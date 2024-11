Rap, country, ale aj pop a romantická vianočná balada. Toto sú TOP tohtotýždňové nahrávky.

Predposledný novembrový týždeň nepriniesol len počasie ako na hojdačke, ale tiež nové hudobné releasy, ktoré by nemali uniknúť tvojej pozornosti. Ucelené projekty predstavili PTK s Yzomandiasom či Shimmi a fresh tracky vydali P Money a Smack One aj country hviezda Shaboozey.

1. PTK & Yzomandias – Painkillers

Jeden z najočakávanejších českých rapových albumov v roku 2024 je od včerajšej polnoci online na všetkých streamoch.

PTK a Yzomandias predstavili novinku s názvom Painkillers, ktorá obsahuje 14 plnohodnotných trackov vrátane už známych singlov ako Get Low, No Sleep Gang či Uprostřed Oceánu. Spojenie dvoch hviezdnych interpretov ponúka kvalitnú rapovú nálož plnú charakteristického flexu, bohémskeho lifestylu, ale aj hlbších myšlienok, pri ktorých sa zastavíš a prinútia ťa ďalej rozmýšľať.

Kvalitné bars dodali tiež zvuční hostia, ako napríklad Viktor Sheen, Luca Brassi10x, STEIN27, Hard Rico či Yzovi kolegovia z labelu Milion Plus – Nik Tendo a Sara Rikas. Vypočuj si celý album Painkillers na streamoch.

2. P Money x Smack One – Check

Spolupráca P Money x Smack One je presne to, čo potrebuješ počuť v piatok v aute alebo slúchadlách cestou domov z práce, respektíve zo školy.

Toto silné spojenie britského a českého MC sveta ponúka tvrdý beat a nepopierateľnú chémiu medzi dvomi výraznými interpretmi s charakteristickým prejavom. P Money aj Smack prezentujú bars vo svojom rodnom jazyku, pričom prinášajú ostrú lyriku a surovú energiu typickú pre grime. Beat vytvoril producent Teddy Music.

Okrem tohto klubového bangru je online aj ďalší track z pripravovaného albumu Champions League, a to Politici, ktorý dostal aj veľmi pôsobivý vizuál.

P Money a Smack, plameny, když jsem naběh (woah).

Zkus to, jestli chceš clash, neodejdeš.

Odveze tě černej Mercedes (vroom), ale nebude to G ani S (ne).

Pohřebák, nebude to safe ani blessed.

3. Shimmi – YOLO

Zastúpenie v tohtotýždňovom zozname má tiež slovenský rap, a to vďaka Shimmimu, ktorý odhalil ďalšie sólo s názvom YOLO. Ide o druhý ucelený projekt talentovaného interpreta v roku 2024, keď v marci vydal LP BENIHANA.

Shimmi novinku ohlásil len niekoľko dní pred releasom, a to bez odhalenia coveru či tracklistu, ktorý zverejnil v krátkom predstihu. Album YOLO obsahuje 13 trackov a medzi hosťami nájdeš predovšetkým raperových priateľov zo scény. Bohužiaľ, táto novinka zatiaľ nie je k dispozícii na Spotify.

4. Polo G – Thorns

Polo G patrí medzi našich obľúbených raperov z novej vlny, a keď v auguste vydal album Hood Poet, boli sme nadšení jeho progresom. Thorns je jeden z najlepších trackov na celom LP a tento týždeň dostal aj vizuál, ktorý režíroval Jake The Shooter.

25-ročný interpret z Chicaga vo videoklipe stojí pred svadobným oltárom, ale na poslednú chvíľu odchádza a počas približne 3 minút rozoberá životné problémy, s ktorými má skúsenosti množstvo ľudí.

Was lost on a mission tryna find what I'm missin'.

We grew apart, that's when I learned to love you from a distance.

5. BossMan Dlow – The Biggest Pt. 2

Na americkej rapovej scéne je aktuálne veľmi málo viac skloňovaných mien ako BossMan Dlow. Mladý umelec z Floridy zažíva najlepší rok vo svojej kariére, keď je súčasťou množstva úspešných hitov, pričom tentoraz sa hlási o pozornosť sólovou nahrávkou s názvom The Biggest Pt. 2.

BossMan Dlow v tracku oslavuje všetky doterajšie úspechy vrátane prvého umiestnenia v rebríčku Billboard Hot 100 (Get In With Me, pozn. redakcie) a zároveň predpovedá ďalšie. Vypočuj si túto viac ako 3-minútovú rapovú nálož, ktorú nájdeš aj v našom playliste.

Bitch, I get happy when I count blue hundreds (blue hundreds).

Dripped up, pockets full of dope boy money (dope boy money).

6. Shaboozey – Good News

Shaboozey patrí medzi najväčšie hudobné objavy v posledných rokoch a aj jeho zásluhou je country žáner na vzostupe a ovláda hitparády.

29-ročný interpret s nigérijskými koreňmi najnovšie predstavuje singel Good News, ktorý produkovali Sean Cook a Nevin. Čerstvý držiteľ šiestich nominácií na ceny Grammy počas približne 3 minút skúma, ako môže dobrá správa zmeniť aj ten najtemnejší smútok. Shaboozey spieva za sprievodu jemnej akustickej gitary a huslí, čo dodáva nahrávke charakteristický country vibe, avšak s moderným zvukom.

I need some good news.

Sittin' here, sippin' on cold truth.

Nobody knows what I'm goin' through.

Bet the devil wouldn't walk in my shoes.

7. Saweetie – I Want You This Christmas

Do Vianoc zostáva približne mesiac, a to znamená, že je najvyšší čas na skladby, ktoré ti navodia správnu sviatočnú atmosféru. Okrem rokmi overených hitov ako Last Christmas, All I Want for Christmas Is You a podobne, môžeš dať šancu aj novým nahrávkam.

Hneď dvojicu sviatočných trackov predstavila Saweetie, pričom my sme vybrali baladu s názvom I Want You This Christmas. Umelkyňa v nej vstupuje do zimnej krajiny zázrakov a vychutnáva si sladkú romantiku, ktorá trvá celý rok. Súčasťou je tiež videoklip z ľadovca, ktorý dopĺňajú domáce zábery so zrnitým filtrom typickým pre 90. roky, čo dodáva nahrávke ten správny vibe.

Better than any gift is you wrapped up beside me.

With you here like this.

Mm-mhm, underneath the tree.

No holidays is lonely.

With you next to me.