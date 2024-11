REFRESHNI SI PLAYLIST: Lil Baby sa hlási s úprimnou novinkou, Ektor má online album Sativa a Tate McRae predstavila rádiový hit

Predčasné Vianoce pre všetkých fanúšikov rapu, popu aj R&B.

November je zatiaľ mimoriadne štedrý na kvalitnú novú hudbu, o čom nás tento týždeň presvedčili umelci ako Lil Baby, Juice WRLD, The Kid LAROI či Ektor a skupina Moja Reč.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac.

1. Ektor – CEO

Ektor predviedol koncom októbra perfektnú rapovú šou pred vypredanou O2 arénou, kde nahral videoklip k tracku Pro štěstí a zároveň oznámil vydanie nového sólového albumu Sativa na dátum 11. novembra.

Horúca novinka je od pondelka online a obsahuje 12 trackov vrátane úspešných singlov ako King Kong, Bars alebo Ďalší kapitola, pričom pod rúškom tajomstva zostala zahalená stopa číslo 8. s názvom CEO, ktorú raper predstavil len pred niekoľkými hodinami a má neskutočnú energiu. O údernú produkciu s príjemným prechodom sa postaral Ektorov dvorný beatmaker ÜBeatz, zatiaľ čo Marko doručil skvelé bars aj charakteristickú zmenu flowov.

S dostupnosťou tracku CEO na Spotify je to trochu zložitejšie, preto nižšie nájdeš odkaz na YouTube.

To brousím jak diamant VVS, odovzdávam to za pět dní.

Klukům je horko, se blíži stres.

Kto jde proti nám, špatně spí.

2. Jazeek – Ma Baby

Ak počúvaš nemecký rap, meno Jazeek už určite dobre poznáš, keďže ide o jedného z najvýraznejších interpretov v posledných rokoch.

25-ročný umelec s americkými koreňmi má na svojom konte niekoľko miliónových hitov s charakteristickými prvkami R&B aj spoluprácu s Lucianom a tentoraz predstavuje track s názvom Ma Baby v ľahko zapamätateľnej produkcii od dvojice Jules Kalmbacher a Jens Schneider. Jazeek prináša kombináciu chytľavej melódie, emotívneho textu a moderného zvuku, ktorý si ťa podmaní od prvých sekúnd. Novinka spája klasický R&B vibe so súčasným rapom. Súčasťou je aj podarený videoklip.

Ich kenne nichts, das so schön ist wie du.

Doch in dein' Herz ist Gift.

Laufe und laufe zu dir, wenn du mich rufst.

Baby, du tust mir nicht gut, yeah.

3. Lil Baby – 5AM

O pozornosť sa hlási tiež Lil Baby, ktorý dnes o polnoci vydal novinku 5AM aj track Insecurities. Nás oslovila prvá nahrávka v produkcii od dvojice Wheezy a Sean Momberger.

Hviezdny raper naskočil na tvrdý beat veľmi ostro a počas približne 2 minút chŕli úprimné bars, v ktorých sa snaží vyrovnať s tlakom očakávaní a slávy, ale hovorí tiež o pocite viny, že prežil. Určite ide o jeden z najosobnejších trackov v Babyho katalógu. Čoskoro 30-ročný rodák z Atlanty zároveň oznámil vydanie nového albumu WHAM: Who Hard As Me.

I got rich but I got love, I'm still on d*pe, that shit be damagin'.

Know my actions gon' affect us all, I'm thinking for the family.

4. Juice WRLD feat. Nicki Minaj – AGATS2 (Insecure)

8. decembra uplynie päť rokov od smrti jedného z najtalentovanejších raperov v tomto tisícročí. Dobrou správou je, že manažment zosnulého Juice WRLDa disponuje množstvom nevydaných nahrávok, ako napríklad AGATS2 (All Girls Are The Same) v spolupráci s Nicki Minaj, ktorá bola jeho veľkým vzorom.

Pokračovanie úspešného tracku z roku 2018, ktorý má skoro 400 miliónov videní na YouTube, má podobnú emóciu. Obaja interpreti odprezentovali svoje myšlienky svojím charakteristickým spôsobom a nás novinka AGATS2 baví.

Nothing like the plane ride home.

I really hate the plane ride home (oh).

I'm in L.A. right now.

Left the heartbreak in Chicago.

5. The Kid LAROI feat. Quavo – SLOW IT DOWN

Austrálsky interpret The Kid LAROI je na vlne a po úspešných trackoch Baby I'm Back a Aperol Spritz predstavuje ďalšiu chytľavú novinku so štipľavým textom v spolupráci s Quavom z Migos.

V tracku SLOW IT DOWN žiada The Kid LAROI svoju partnerku, aby spomalila, keďže to v poslednom čase trochu preháňa. Quavo ho vo svojej slohe v myšlienke podporuje a zároveň menuje veci, vďaka ktorým urobí jej život ešte viac vzrušujúci.

Let me park my yacht, baby, in your ocean (skrrt).

Fu*k the first class, I'm on a jet smokin' (oh).

6. Lil Nas X – LIGHT AGAIN!

Nájde si v tvojom playliste miesto novinka LIGHT AGAIN!, ktorú o polnoci odhalil Lil Nas X?

Kontroverzný interpret sa chce pomocou tracku vymaniť zo škatuľky, v ktorej bol uzavretý – a súčasťou toho je aj porušovanie pravidiel. Nahrávka predznamenáva začiatok novej éry, prvej fázy projektu s názvom Dreamboy, ktorý plánuje Lil Nas X vydať v blízkom období. Pulzujúca klubová skladba prichádza spolu s videoklipom v réžii Andrewa Donoho, ktorý našiel inšpiráciu vo filme Project X z roku 2012.

J. Cole said it's memes or mills.

But I'm the king and the jester though.

7. Tate McRae – 2 hands

Kanadská popová hviezda včera oznámila svoj tretí album So Close to What, veľké celosvetové turné so zastávkou v pražskej O2 Aréne, a ako ochutnávku dnes predstavila track 2 hands, ktorú spoluprodukoval úspešný hitmaker Ryan Tedder zo skupiny One Republic.

Ide o elektro-popovú nahrávku o láske, v ktorej McRae žiada trochu menej rečí a oveľa viac dotykov. Súčasťou je tiež sexi videoklip.

I just want your two hands on me.

At all times, baby.

If you let go (I want your two hands).

Better put 'em right back fast.

BONUS: Moja Reč & Komplot – 20 ROKOV OD DEMA

Mrzí nás, že sme minulý piatok zabudli na tento release v podaní skupiny Moja Reč a kapely Komplot.

Novinka s názvom 20 ROKOV OD DEMA obsahuje 20 live nahrávok známych trackov v sprievode hudobných nástrojov, ktoré perfektne mapujú cestu jednej z najlepších slovenských rapových skupín v histórii. Dobrí chlapci z Handlovej majú stále čo ponúknuť a táto nahrávka je dôkazom.