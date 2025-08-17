Budova Propellera v bratislavskom Starom Meste sa po úpravách opäť otvorí uprostred jesene ako remeselná pekáreň.
Budova Propeller na Rázusovom nábreží v Bratislave sa otvorí na jeseň. Nový nájomca tam momentálne dokončuje stavebné úpravy. Oznámila to Veronika Gubková, hovorkyňa staromestského starostu.
Podľa Gubkovej chcel nájomca pôvodne otvoriť už počas leta, čo ale nestihol. Stavebné práce stále pokračujú. Dôkladné posúdenie stavu a možností priestorov nájomca vykonal po podpise zmluvy a všetky úpravy musí odsúhlasiť mestská časť, pričom obe strany sú v pravidelnom kontakte.
Na úpravy plánujú vynaložiť približne 100 000 eur. Gubková dodala, že sú radi, že taký výnimočný a unikátny objekt, akým je Propeller Emila Belluša, dostane zaslúženú pozornosť. Nová prevádzka má byť otvorená celoročne.
Nového nájomcu vybrali z poslednej verejnej súťaže, do ktorej doručili 23 návrhov, z ktorých 16 splnilo podmienky. Komisiu najviac zaujal projekt remeselnej pekárne s výrobou priamo pred zákazníkmi. Konzistentný vizuálny zážitok na nábreží a atraktívne prezentovanie tradičného pekárskeho remesla pomohli presvedčiť porotu.
Predtým mestská časť vyhlasovala viaceré, ale neúspešné verejné súťaže na prenájom. Priestory krátky čas využívala nezisková organizácia Dobrý dom, ktorú zriadila mestská časť. Neskôr tu mestská časť prevádzkovala kaviareň a konali sa tu stretnutia s občanmi. Počas prvej vlny pandémie sa Propeller využíval ako výdajňa obedov pre seniorov a slúžil aj ako mobilné odberové miesto na antigénové testovanie na COVID-19.