V Prahe vystúpi v rámci svetového turné Miss Possessive Tour, ktorá začne 18. marca.

Začínajúca hviezda Tate McRae sa po vypredanom koncerte vo Forume Karlín vracia opäť do Česka. Tentokrát vystúpi v pražskej O2 Aréne.

V Prahe vystúpi v rámci svetového turné Miss Possessive Tour, ktoré bude zahŕňať 50 koncertov. Ukáže sa aj v Južnej Amerike, Európe, Veľkej Británii a Severnej Amerike.

Turné, ktoré produkuje spoločnosť Live Nation, začne 18. marca v Mexico City v Pepsi Centre a pokračuje do São Paula, Londýna, Amsterdamu či New Yorku. V Prahe vystúpi 8. mája.

Zdroj: Live Nation

Okrem turné McRae tiež oznámila vydanie svojho tretieho albumu So Close To What, ktorý vyjde 21. februára. Album je silne emotívny a skúma cestu dospievania, hľadanie sebapoznania, lásky a rovnováhy v momentoch neistoty.

Vstupenky sa predávajú od 60 € a predpredaj nájdeš na Live Nation 21. novembra. Klasický predaj bude dostupný 22. novembra prostredníctvom Ticketmaster a Ticketportal.

Tate McRae je speváčka, skladateľka a tanečnica, ktorá má na svojom konte viac ako 11,3 miliardy streamov a niekoľko hitov v Top 40. Jej singel „you broke me first“ dosiahol štyrikrát platinovú certifikáciu a nazbieral viac ako 2,3 miliardy streamov. Debutové album i used to think i could fly z roku 2022 získalo pozitívne recenzie a umiestnilo sa na prvom mieste v Global Top Albums Debut Chart na Spotify. V roku 2023 vydala svoje druhé album THINK LATER, ktoré debutovalo na 4. mieste Billboardu a získalo viac ako 3,7 miliardy streamov.