolivera.

Ak si pripravený/-á, poďme na to.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby ti neunikli nové skladby, albumy či videoklipy od slovenských aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by ujsť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme, aby ti neunikli nové skladby, albumy či videoklipy od slovenských aj zahraničných interpretov.

1. 58G – FIRST HALF

Presne pred týždňom vydali ďalšie veľmi podarené EP s názvom FIRST HALF Humla, Doktor a Tomáš Kučera a.k.a. TK27, ktorých môžeš poznať ako zoskúpenie 58G.

58G predstavili novinku s originálnym obalom, ktorý je inšpirovaný staršími ročníkmi hry FIFA, čo odkazuje na ich lásku k futbalu. EP trvá približne 17 minút, obsahuje 6 trackov a hostí ako Patrik Love ICY L a Poyer.

Najviac nás baví banger Bílý Tričko, ktorý má veľký hitový potenciál a len na Spotify viac ako 100-tisíc streamov.

Tenhle rok jsem dal na ruku rolety.

Nasadil šutr na ruku mý ženy.

Zmizel z první ligy do třetí ligy.

Na mym talíři mořský plody a špagety.

2. Sara Rikas feat. Nik Tendo – Všade Vidíš Mňa

Label Milion Plus, ktorý je ako rodina, má prvú ženskú členku – talentovanú umelkyňu Saru Rikas. Spolu s týmto oznámením vyšiel aj debutový videosingel s jej podpisom, ktorý nesie názov Všade Vidíš Mňa, na spolupráci je Nik Tendo.

Rikas v tracku ukázala svoj zaujímavý hlas, perfektné zmeny flowov či autentickú hru so slovami, ale aj sexy pohyby, ktorými sa nechal uniesť jeden zo zakladajúcich členov M+. Ten doručil kvalitné bars s charakteristickým prejavom. Sladkou čerešničkou je perfektný vizuál.

Okrem tejto nahrávky vyšiel speváčke dnes o polnoci aj ucelený projekt, EP s názvom COLUMBA, ktoré nájdeš na všetkých streamoch vrátane " target="_blank" rel="noopener">Spotify. Obsahuje 4 veľmi podarené tracky vrátane spolupráce s Nikom.

3. Billie Eilish – The Greatest (LIVE on The Late Show)

Billie Eilish patrí medzi najväčšie hudobné hviezdy súčasnosti, pričom o svojich kvalitách nás presvedčí 1. júna 2025 v O2 Aréne v Prahe.

Okrem toho, že 22-ročná rodáčka z Los Angeles pravidelne vydáva nové videoklipy zo svojho posledného albumu Hit Me Hard and Soft, stíha aj živé vystúpenia v televízii, ako napríklad v The Late Show, kde zaspievala track The Greatest a všetkým prítomným divákom spadla sánka. Billie ukázala, že nie je len štúdiovou hviezdou, ale vie to poriadne rozbaliť aj naživo.

4. RAYE – Genesis

Len málo súčasných umelcov má v sebe niečo výnimočné ako britská speváčka RAYE, ktorá nás najnovšie odrovnala perfektným videosinglom Genesis. Ide o jej prvý hudobný počin po vydaní debutového albumu My 21st Century Blues vo februári 2023 a musíme uznať, že trafila priamo do čierneho.

Počas 7 minút sa ti RAYE dostane úplne pod kožu, a to či už vďaka silnému textu, spevu, alebo celkovej atmosfére. Takto má znieť pop v roku 2024. O produkciu tracku Genesis sa postarala samotná interpretka v spolupráci s menami ako Rodney Jerkins, Tom Richards a Shankar Ravindran.

Callin’ men who don’t givе a f**k about me.

Then when my mother called I pretend I’m busy.

I’m tryna end up anywhere except from where I been.

Curtains closed, bed bound, amphetamines.

5. Latto feat. Megan Thee Stallion & Flo Milli – Sunday Service (Remix)

Ako znie už v nadpise článku, tento týždeň ovládli ženy. Perfektným dôkazom je remix tracku Sunday Service od Latto, Megan Thee Stallion a Flo Milli.

Latto vydala originálnu verziu ešte vo februári, avšak track nedosiahol taký úspech, ako očakávala, a preto sa rozhodla tentoraz spojiť sily s ďalšími hviezdnymi raperkami pre väčší výtlak. Či sa to 25-ročnej umelkyni podarilo, necháme na tvojom posúdení. Nás táto čisto ženská novinka baví.

Hmm, y’all know who the f**k it is.

The most loved, the most hated.

The highest anticipated.

The one your ni**a wish he dated, hahaha.

Real hot girl sh*t, ayy.

6. Rich The Kid feat. Peso Pluma – Gimme A Second

Rich The Kid využíva hype, ktorý opätovne získal vďaka účasti na tracku Carnival z Vultures Vol. 1 od Kanyeho Westa (Ye) a Ty Dolla $igna, a servíruje nám videoklip s jedným z najpočúvanejších interpretov v posledných mesiacoch menom Peso Pluma.

Track s názvom Gimme A Second produkovala dvojica DJ Durel a TheLabCook, pričom Rich The Kid aj Peso Pluma dodali veľmi kvalitné bars, pri ktorých sme sa chvíľu usmievali a neskôr zas rozmýšľali, aký život títo dvaja žili predtým, ako sa stali slávni.

Flexin’ (flexin’).

Wake up and brush my teeth, got on a flooded Cuban necklace (ice).

I was broke, couldn’t buy no Waffle House, my pockets pregnant (pregnant).

Hold on (Hold on), let me count it, give me a second (beep).

7. Don Toliver – Hardstone Psycho

Záver tohtotýždňového zoznamu venujeme interpretovi, ktorého objavil Travis Scott a ktorý dlhodobo dokazuje, že si zaslúži pozornosť médií aj rapových poslucháčov.

Don Toliver dnes o polnoci vydal svoj nový album s názvom Hardstone Psycho, ktorý má motorkársku tematiku obalu a ponúka 16 plnohodnotných trackov vrátane spoluprác s kolegami ako Future, Kodak Black, Teezo Touchdown, Cash Cobain či spomínaný mentor Travis Scott.

Okrem úplne fresh noviniek nájdeš v trackliste aj emotívnu záležitosť Deep In The Water, ktorú 30-ročný raper nahral pre svoje prvé dieťa s Kali Uchis. Milujeme celkovú rapovo-rockovú atmosféru tohto diela.