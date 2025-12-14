Odborníci sa domnievajú, že bolo potravou pre dinosaurov.
Paleontológovia v južnej Brazílii objavili pozostatky čerstvo vyliahnutého prehistorického plaza druhu Macrocephalosaurus mariensis. Jeho lebka má menej než dva a pol centimetra. Vďaka mikro-CT sa zistili neobrúsené zuby, z čoho vedci usudzujú, že mláďa uhynulo krátko po narodení, informuje STVR.
Dospelé jedince dorastali do dĺžky vyše dvoch metrov, konzumovali rastliny a pri tejto činnosti si svoje zuby často úplne zodrali. Tento nález je podľa odborníkov veľmi výnimočný, pretože mladé jedince sa objavujú len zriedka.
„Podľa veľkosti lebky odhadujeme, že mláďa malo najviac 10 až 15 centimetrov. Žilo asi pred 230 miliónmi rokov, keď sa objavovali prvé dinosaury. Tie ho zrejme aj lovili, v rovnakých vrstvách nachádzame kosti rynchosaurov aj dinosaurov, niekedy len pár metrov od seba. Takto malé a mladé jedince sa nachádzajú veľmi zriedka. Nález preto nepomôže len pri tomto druhu, ale aj pri pochopení celej skupiny, ktorá bola vtedy veľmi rozšírená,“ povedal paleontológ Jossano Rosso Morais.
„Fosília je veľmi krehká, preto sme použili počítačovú mikro-tomografiu. Je to ako CT u lekára, len v mikromierke. Vďaka digitálnemu modelu sme fosíliu virtuálne vyčistili, oddelili jednotlivé kosti a mohli detailne preskúmať najmä zuby,“ povedal ďalší odborník Flávio Pretto.