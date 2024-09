Vychutnaj si piatkovú atmosféru v spoločnosti novej hudby od známych zahraničných aj domácich interpretov.

V hudobnom priemysle, respektíve šoubiznise, je v posledných dňoch najviac skloňované meno Diddy (Sean Combs, pozn. redakcie), ale našu pozornosť dnes obrátime na fresh novinky v rôznych žánroch, a to zo zahraničnej aj domácej scény.

Tešiť sa môžeš na ďalší originálny videoklip v podaní Travisa Scotta, spoluprácu medzi 4Batzom a Lil Babym, country-popový track od Shaboozeyho či nový album od Lady Gaga, ktorý je zároveň soundtrackom k očakávanému filmu Joker 2.

1. Lady Gaga – Harlequin

Hneď na úvod sme vybrali mainstreamovo najväčší hudobný release tohto týždňa v podobe nového albumu Lady Gaga s názvom Harlequin. Ide o speváčkin v poradí šiesty štúdiový album, prvý od roku 2020 a zároveň o soundtrack k filmu Joker: Folie à Deux, v ktorom si 38-ročná interpretka zahrala po boku fenomenálneho herca Joaquina Phoenixa.

Novinka obsahuje 13 plnohodnotných trackov a trvá približne 40 minút. Je temná, melancholická, ale tiež plná veľkého odhodlania a nádeje.

Lady Gaga nahrala album Harlequin v štúdiu producenta Ricka Rubina v Malibu, pričom okrem tohto projektu venovala čas aj svojej pripravovanej popovej nahrávke LG7, ktorá by mala vyjsť vo februári 2025.

2. Travis Scott – MO CITY FLEXOLOGIST

La Flame pokračuje vo vydávaní videoklipov z projektu Days Before Rodeo, ktorý tento rok oslávil 10. výročie a najslávnejší raper z Houstonu ho oslavuje vo veľkom štýle.

Travis Scott tentoraz odhalil vizuál k tracku MO CITY FLEXOLOGIST, v ktorom sa vracia k svojim koreňom, keď postupne vidíme zábery zo školských čias rapera či stredoškolského futbalového ihriska. Za vzhľadom videoklipu s roztraseným, zrnitým štýlom stojí režisér Kahlil Joseph a kameraman Chayse Irvin.

Nutty broke girls made me sneeze (La Flame).

Diamonds dancin' like the Double Dribble.

Ooh, they love when La Flame turn five-hundred degrees.

You might need a psychologist, Mo City fle-fle-flexologist.

3. 4Batz feat. Lil Baby – roll da dice

Medzi najlepšie rapové releasy za posledný týždeň patrí aj track s názvom roll da dice, ktorý spolu nahrali 4Batz a Lil Baby.

Novinka je o rizikách a odmenách modernej romantiky, respektíve lásky, pričom perfektne spája 4Batzov charakteristický mix R&B a rapu s nádychom 90. rokov so svižným flowom Lil Babyho a uvoľnenou melódiou beatu od dvojice SEVA a Mike Wavvs.

Videoklip, ktorý režíroval Ralph Canono, sa odohráva v Dallase (rodné mesto 4Batza, pozn. redakcie) a obsahuje scény hádzania kociek na miestnej čerpacej stanici či zábery na vyzývavé ženy, ktoré symbolizujú hazard lásky.

You drive me crazy with them lil' dresses, I love your complexion.

I bump my head, you sayin' "I felt it", think our souls connected.

4. Shaboozey – Highway

O tom, že country je nový pop, si povieme niečo viac budúci týždeň, ale ešte predtým si posvietime na novinku Highway od umelca menom Shaboozey.

Čerstvý držiteľ dvoch nominácií na cenu CMA dokazuje, prečo je vzrastajúcou silou v country hudbe – s ľahkosťou kombinuje dojemné texty s melancholickými melódiami, ktoré sa hlboko zarezávajú do srdca poslucháča. Inak tomu nie je ani v prípade tracku Highway, v ktorom 29-ročný interpret skúma emocionálnu daň za koniec vzťahu a zároveň prináša westernovú akustickú atmosféru.

I might die on the highway.

With all my regrets (yeah).

I've been driving for miles and miles and miles, I can't see where it ends (yeah).

I've been tryin' to find ways.

5. ROSALÍA feat. Ralphie Choo – Omega

Od country-popu sa presunieme ku klasickému mainstreamu vďaka nahrávke Omega, ktorá je dielom speváčky ROSALÍA a umelca menom Ralphie Choo.

ROSALÍA oslavuje koniec niečoho veľkého baladou, v ktorej hosťuje vychádzajúca španielska hviezda Ralphie Choo. Track Omega, ktorý populárna umelkyňa vydala pri príležitosti svojich 32. narodenín, sa začína náladovým gitarovým riffom z 90. rokov a pokračuje jej sexy hlasom. Následne naskočí na jemnú melódiu Choo a výsledok nás baví.

6. The Weeknd feat. Playboi Carti – Timeless

Po minulotýždňovom teaseri v podobe záznamu z koncertu v Brazílii nás The Weeknd potešil vydaním očakávaného tracku v spolupráci s Playboi Cartim.

Novinka nesie názov Timeless a produkovali ju mená ako Pharrell Williams, Ojivolta, Twisco či Mike Dean, s ktorým kanadský umelec nahral niekoľko známych hitov. Track spája jemný rapový štýl Cartiho s melodickými vokálmi hlavy labelu XO Records a výsledkom je temné dielo, ktoré predstavuje to najlepšie z oboch interpretov.

Už sa tešíme na Weekndov pripravovaný album Hurry Up Tomorrow, ktorý by mal vyjsť ešte túto jeseň.

I had to tell her that ever since I was a jit, knеw I was the sh*t (oh).

She singin' my songs, she wanna diе lit, tryna get hit.

House like a bank, deposit this bi**h, deposit that check.

Smile on my face, ain't playing sh*t, come and get checked (uh).

7. Bad Karma Boy – Noc Na Zemi

Posledný release v tohtotýždňovom zozname patrí slovenskej skupine Bad Karma Boy, ktorá vydala nový album s názvom Noc Na Zemi.

Ich v poradí štvrtá štúdiová nahrávka obsahuje 10 trackov a trvá približne 35 minút, ktoré ti vďaka príjemnej zvukovej atmosfére v štýle alt-pop ubehnú veľmi rýchlo. Ostrieľaná 5-členná zostava z hlavného mesta nahrávala album doma, ale aj na Kostarike, pričom všetky skladby vychádzajú z udalostí všedných dní.

Novinku nájdeš na všetkých streamoch. Určite stojí za tvoj čas. K pilotnému singlu Láska nahrala skupina aj pútavý čierno-biely videoklip.