Gleb: Vypredanie akejkoľvek veľkej arény je super vec. Nevidím dôvod na rozbroje (Rozhovor)

Gleb potešil svojich fanúšikov piatym štúdiovým albumom Dlhá Cesta Domov, na ktorom sa nachádza 12 skladieb. Do éteru vypustí aj niekoľko videoklipov, jeden z nich raper poňal poriadne kreatívne. Celý scenár nechal na fanúšikov, ktorí mu posielali vlastné nápady. Gleb sa tak ocitol aj v rôznych vtipných kostýmoch. V rozhovore pre Refresher prezradil, či sa cítil v tejto pozícií komfortne. „Som otvorený každej magorine.“

Ak sleduješ rapovú scénu určite vieš, že niektorí jej predstavitelia sa nonstop doťahujú o tom, kto vypredá O2 Arénu či iný veľký štadión. Gleb má na to jasné stanovisko a tvrdí, že vypredanie akejkoľvek veľkej haly je super vec. Patríš medzi skalných fanúšikov? Tak sa určite pýtaš, čo bude s Rapinboxom. Prezradil nám, že chystá veľa noviniek a máme sa tešiť aj na jeho zahraničných kolegov. Minulý rok vystupoval na festivale v Mexiku, kde reprezentoval slovenský rap. „Budú na mňa čumeť ako na dementa, teším sa. Držte palce,“ napísal vtedy na Instagrame. „Felili sme s gréckymi rapermi, jedli tacos a pili margaritu. Krásny život,“ zaspomínal si v našom rozhovore.

S Glebom sme sa porozprávali o tom, či by sa podľa neho mali raperi vyjadrovať k politike aj o tom, čo hovorí na „beefy“ okolo vypredania O2 Arény či štadiónov. Vedel by si predstaviť seba ako ministra kultúry? V akom prípade by bol ochotný postaviť sa do ringu? Rozobrali sme aj jeho novú životnú etapu, keďže sa stal otcom.

Zdroj: Gleb

Práve ti vyšiel najnovší album Dlhá Cesta Domov. Celý koncept je v panelákovej estetike. Čo pre teba znamená?

Vyrastal som a začínal rapovať na sídliskách. Panelák je pre mňa symbol domova. Panelákovu estetiku aplikujem v klipoch, videoprojekciách či rôznych vizuáloch už dlho.



Fanúšikov si prekvapil aj tým, že ti mohli vymyslieť celý scenár videoklipu. Na Instagrame si zverejnil niekoľko záberov z natáčania. Na sebe si mal napríklad aj kostým kozmonauta. Ako si sa cítil pri natáčaní tohto klipu? Bolo ti to komfortné?

Celý klip je interakcia s fans. Nebolo to celé iba o mne, ale o nás. Bol som otvorený každej magorine.