REFRESHNI SI PLAYLIST: Smack na rave párty, album od Nik Tenda aj The Weeknd s videoklipom natočeným na nový iPhone

Tento týždeň priniesol skvostnú nádielku novej hudby. Na svoje si prídu najmä milovníci rapu.

Je neuveriteľné, koľko novej hudby vychádza každý deň a zorientovať sa v jej spleti je náročné. Aby sme ti uľahčili život, vybrali sme TOP novinky za posledný týždeň, medzi ktorými nájdeš očakávaný album "v gastru nejsou lidi" od Nik Tenda, rave párty track s podpisom Smacka či The Weeknda.

Nastav si zvuk na svojom zariadení na maximum, ideme na to.

1. Nik Tendo –​ v gastru nejsou lidi

Český label Milion Plus má vo svojom portfóliu nový album, tentoraz od Nik Tenda, ktorý dnes o polnoci vydal očakávaný projekt "v gastru nejsou lidi". Raper po spoločných nosičoch Pattern s NobodyListenom a HRA1 s Benom Cristovaom nahral vlastné LP, ktoré obsahuje deväť trackov a zvučných hostí vrátane Yzomandiasa, Viktora Sheena, PTK či Luca Brassiho10x.

Dominik má charakteristický štýl prejavu, čo potvrdil aj na novinke, keď rapuje s typickým frázovaním a hravými prvkami. Vypočuj si LP "v gastru nejsou lidi", ktoré má ako bonus aj perfektný obal, a v komentároch nám napíš svoj obľúbený track.

P. S. Nik Tendo tento rok plánuje vydať ešte album Goldkid 2 s producentom Deckym, na ktorý sa veľmi tešíme.

2. Smack One – Mezcal

Smack oznámil, že končí s rapom, aby svojich fanúšikov o niekoľko hodín neskôr potešil novinkou s názvom Mezcal, ktorá je na kilometre vzdialená od najpočúvanejšieho žánru súčasnosti.

Najlepší český MC ukázal v priebehu približne štyroch minút svoje lyrické aj technické zručnosti v plnej kráse a znovu nás presvedčil o tom, že v našich zemepisných šírkach nemá konkurenciu v rave štýle. Beat so šialeným tempom, ktorý postupne graduje, je prácou Sukowacha.

A z klubu vylejzáme ven, když je pozdě.

Venku svítá, my se tváříme hrozně gGrr).

Chceš problém? Já nechci problém.

Nebudu s tebou zametat, když nebudeš koště (pow, pow, pow).

3. Dollar Prync feat. Ektor – Rest In Piss

Český rap má v tohtotýždňom zozname početné zastúpenie, a to aj vďaka spolupráci medzi Dollarom Pryncom a Ektorom, ktorý budúci mesiac odohrá svoj životný koncert vo vypredanej O2 arene.

Track s názvom Rest In Piss s rýchlym beatom je dielom producenta Kaleena a obaja raperi v ňom vyjadrujú názor na internetových odborníkov na všetko svojim charakteristickým ostrým prejavom. Pryncovi aj Ektorovi tento štýl perfektne sedí a veríme, že spolu nahrajú aj ďalšie klubové hymny.

Uvidíme, či Marko zakomponuje fresh novinku s Pryncom do setlistu v O2 arene. Fanúšikovia by určite neboli proti.

AMG na mým sedadle, zmrd dodržel svůj slib.

Vidím všechno, mi neradte, starejte se o svůj shit.

4. The Weeknd – Dancing in the Flames

The Weeknd už o niekoľko dní ukončí svoju ďalšiu kariérnu etapu vydaním albumu Hurry Up Tomorrow, pričom ako hlavný singel zvolil Dancing in the Flames.

Hviezdny interpret predstavil novinku počas veľkolepého koncertu v brazílskom Sao Paulo hneď po tom, ako na pódiu odohral zatiaľ nevydaný track s raperom Playboi Cartim. Príjemnú nahrávku produkovali Max Martin a Oscar Holter, zatiaľ čo videoklip vznikol v spolupráci so spoločnosťou Apple a je natočený na nový iPhone 16 Pro. Vychutnaj si toto umelecké dielo.



My love's beyond the pain.

But if I miss the brake.

We're dancin' in the flames.

It's indescribable.

5. Juice WRLD – The Pre-Party

Juice WRLD mal veľmi krátku, ale veľmi intenzívnu kariéru, keď nahral množstvo kvalitných trackov, ktoré postupne vychádzajú aj po jeho smrti.

Najnovšie uzreli svetlo sveta dve novinky – World Tour (Aquafina) a Lightyears v spolupráci s Young Thugom, a to ako súčasť EP s názvom The Pre-Party. Projekt vyšiel 9. septembra o 9 hodine ráno ako óda na raperovo obľúbené číslo 999.

Track World Tour (Aquafina) teasoval Juice WRLD v živom vysielaní v roku 2018 a odvtedy si fanúšikovia žiadali vydanie štúdiovej nahrávky. Obe novinky majú charakteristický zvuk zosnulého rapera a nepochybujeme o tom, že budú trendovať v rebríčkoch a playlistoch typu Rap Caviar.

6. Fat Joe feat. Anitta & DJ Khaled – Paradise

Netradične, vo štvrtok, vydali svoju novinku Fat Joe, Anitta a DJ Khaled, keď krátko po vystúpení brazílskej speváčky na odovzdávaní cien MTV VMAs, svietil na YouTube videoklip k tracku Paradise.

Nahrávka má dokonalý letný vibe a je dokonalou náplasťou na aktuálne počasie s množstvom zrážok. Po úvodnom preslove od DJ Khaleda sa k mikrofónu dostala legenda New Yorku Fat Joe, ktorý doručil kvalitné bars a presvedčil nás o tom, že ešte nepatrí do starého železa. Anitta naskočila na melodický beat v refréne, ukázala svoj nesporný sexappeal a my nemáme výhrady.

I'm Worldwide yeah everywhere I go now.

Woah now, mommy slow down.

I'm undefeated when it comes to knocking hoes down.

Woah now, baby, slow down.

7. Playboi Carti – ALL RED

Na záver zoznamu sme si nechali horúcu novinku od Playboia Cartiho, ktorý len pred niekoľkými hodinami vydal track ALL RED.

Ide o prvú sólovú nahrávku Cartiho dostupnú na streamoch od vydania jeho druhého albumu Whole Lotta Red z decembra 2020. Rodák z Atlanty na nej rapuje v hlbšom hlasovom registri ako sme zvyknutí, ale vôbec nám to neprekáža.

Na nový Cartiho album, ktorý by mal niesť názov I AM MUSIC, netrpezlivo čaká veľká fanúšikovská základňa umelca vrátane nás. Veríme, že bude čoskoro dostupný na streamoch, čomu napovedá dostupný merch s kópiou LP v online obchode.

Shawty know I could score it, shawty know I'm a slayer.

Shawty, treat her like mail, fuck a bit' right here.

Drive the coupe to Rodeo, I'm 'bout to give this ho hell.