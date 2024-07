REFRESHNI SI PLAYLIST: Quavo a Lana Del Rey, Eminem aj Separ s Michajlovom. Tieto tracky budeš počúvať celé leto

Doplň do svojho playlistu fresh novinky od domácich aj zahraničných interpretov.

Hudobný priemysel každý deň generuje enormné množstvo noviniek a nájsť v spleti všetkých tie najlepšie zaberie veľa úsilia a času. Nižšie nájdeš TOP tracky, videoklipy, živé vystúpenia či ucelené projekty, ktoré vyšli za posledný týždeň.

Priprav sa na rapovú nálož v podaní Eminema s Big Seanom a BabyTronom, jemnú spoluprácu Quava zo skupiny Migos s Lanou Del Rey či tvrdú novinku od Michajlova a Separa. Ak si myslíš, že sme vynechali niečo podstatné, napíš nám komentár pod posledným videoklipom.

1. LISA – Rockstar

Hviezda juhokórejskej dievčenskej skupiny BLACKPINK menom LISA vydala svoju prvú sólovú nahrávku v spolupráci s RCA Records, ktorá dostala názov Rockstar.

Track produkovali San Homaee a Ryan Tedder zo skupiny OneRepublic a obsahuje prvky hip-hopu zo začiatku tohto tisícročia s fúziou moderného R&B a popu. LISA celý čas predvádza svoje vokálne schopnosti, keď plynule prechádza medzi spevom a rapom. Vizuál vznikol v Thajsku, čím LISA vzdala poctu svojim koreňom.

Dôkazom toho, že juhokórejská interpretka sa cíti právom ako rocková hviezda podporuje tiež fakt, že videoklip za týždeň od vydania nazbieral viac ako 75 miliónov videní. Hoci sólový album ešte neohlásila, Rockstar je vzrušujúcim počinom mimo skupiny, ktorý nás veľmi potešil.

2. Kendrick Lamar – Not Like Us

Kendrick Lamar vydal videoklip k diss tracku Not Like Us, ktorý venoval Drakeovi v rámci ich ostrého beefu z predchádzajúcich mesiacov. Nahrávka trvá skoro 6 minút, pričom v úvode počujeme úryvok z nového tracku, o ktorom všetci dúfame, že súvisí s raperovým ďalším albumom.

Lamar neskôr naskočí na skvelý beat od Mustarda a vidíme ho, ako rozbíja piňatu v tvare sovy s nápisom: „Disclaimer: No OVHOEs were injured during the making of this video.“ alebo sa vozí ulicami v luxusnom Ferrari a stoja za ním masy ľudí. S celým vizuálom pomohol umelcovi z Comptonu producent Dave Free. Vychutnaj si túto šťavnatú novinku.

3. Eminem feat. Big Sean & BabyTron – Tobey

Eminem je späť s ďalšou novinkou, ktorá je predzvesťou jeho pripravovaného albumu The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). Ten bude dostupný online 12. júla, čiže budúci piatok.

Track s názvom Tobey spoluprodukoval samotný Eminem, pričom slohy dodali aj Big Sean a BabyTron. Na rozdiel od singlu Houdini, ktorý odštartoval cyklus s veľkou dávkou nostalgie a okamžite rozpoznateľným samplom, novinka obsahuje minimalistický beat. Trojica interpretov z Detroitu postupne naskočila do rytmu, aby ukázala, ako má vyzerať poctivý rap plný silných bars a punchlines.

V texte nájdeš aj viacero referencií na ikonické filmy, ako je napríklad trilógia Spider-Man, na čo odkazuje tiež obal nahrávky.

Tobey Maguire got bit by a spider, but see, me, it was a goat.

If you want space, I hope you take your helmet off soon as you get up to Venus and choke.

4. Lil Durk – Went Hollywood For A Year

Držiteľ ceny Grammy a superhviezda rapu, ktorá je na vrchole rebríčkov. Takto by sme v stručnosti charakterizovali Lil Durka, ktorý je pripravený rozpáliť leto a tvoj playlist v novom videoklipe s názvom Went Hollywood For A Year.

Track je dosť osobný a opisuje nedávnu minulosť interpreta z Chicaga. Durk sa zamýšľa nad poslednými 18 mesiacmi a bilancuje svoju neuveriteľnú cestu. Jeho rýchly rap kĺže po impulzívnom rytme s klavírom, zatiaľ čo opisuje vzostupy a pády, konfrontáciu so závislosťou, stratu seba samého, zápas so slávou aj opätovné získanie cieľa.

Dead or alive, I never told, I'll give a million to who find it.

Dead or alive, I'll give a million to who.

5. Quavo feat. Lana Del Rey – Tough

Jedna z najlepších hudobných spoluprác, ktorú sme počuli tento rok. Quavo a Lana Del Rey po týždňoch teasovania odhalili videoklip Tough, ktorý nazbieral za 24 hodín skoro 2 milióny videní.

Country-rapový track, ktorý produkovali Cirkut a watt, je príbeh páru, ktorý uvažuje o životných problémoch po tom, čo sa dostal na lepšie miesto. Vo videoklipe, ktorý režíroval Wyatt Spain Winfrey, sa dvojica venuje voľnému životu na vidieku, kde sa striedajú v streľbe zo zbraní a jazde v Chevy. Quavo nezabudol ani na svojho zosnulého synovca Takeoffa, keď v jednom momente pri rapovaní prekríži ruky do tvaru písmena „T“.

Here, say where you come from.

It's not what you wanna do, it's what you're gonna do.

Now, it's no place to run.

If that's what you're gonna do, what am I gonna do? (tough)

6. Big Boogie – Bop (Live Performance) Genius Open Mic

Živé vystúpenia dávajú dielam častokrát nový rozmer, čo platí aj v prípade tracku Bop od rapera so pseudonymom Big Boogie. Rodák z Memphisu prišiel do populárnej šou Genius Open Mic, aby zahral svoj nákazlivý hit.

Bop ovládol TikTok vďaka vlastnému tancu „Head Top“ a nazbieral milióny pozretí. Big Boogie ti počas približne 2-minút ukáže svoju energiu a osobnosť, ktorú perfektne odráža tento virálny banger s jednoduchým textom a údernou produkciou od dvojice RealRed a Carter. V originálnej verzii je na spolupráci GloRilla a DJ Drama.

7. Michajlov feat. Separ – Pac-Man

Záver tohtotýždňového zoznamu venujeme zvučnej česko-slovenskej spolupráci v podaní Michajlova a Separa. Novinka s názvom Pac-Man predstavuje pilotný track z albumu ROOTS, ktorý Michajlov vydá 19. septembra.

Obaja interpreti v texte opisujú svoju životnú cestu v rape, lyrické aj technické zručnosti za mikrofónom aj pozíciu na scéne. Produkciu tracku Pac-Man zabezpečil Marys, zatiaľ čo temný videoklip je prácou Nikitu Rubleva.

Jezdíme sami městem ve tmě, Batman.

Sloky jsou tak dobrý, že nechcem refrén.

Žeru ty slova stejně přesně, Pac-Man.

Budem tu, i kdyby s tim hned teď seknem.