REFRESHNI SI PLAYLIST: Takto znie tvrdý brooklynský drill či letné hity v podaní Gunnu, Offseta a GloRilly

Nastav sa na vlnu kvalitného zahraničného aj domáceho rapu.

Hudobný priemysel je obrovský kolos, ktorý prináša každý deň desiatky nových interpretov, príbehov, ale najmä trackov či albumov. Zachytiť všetky je prakticky nemožné, a preto ti prinášame rubriku REFRESHNI SI PLAYLIST, prostredníctvom ktorej ti aj tento týždeň predstavíme TOP novinky za posledných 7 dní.

Tentoraz sa môžeš tešiť na tvrdý drill z ulíc New Yorku od rapera 22GZ, Gunnu vo svojej prirodzenej polohe, prvé vystúpenie so živou kapelou v podaní Flo Milli či nový videoklip od Brassiho.

1. 22GZ – BROOKLYN’S MOST WANTED

Úvod tohtotýždňového zoznamu otvárame novinkou od jedného z popredných reprezentantov newyorského drillu. 22GZ vydal mixtape s názvom BROOKLYN’S MOST WANTED, ktorý trvá 22 minút a obsahuje 9 trackov.

26-ročný rodák z Brooklynu nezostal svojej povesti drsného rapera nič dlžný, keď brutálne texty strieda šialená basa a rýchla streľba z bicích, ktorá pred niekoľkými rokmi pobláznila celý rapový svet. Ak si fanúšikom tohto štýlu, mixtape BROOKLYN’S MOST WANTED je dokonalou hudbou pre tvoje uši.

2. Gunna – back in the a

Gunna svojím posledným albumom One of Wun síce nenadviazal na úspech starších projektov, ale obsahuje niekoľko trackov, ktoré majú čestné miesto v našom playliste.

Jedným z nich je óda na mesto Atlanta s názvom back in the a, ktorá dostala atraktívny vizuál s množstvom záberov z ulíc metropoly aj luxusných podnikov, obchodov či hotela. Gunna počas približne 3 minút predvádza svoju slovnú zásobu v kombinácii s charakteristickým melodickým prejavom.

Land at the port, I’m back (I’m back).

85 south to the flat (yeah).

Take that bi*ch, take the Maybach down the nat (take that bi*ch),

I put the drip on the map (map).

3. IDK feat. Gunna – TiFFANY

Gunna má v dnešnom zozname niekoľkonásobné zastúpenie, keď okrem vlastného videoklipu stihol aj spoluprácu s britsko-americkým raperom IDK, ktorá dostala výstižný názov TiFFANY a feat s Offsetom.

Interpreti predstavili svoj prvý spoločný track aj so sprievodným vizuálom po týždni teasovania na Instagrame. Fresh novinka so stopážou 2,30 minúty je vybavená vysokooktánovou produkciou s podpisom Turba a nasiaknutá tónmi a flowmi z portfólia oboch populárnych umelcov. Flexom naplnený videoklip oživuje chvastúnske bars raperov, keď Gunna aj IDK predstavujú celý rad odevov a doplnkov z dielní módnych domov.

I like Celine, no Dion.

Hedi Slimane with the walk (alright).

I got on Celine, Balenciaga.

It came with a crop on the top (a crop on the top).

4. Offset feat. Gunna – Style Rare

O perfektný release sa postaral aj Offset, ktorému v tracku s názvom Style Rare asistuje dnes viackrát spomínaný Gunna.

Novinku produkoval Honorable C.N.O.T.E., pričom úryvky zdieľali obaja raperi v priebehu celého týždňa. S vysokou pravdepodobnosťou ide o ochutnávaku z nadchádzajúceho albumu Offseta, ktorý by mal vyjsť niekedy tento rok.

Offset aj Gunna v texte potvrdili svoju lásku k high fashion či diamantovým šperkom, ktoré ospevujú v podstate celý čas. Baví nás aj jednoduchý štúdiový vizuál, ktorý má retro vibe vďaka strihom z VHS pásky.

This ring, it cost me a heroin, a key (a key).

I told my dentist to carat my teeth (I told him that).

We rockin’ the Bottega V, this Margiela 2003 (2000).

5. James Blake x Lil Yachty – Bad Cameo

Dnes o polnoci uzrel svetlo sveta aj spoločný album dvoch umelcov, z ktorých každý tvorí v odlišnom žánri, ale výsledný produkt je napriek tomu zaujímavý. James Blake a Lil Yachty a ich Bad Cameo obsahuje 10 trackov, pričom ide o príjemné spojenie producentovej záľuby v ambientnej hudbe a Yachtyho výrazných a éterických vokálov.

Ak si očakával/-a rapový album, budeš sklamaný/-á, ale v prípade, že si otvorený/-á novému zvuku, prídeš si na svoje. Tých 45 minút nebudeš ľutovať. V nedávnom rozhovore pre Apple Music dvojica prezradila, že celkový zvuk albumu vznikol na základe diskusie, v ktorej Yachty Blakovi povedal, že v rape už urobil dosť a rád by skúsil niečo nové a experimentálne.

6. GloRilla – TGIF

Raperka nominovaná na prestížnu ceny Grammy, GloRilla, vydala tento týždeň poriadne horúci videoklip k svojmu virálnemu hitu TGIF, ktorý produkoval Chaii Beats. Vo vizuále ti ukáže, ako si predstavuje poriadnu párty, pričom povzbudzuje svojich priateľov, aby twerkovali na streche jej tourbusu alebo tancovali na pláži. Popritom rapuje štipľavé bars a baví nás svojím originálnym prejavom pred kamerou.

Sixty thousand fans came to see me do my dance (huh).

Got a million and one haters, and they all can kiss my ass (mwah).

7. Flo Milli – Tiny Desk Concert (Live)

Ak máš rád živé vystúpenia známych interpretov, potom ti odporúčame sledovať skvelú youtubovú sériu Tiny Desk Concert od NPR Music. Najnovšie sa v sprievode kapely a vokalistiek postavila pred mikrofón interpretka Flo Milli, ktorá v marci vydala album Fine Ho, Stay a v komornej atmosfére ukázala, čo dokáže mimo štúdia.

Išlo o jej prvé vystúpenie so živou kapelou a musíme uznať, že si s výzvou poradila na jednotku s hviezdičkou. V rámci približne 17-minútovej šou zarapovala napríklad tracky Conceited, Bed Time, ale aj svoj najväčší hit Never Lose Me. Vychutnaj si Flo Milli tak, ako ju nepoznáš.

8. Luca Brassi10x feat. Dame & Bwayne – Paneláky majú oči

Luca Brassi10x nasadil vražedné tempo. Tento týždeň predstavil ďalší videoklip zo svojho posledného sólového albumu Ghettoven, ktorý bude ašpirovať na jednu z najlepších rapových nahrávok v roku 2024.

Track Paneláky majú oči, na ktorom okrem Brassiho predviedli svoj talent aj Dame a Bwayne, je dielom producenta menom LUJA. Novinka má typický street vibe s hlbokým hlasom bratislavského rapera, pričom vypichnúť musíme aj slohu v podaní Dameho, ktorá nám neustále rotuje v hlave.