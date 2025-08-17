Kategórie
dnes 17. augusta 2025 o 15:01
Čas čítania 0:48
TASR

Propeller v Starom Meste otvorí remeselnú pekáreň. Otvorenie plánujú na jeseň po ukončení úprav

Propeller v Starom Meste otvorí remeselnú pekáreň. Otvorenie plánujú na jeseň po ukončení úprav
Zdroj: TASR / Jaroslav Novák
GASTRO BRATISLAVA SPRÁVY Z DOMOVA
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt

Budova Propellera v bratislavskom Starom Meste sa po úpravách opäť otvorí uprostred jesene ako remeselná pekáreň.

Budova Propeller na Rázusovom nábreží v Bratislave sa otvorí na jeseň. Nový nájomca tam momentálne dokončuje stavebné úpravy. Oznámila to Veronika Gubková, hovorkyňa staromestského starostu.

Podľa Gubkovej chcel nájomca pôvodne otvoriť už počas leta, čo ale nestihol. Stavebné práce stále pokračujú. Dôkladné posúdenie stavu a možností priestorov nájomca vykonal po podpise zmluvy a všetky úpravy musí odsúhlasiť mestská časť, pričom obe strany sú v pravidelnom kontakte.

Na úpravy plánujú vynaložiť približne 100 000 eur. Gubková dodala, že sú radi, že taký výnimočný a unikátny objekt, akým je Propeller Emila Belluša, dostane zaslúženú pozornosť. Nová prevádzka má byť otvorená celoročne.

Odporúčané
Bratislavský Propeller opäť ožije. Na nábreží má vyrásť remeselná pekáreň s tradičnými rožkami 27. apríla 2025 o 11:10

Nového nájomcu vybrali z poslednej verejnej súťaže, do ktorej doručili 23 návrhov, z ktorých 16 splnilo podmienky. Komisiu najviac zaujal projekt remeselnej pekárne s výrobou priamo pred zákazníkmi. Konzistentný vizuálny zážitok na nábreží a atraktívne prezentovanie tradičného pekárskeho remesla pomohli presvedčiť porotu.

Predtým mestská časť vyhlasovala viaceré, ale neúspešné verejné súťaže na prenájom. Priestory krátky čas využívala nezisková organizácia Dobrý dom, ktorú zriadila mestská časť. Neskôr tu mestská časť prevádzkovala kaviareň a konali sa tu stretnutia s občanmi. Počas prvej vlny pandémie sa Propeller využíval ako výdajňa obedov pre seniorov a slúžil aj ako mobilné odberové miesto na antigénové testovanie na COVID-19.

Odporúčané
Boli sme na otváračke novej remeselnej pekárne vo Vydrici. Prevádzka Kruh si pripravila špeciálne chuťovky 31. júla 2025 o 9:59
Odporúčané
REBRÍČEK: Turisti vybrali najlepšie pizze na svete. 10. miesto je pre mnohých kontroverzné 14. augusta 2025 o 12:19
Odporúčané
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov 13. augusta 2025 o 17:00
PROPELLER
Zdroj: Facebook / Staré Mesto - srdce Bratislavy
BRATISLAVA SPRÁVY Z DOMOVA
TASR
TASR
Všetky články
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt
Náhľadový obrázok: Facebook / Staré Mesto - srdce Bratislavy
