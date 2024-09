REFRESHNI SI PLAYLIST: Fred again.. vydal veľmi osobný album a Central Cee s RAYE predstavili neskutočný hit

Tento týždeň ťa čaká nielen rap, ale aj kvalitná elektronická hudba, ktorá ťa naštartuje pred víkendom.

Prvý týždeň v školskom roku 2024/2025 priniesol obrovské množstvo skvelej hudby, a to najmä v zahraničnej produkcii od známych mien. Svoje novinky vydali hviezdy ako Fred again.., ktorý predstavil svoj štvrtý sólový album, ale aj Drake, A$AP Rocky a J. Cole, ale tiež Central Cee so speváčkou RAYE. Vypočuj si všetky a v komentároch nám napíš, ktorá nahrávka ťa baví najviac.

1. Fred again.. – ten days

Najväčší tohtotýždňový release nepatrí rapu, ale elektronickej hudbe. Interpret Fred again.., ktorý pred pár týždňami odohral skvelý set na festivale Sziget, vydal album ten days.

Štvrtá sólová nahrávka britského producenta obsahuje 10 trackov a rovnaký počet medzihier, ktoré vytvárajú ucelený príbeh s dĺžkou 47 minút. Fred nám vo svojom zatiaľ najosobnejšom projekte opäť pripomína, že aj v najťažších chvíľach života je dôležité vážiť si maličkosti.

Album ten days je plný zvučných spoluprác – od Samphu a Skrillexa cez Joy Anonymous po Jozzyho, čo vytvára zaujímavú kompozíciu, ktorá ti nedovolí preskočiť ani jeden track.

2. Future – Lil Demon

Future patrí medzi našich obľúbených interpretov a najväčšie ikony rapu v tomto tisícročí. Stačí, aby vydal na Instagrame krátky teaser na svoj nový mixtape s výstižným názvom Mixtape Pluto a sociálne siete horia.

Raper z Atlanty začiatkom augusta zverejnil carousel fotografií s nápisom, ktorý fanúšikom oznamoval, že mixtape je v procese výroby. Tento týždeň sa vrátil s oficiálnou upútavkou v podobe tracku Lil Demon, ktorý zdieľal na Instagrame vlastného vydavateľstva Freebandz. Future v sprievodnom videu prezentuje svoje bohatstvo, nosí luxusné tašky či rozhadzuje peniaze v klube. Dátum vydania projektu zatiaľ nie je známy.

Ferrari truck, the new one (from where?).

This sh*t from overseas (Freebandz).

Got M's in change in quarter (aye, free game).

3. Drake – Circadian Rhythm

Champagne Papi sa síce po sérii ostrých diss trackov od Kendricka Lamara na chvíľu stiahol do úzadia, ale v posledných týždňoch hýri aktivitou na všetky strany. Rozdáva featy známym producentom, ale tiež vydáva vlastné nahrávky ako v prípade krátkeho releasu 100 Gigs, ktorý tento týždeň doplnil o track Circadian Rhythm.

Novinka je od svojho zverejnenia na popredných priečkach v mnohých hudobných rebríčkoch, pričom fanúšikovia špekulujú, či ide o referenciu na disstrack 6:16 in LA, v ktorom K-Dot rapuje: „Often, I know this type of power is gon’ cost. But I live in circadian rhythms of a shooting star.“

How many quotes I wrote? How much gold I struck? Ayy.

How many funeral dates they plan for me and I dodged it like the truck? Yeah.

4. A$AP Rocky feat. J. Cole – Ruby Rosary

Nový album A$AP Rockyho s názvom Don't Be Dumb je čoraz bližšie. Po minulotýždňovom videoklipe k tracku Tailor Swif nás tentoraz Pretty Flacko potešil melodickou nahrávkou Ruby Rosary, na ktorej spolupracoval tiež J. Cole.

Track produkoval uznávaný tvorca The Alchemist a má tajomnú atmosféru, ktorú obaja interpreti doplnili o trefné bars vrátane Rockyho vtipnej narážky na to, že nechce počuť o tom, akí raperi sú v niekoho TOP 5. Ide o prvé spoločné dielo týchto dvoch umelcov, ktoré síce nebude znieť v každom klube, ale rozhodne ani nezapadne prachom.

Cut the s**t, cut the lies, word to the wise.

Who in your top five? Haha (f**k your top five).

5. Central Cee feat. RAYE – Moi

Britský umelec Central Cee je počas tohtoročného leta mimoriadne aktívny, keď vydal niekoľko úderných trackov, ktoré trenduju na sociálnych sieťach aj v hudobných rebríčkoch. Najväčší hit si však nechal až na dnes, a to v spolupráci s talentovanou speváčkou RAYE.

Spoločne vydali dielo s názvom Moi, ktoré nahrali v júni počas iného natáčania vo Francúzsku. Track mieša podmanivý vokálny prejav RAYE, ktorá spieva sčasti po francúzsky, s ostrým flowom Cencha. Videoklip k tracku Moi z ulíc Paríža a Londýna zbiera tisíce videní za minútu a čoskoro prekročí hranicu 1 milióna za menej ako 12 hodín, čo je v súčasnosti obrovský úspech. Po vypočutí, rýchlo pochopíš prečo.

I can't have one girl, I need un, deux, trois.

Two plus one, tell her, "Come over".

Gave her the dick like I'm on Adderall.

I don't take drugs though, I f**k sober.

6. Toosii feat. Gunna – Champs Élysées

Veľký hitový potenciál má aj novinka, ktorú predstavili dnes o polnoci raperi Toosii a Gunna. Ich spoločné dielo dostalo názov Champs Élysées a je ódou na luxusný životný lifestyle, po ktorom túži väčšina mladých interpretov. Toosii aj Gunna si svoj sen splnili vďaka tvrdej práci a teraz si užívajú plody.

Track Champs Élysées môžeš očakávať aj v obľúbenom playliste Rap Caviar na Spotify, kde doplní ďalšie skladby z dnešného článku.

Champs, Élysées, uh, she wanna shop for some clothes, uh.

I told her, "Baby, you know what it is, I'm 'bout to put you in Vogue," uh.

7. Hasan – Divný sny

Český rap tento týždeň zastupuje Hasan, ktorý vydal track s názvom Divný sny, a to spoločne s podareným videoklipom. Člen labelu Milion Plus nás potešil novinkou po dlhšom čase a opäť posunul latku smerom nahor.

Ak patríš medzi dlhoročných fanúšikov Hasana, určite nebudeš prekvapený/-á, že si dal záležať na každom detaile – od výberu produkcie, cez zmysluplný text, až po vizuálne spracovanie na veľmi vysokej úrovni. Skvelá práca, klobúk dole.

V sobě někdy mám divný výzvy.

Spolu pácháme různý hříchy.

Spolu nám to jde všechno easy.

Co jsem zasadil, tak teď sklízim (tak teď sklízim).