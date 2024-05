REFRESHNI SI PLAYLIST: Nový Ektor, ženský rap v podaní Ice Spice a Megan Thee Stallion aj Chief Keef v životnej forme

V tohtotýždňovom zozname nájdeš rap v podobe, ktorú milujeme najviac.

Kendrick Lamar a Drake si dali tento týždeň prestávku v rámci svojho beefu, vďaka čomu dostali zaslúžený priestor na výslní aj iní raperi, respektíve umelci, ktorí si zaslúžia tvoju pozornosť.

Nižšie nájdeš čerstvú porciu hudobných noviniek z Ameriky aj domáceho prostredia, ktoré zastupuje ostravský interpret Hard Rico s prvým singlom v tomto kalendárnom roku alebo Ektor.

1. Chief Keef – Almighty So 2

Minulý týždeň sme popri novom Gunnovi úplne zabudli spomenúť očakávaný album Almighty So 2 od Chiefa Keefa, a preto sme ho tentoraz zaradili hneď na úvod.

Sosa je v životnej forme a na svojom novom LP, ktoré obsahuje 16 skladieb, dokazuje všetky technické a lyrické zručnosti, vďaka ktorým sme si ho zamilovali ešte na skladbe I Don’t Like v roku 2012. Raper z Chicaga ide tvrdo od prvej do poslednej sekundy a Almight So 2 je horúcim adeptom na album roka. Medzi hosťami nájdeš napríklad Quava zo skupiny Migos, Tierru Whack alebo virálnu hviezdu Sexyy Red.

2. Gunna – whatsapp (wassam)

Gunna vydal minulý piatok album s názvom One of Wun, ktorý síce nemá kvalitu ako predchádzajúce diela DS4EVER a Gift & Curse, ale obsahuje niekoľko veľmi dobrých trackov.

Jedným z nich je whatsapp (wassam), ktorý dostal videoklip s hviezdnym obsadením. Raper z Georgie vo vizuále cestuje po celom svete a vybavuje obchodné záležitosti. Gunna počas približne 3 minút posiela peniaze, telefonuje, podáva si ruky a hlavne si vyberá outfity na svoju šou, pričom na konci sa objavia reálne zábery z jeho Bittersweet Tour.

I’m cool, ni**a, I don’t want your contact.

I know many men, they pray I don’t win.

I still gotta ride with the compact.

I’m ridin’ in the Cullinan, I used to want a Cutlass.

I came a long way, that’s a big fact.

Big Gunna Wunna, yeah, big fact.

3. Ferg – MDMX

A$AP Mob patrí medzi naše obľúbené rapové zoskupenia, a to nielen vďaka Rockymu, ale aj ostatným členom vrátane Ferga, ktorý posiela svojim fanúšikom novinku po dlhšom čase bez vydávania hudby.

Umelec z New Yorku s nenapodobiteľným hlasom a prejavom tentoraz vystupuje len ako Ferg a v tracku MDMX rapuje o luxusnom životnom štýle, ktorý je snom takmer každého rapera. Zatiaľ však nie je známe, či už nie je súčasťou kolektívu A$AP. Vychutnaj si túto šťavnatú novinku spoločne s retro vizuálom, kde Ferg ukazuje svoj fresh drip.

4. Ice Spice – Gimmie A Light

Tento týždeň uzreli svetlo sveta hneď dve horúce novinky zo sveta ženského rapu, a to od Ice Spice a Megan Thee Stallion.

Ice Spice vydala horúci videoklip k tracku Gimmie A Light, v ktorom je vysamplovaný úvod z dancehallového hitu Gimme the Light od Seana Paula z roku 2002. Tento skvelý ťah podčiarkol sexy rap interpretky z Bronxu, ktorá v blízkom časovom horizonte plánuje vydať album Y2K. Spice predvádza svoje typické vtipné hlášky popri tom, ako vysedáva na ružovom range roveri, popíja drink alebo počíta peniaze.

Niekto by povedal, že väčšina trackov od Ice Spice má rovnaký vibe a rukopis, ale nám to (zatiaľ) vôbec neprekáža.

Pretty-ass face and some pretty-ass boobs.

Pretty-ass bi**h, I be shakin’ the room (grrah).

Stank-ass bi**h tryna grill me.

She actin’ lost, but of course, she in tune (grrah).

5. Megan Thee Stallion – BOA

V skvelej forme je aj druhá raperka v zozname – Megan Thee Stallion, ktorá vydala singel s názvom BOA. Umelkyňa z Houstonu naskočila na produkciu od LilJuMadeDaBeata, v ktorej môžeš počuť sampel What You Waiting For? od Gwen Stefani a vo videoklipe vystupuje ako hlavná hrdinka videohry The Curse of Thee Serpent Woman.

Megan Thee Stallion robí v novinke to, čo jej ide najlepšie, ukazuje sexepíl a rapuje s typickou drzosťou, ktorú milujeme. Track BOA ťa nenechá chladným. Takto si predstavujeme ženský rap.

6. Childish Gambino feat. Young Nudy – Little Foot Big Foot

Donald Glover a.k.a Childish Gambino predstavil tento týždeň projekt ATAVISTA, ktorý je dokončenou verziou skvelého albumu 3.15.20 z roku 2020. Novinka obsahuje okrem iných track s názvom Little Foot Big Foot, ktorý dostal aj pôsobivý čiernobiely videoklip s retro atmosférou.

Po pomalšom úvode sa veci dramaticky zvrtnú v Gloverovom štýle, keď si trojica získa miestnosť tým najneočakávanejším spôsobom a scéna sa následne zmení na záber na Younga Nudyho, ktorý zhadzuje svoje verše charakteristickým flowom v tme pod žiarivými hviezdami púšte.

P. S. Priprav sa na jeho koncert v O2 Aréne, ktorý bude 12. novembra.

I was seven years old, daddy thrown in the clink.

Said, „Life ain’t fair, everybody gon’ cheat“.

7. Hard Rico – Kickin’ Doors

Českú scénu zastupuje v tomto zozname ostravský interpret Hard Rico so svojím prvým singlom v tomto kalendárnom roku. Raper, ktorý sa skvelo zhostil aj roly porotcu, nám naservíroval údernú novinku Kickin’ Doors plnú egotripu, ale aj ostrých riadkov. Tešíme sa na ďalšie tracky, respektíve ucelený projekt od Rica.

Jedu v Benzu, hoří jak gasolina.

Jsem rich, váš svět já nevnímám.

Můžu si vybrat přesně podle svojí chuti (podle svojí).

Nemyslím děvky, ale cestu k zbohatnutí.

8. Ektor – Ex-Opps

Úplny záver tohtotýždňového zoznamu patrí novinke, ktorú Ektor oznámil len niekoľko hodín pred vydaním dnes o polnoci. Marko pokračuje vo vydávaní singlov a tentoraz potešil svoju fanbase záležitosťou s názvom Ex-Opps, ktorá napriek krátkej stopáži ide priamo pod kožu každého poslucháča. Skúsený raper stavil na tvrdý prejav v spojení s ostrými riadkami, vďaka čomu patrí medzi našich obľúbených umelcov, a výsledok je skvelý.

Tešíme sa na ďalšie tracky a na koncert v O2 Aréne, ktorý bude 25. októbra a my pri tom nebudeme chýbať.