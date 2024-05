REFRESHNI SI PLAYLIST: Gleb diktuje na novom albume, cool videoklip od Billie Eilish či banger od Central Ceeho s Lil Babym

V posledných 7 dňoch sme počuli množstvo novej hudby. Vypočuj si to najlepšie z domácej aj zo zahraničnej scény.

Všetky aktuálne informácie naznačujú, že beef Kendrick Lamar verzus Drake dospel do mŕtvého bodu, čo šikovne využili iné umelci, aby vydali nové tracky či projekty a získali si pozornosť poslucháčov.

Za posledný týždeň uzrelo svetlo sveta množstvo kvalitnej hudby z domáceho aj zo zahraničného prostredia, o čom sa presvedčíš pri scrollovaní nižšie. Vypočuj si Gleba, Dona Tolivera, Billie Eilish či skupinu Twenty One Pilots a doplň svoj playlist o fresh zvuk. Tentoraz si na svoje neprídu len fanúšikovia rapu a R&B.

Ak sme na niečo fresh zabudli, napíš nám komentár. Potešíme sa ďalším tipom.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby ti neunikli nové skladby, albumy či videoklipy od slovenských aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by ujsť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme, aby ti neunikli nové skladby, albumy či videoklipy od slovenských aj zahraničných interpretov.

1. Gleb – DLHÁ CESTA DOMOV

Tento týždeň ovládol jednoznačne Gleb. Ružinovský pes vydal očakávaný album DLHÁ CESTA DOMOV, ktorý nás posadil hlboko do stoličiek.

Jeden z najlepších slovenských raperov súčasnosti si pre všetkých fans pripravil 12 nových skladieb so stopážou približne 35 minút, počas ktorých predviedol svoju jedinečnosť. Gleb je perfektný príkladom toho, že interpret môže dosiahnuť úspech aj bez toho, aby skákal z jedného trendu na druhý – stačí, ak je šikovný a neustále posúva svoje hranice.

Najviac nás bavia tracky Výťah 821, SHIT TALKIN 600, ZZZ a FAMILY SONG s množstvom hostí vrátane Fobia Kida či Dalyba.

821 vládne domácej scéne na plnej čiare a už teraz sa tešíme na to, ako budú tracky z nového albumu fungovať na festivaloch, kde vystúpi Gleb na hlavných pódiách. Bratislavský hrad takmer nezvládol nápor a zábavu ľudí počas včerajšej release párty, ktorá bola perfektná.

Prečítaj si náš rozhovor s Glebom, v ktorom nám prezradil aj svoj názor na vypredávanie veľkých arén rapermi.

2. Vince Staples – Dark Times

Svoj posledný release pod hlavičkou vydavateľstva Def Jam vydal dnes o polnoci Vince Staples. 30-ročný interpret z Comptonu nazval nový album príznačne Dark Times a obsahuje 13 trackov vrátane ochutnávky Shame On The Devil. Umelec zvládol celý projekt sám.

Staples zostal verný svojmu charakteristickému prejavu, vďaka čomu si získal srdcia nielen fanúšikov west side rapu. Ako býva zvykom, ponúka silné lyrics, ktoré majú hlavu aj pätu, a to všetko na produkciách s pomerne temnou atmosférou. Chyby by sme hľadali veľmi ťažko a vlastne ani nechceme.

Uvidíme, akým smerom sa uberie kariéra jedného z našich obľúbených raperov po opustení Def Jamu.

3. Don Toliver feat. Charlie Wilson & Cash Cobain – Attitude

Nový album teasuje aj Don Toliver, ktorý má okrem rapu už aj príjemné rodičovské povinnosti spoločne s partnerkou Kali Uchis. Umelec z Houstonu, ktorý získal hype vďaka Travisovi Scottovi, vydal videoklip k melodickému tracku Attitude.

Na novinke so svižným tempom a samplom Pharella Williamsa so Snoopom Doggom, nájdeš okrem Tolivera aj Charlieho Wilsona a Casha Cobaina. Spolupráca funguje na jednotku s hviezdičkou vo všetkých smeroch. Mimochodom, album Hardstone Psycho bude dostupný na streamoch od 14. júna. Zatiaľ si vypočuj ochutnávku, ktorá ťa naladí na vlnu člena Travisovho vydavateľstva Cactus Jack.

Used to rock Polos and Pradas.

Used to put grams in my sock.

Used to f**k h*es on the corner.

Now, me and baby on a yacht.

4. Peezy – The Warm Up

Meno Pezzy zatiaľ nie je mimo Spojených štátov amerických veľmi známe, ale ide o skúseného rapera z Detroitu, ktorý v posledných mesiacoch mieri na vrchol. Dôkazom je umelcov platinový hit 2 Million Up, ktorý má takmer 60 miliónov streamov na Spotify.

Novinka s názvom The Warm Up ponúka ostré lyrics v kombinácii s perfektnou produkciou od dvojice 2 Side a Kilo Beats, ktorú nedostaneš z hlavy. Ak si ideš moderný undergroundový rap, Peezy by nemal chýbať v tvojom playliste. Jeho frázovanie a flowy sú perfektné.

Six foreigns outside, it’s just me and my compadres (yeah).

A crew of bad bit**es with us, bad as Beyoncé (ah-ha).

I got hitters around me and they gon’ do whatever I say (facts).

Still can call the plug and get whatever off of my face (let’s go).

5. Central Cee feat. Lil Baby – BAND4BAND

Najväčší tohtotýždňový banger predstavili Central Cee a Lil Baby. Britsko-americká spolupráca s názvom BAND4BAND bude o chvíľu na vrchole v playliste Rap Caviar a nemala by chýbať ani v tvojej rotácii.

Cench aj Baby doručili bars plné charakteristického egoripu, ktoré fungujú. Track vyšiel s videoklipom plným drahých áut, zlatých reťazí, súkromných lietadiel a luxusu, ktorí si obaja interpreti užívajú v Londýne.

We can go band for band, f**k that, we can go M for M.

Quarter mil’ for the Maybach truck, double R with the factory rims.

I got the Ninety, the Urus, the Virgil, the Brabus, I’m really a threat.

It’s got to the point that I don’t even care, I got jewels in the safe that I don’t even wear.

6. Billie Eilish – LUNCH

Minulý týždeň sme zabudli spomenúť Billie Eilish a jej nový štúdiový album Hit Me Hard and Soft, a preto to tentoraz napravíme novým videoklipom k skladbe LUNCH, ktorá má hitový potenciál. Speváčka v texte do veľkej miery rozoberá otázku osobnej identity, s čím sa stotožní množstvo mladých ľudí s rovnakým problémom.

Len 22-ročná umelkyňa v tomto prípade nie je len vokálnou hviezdou, ale aj režisérkou, keď vizuál štylizovala v estetike 90. rokov a výsledok je super. Eilish má na sebe žltý dres Supreme navrstvený na bielom tričku s dlhými rukávmi, rozstrapkané modré náramky, štvorčekované šortky a červenú šiltovku otočenú bokom.

Uvidíme sa na koncerte v O2 Aréne, ktorý bude budúci rok?

7. Twenty One Pilots – The Craving

Záver zoznamu venujeme skupine Twenty One Pilots, ktorá svoju fanúšikovskú základňu potešila novým singlom The Craving v priebehu tohto týždňa. Išlo o poslednú ochutnávku z albumu Clancy, ktorý vyšiel dnes o polnoci na všetkých streamoch.

The Craving (single version) prichádza spolu s videoklipom. Skupina plánuje časom predstaviť vizuály ku každej skladbe z vyššie spomínaného LP. Novinka zachytáva témy komunikácie, lásky či túžby. Text zobrazuje boj s vyjadrovaním citov a strach z nedostatočnosti vo vzťahu. Tyler Joseph sa zamýšľa nad vlastnými váhaniami a nedostatkami, pričom zdôrazňuje dôležitosť efektívneho komunikovania emócií partnerovi.