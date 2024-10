REFRESHNI SI PLAYLIST: Nový album od Coldplay či emotívny videoklip Eminema, ktorý bude za pár mesiacov dedkom

Takto znejú najhorúcejšie novinky zo sveta hudobného priemyslu.

Prvý októbrový týždeň priniesol skvelú hudbu, a to nielen v žánroch hip-hop a rap, ale aj v pop-rocku, R&B, soule či pope. Medzi top releasmi nájdeš interpretov ako Lil Durk, Eminem, KAYTRANADA, Coldplay, Halsey alebo Nik Tendo.

1. Coldplay – Moon Music

Hneď na úvod zoznamu sme vybrali TOP hudobný release tohto týždňa, ktorý patrí skupine Coldplay. Briti, ktorí sú známi nielen vďaka úspešným hitom, ale tiež neuveriteľne prepracovanými koncertmi, vydali svoj 10. štúdiový album Moon Music.

Jeden z najočakávanejších projektov v roku 2024 má stopáž na úrovni 45 minút a obsahuje 10 skladieb, pričom medzi hosťami figurujú mená ako Little Simz, Burna Boy či Ayra Starr. LP má presne taký vibe a atmosféru, na akú sme pri skupine Coldplay zvyknutí a spevák Chris Martin nás svojím magickým prejavom zabáva celý čas.

Vypočuj si album Moon Music a v komentároch nám napíš, ktorý track ťa baví najviac.

2. Toosii – JADED

Fanúšikov hip-hopu, respektíve rapu, veríme poteší novinka v podaní interpreta s umeleckým menom Toosii, ktorý vydal svoj v poradí 8. sólový album s názvom JADED.

24-ročný raper zo Severnej Karolíny je známy tým, že často čerpá témy z intímnych detailov svojho osobného života, hľadá inšpiráciu vo svojom vnútri a svoje texty podáva s perfektným zmyslom pre melódiu a rytmus. O svojom talente a zručnostiach nás presvedčil aj na novinke, ktorá obsahuje 13 trackov vrátane hitu Champs Élysées s Gunnom.

Toosii nie je klasický komerčný raper, ktorého uvidíš úplne všade ako napríklad Offseta, spomínaného Gunnu, alebo Lil Babyho, avšak jeho hudba je minimálne rovnako kvalitná.

3. Lil Durk – Monitoring Me

Lil Durk postupne odhaľuje, ako bude znieť jeho pripravovaný album Deep Thoughts, ktorý by mal vyjsť ešte tento rok. Raper z Chicaga tentoraz predstavuje track s paranoidným videoklipom Monitoring Me, v ktorom je presvedčený o tom, že ho niekto neustále sleduje.

Durkio oblečený vo svojom charakteristickom štýle sa vysmieva svojim nepriateľom za ich nedostatočnú bonitu a zároveň vyzdvihuje prácu, ktorú odviedla jeho vlastná skupina v uliciach Chicaga. Detaily a podrobnosti však drží v tajnosti, presvedčený o tom, že ho niekto monitoruje.

Tvrdý beat je v tomto prípade prácou renomovaného producenta menom Southside z 808 Mafia.

I know he was a real killer 'cause I seen 'em do it, he ain't even wipe off his hand.

I ain't ever see you do nothin', I ain't ever see you shoot shit up.

4. KAYTRANADA feat. Childish Gambino – Witchy

O jeden z najlepších videoklipov v tomto roku sa postarali KAYTRANADA a Childish Gambino, keď pod taktovkou režisérky Bethany Vargas vystupujú bok po boku v na mieru ušitých čiernych oblekoch Gucci.

Obaja najprv vstupujú do malého nahrávacieho štúdia, keď im cestu skríži biela mačka. KAYTRANADA si otvorí kufrík, aby vytiahol mixážne vybavenie, zatiaľ čo Gambino stojí pri mikrofóne a spieva. Na druhej strane cesty začne čarodejnica zrkadliť raperove pohyby, pričom producent nakoniec opustí svoje mixážne pulty a tiež podľahne jej kúzlu.

Track s názvom Witchy je súčasťou albumu TIMELESS, ktorý KAYTRANADA vydal 7. júna.

You make me feel like I've been floatin' (oh, no).

This ain't no spell, you got me open, girl (oh, yeah).

You're being witchy and I love it, girl.

5. Eminem – Temporary

Eminem bude dedkom a o túto novinku sa podelil s celým svetom prostredníctvom videoklipu k tracku Temporary so speváčkou Skylar Grey, ktorý nájdeš na jeho poslednom albume The Death of Slim Shady (Coup De Grâce).

Vizuál k emotívnej nahrávke začína zbierkou starých fotografií raperovej dcéry Hailie, ktoré prechádzajú do domácich videí. Neskôr vidíme najnovšie zábery vrátane tých zo svadby v máji tohto roku a v závere dáva Hailie svojmu otcovi dres tímu Detroit Lions s nápisom „Grandpa“ na zadnej strane spolu s fotografiou jej ultrazvuku.

A lot of people ask me.

Am I afraid of death?

The truth is, I think what scares me the most.

Is not being able to say all the things I wanna say to you when I'm no longer here.

6. Halsey – Ego

Približne tri týždne pred vydaním pripravovaného albumu The Great Impersonator, speváčka Halsey potešila svojich fanúšikov krátkym EP s názvom Ego.

Novinka vyšla dnes o polnoci, trvá necelých 15 minút a obsahuje 4 tracky vrátane prvej ukážky z albumu v podobe rovnomennej nahrávky (Ego), ktorá je značne inšpirovaná zvukom deväťdesiatych rokov. Halsey spoločne so svojím tímom stavili na gitary, hymnické vokály, častokrát drzé texty a strhujúce refrény, ktoré budeš vedieť naspamäť.

Ak je toto len ochutnávka pred hlavným chodom v podobe nadupaného albumu, tešíme sa na dátum 25. október, kedy bude The Great Impersonator na streamoch.

7. Nik Tendo – Přisahám Na Bůh / Tutto Passa

Česko-slovenskú scénu tento týždeň zastupuje Nik Tendo, ktorý predstavil videoklip na track Přisahám na Bůh / Tutto Passa zo svojho čerstvého albumu v gastru nejsou lidi.

Vizuál, ktorý režíroval Andreas Gold, obsahuje zábery členov labelu Milion Plus v štúdiu, počas domáceho varenia, spoločného stolovania v kruhu priateľov, ale aj z ulíc Neapola, vďaka čomu perfektne korešponduje s témou tracku z produkcie dvojice Leryk a Young Swisher.

Všichni vy fake-ass young rappers, dlužíte mi love (love).

A jestli se potkáme, modlete se, ať jsem sober, huh.