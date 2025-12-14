Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 14. decembra 2025 o 7:00
Čas čítania 0:45
Katarína Jánošíková

FOTO: Unikátny nález paleontológov. V Brazílii objavili extrémne vzácnu fosíliu novorodenca

FOTO: Unikátny nález paleontológov. V Brazílii objavili extrémne vzácnu fosíliu novorodenca
Zdroj: STVR
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Odborníci sa domnievajú, že bolo potravou pre dinosaurov.

Paleontológovia v južnej Brazílii objavili pozostatky čerstvo vyliahnutého prehistorického plaza druhu Macrocephalosaurus mariensis. Jeho lebka má menej než dva a pol centimetra. Vďaka mikro-CT sa zistili neobrúsené zuby, z čoho vedci usudzujú, že mláďa uhynulo krátko po narodení, informuje STVR.

Dospelé jedince dorastali do dĺžky vyše dvoch metrov, konzumovali rastliny a pri tejto činnosti si svoje zuby často úplne zodrali. Tento nález je podľa odborníkov veľmi výnimočný, pretože mladé jedince sa objavujú len zriedka.

„Podľa veľkosti lebky odhadujeme, že mláďa malo najviac 10 až 15 centimetrov. Žilo asi pred 230 miliónmi rokov, keď sa objavovali prvé dinosaury. Tie ho zrejme aj lovili, v rovnakých vrstvách nachádzame kosti rynchosaurov aj dinosaurov, niekedy len pár metrov od seba. Takto malé a mladé jedince sa nachádzajú veľmi zriedka. Nález preto nepomôže len pri tomto druhu, ale aj pri pochopení celej skupiny, ktorá bola vtedy veľmi rozšírená,“ povedal paleontológ Jossano Rosso Morais.

„Fosília je veľmi krehká, preto sme použili počítačovú mikro-tomografiu. Je to ako CT u lekára, len v mikromierke. Vďaka digitálnemu modelu sme fosíliu virtuálne vyčistili, oddelili jednotlivé kosti a mohli detailne preskúmať najmä zuby,“ povedal ďalší odborník Flávio Pretto.

Odporúčané
Bitka v parlamente sa dostala aj do zahraničných médií: Poslanci nás neodprezentovali práve najlepšie Bitka v parlamente sa dostala aj do zahraničných médií: Poslanci nás neodprezentovali práve najlepšie 13. decembra 2025 o 14:01
Odporúčané
Vláda podľa Fica zvažuje zníženie odvodov: „Škrtenie sme museli robiť, aby sme zachránili verejné financie,“ povedal Vláda podľa Fica zvažuje zníženie odvodov: „Škrtenie sme museli robiť, aby sme zachránili verejné financie,“ povedal 13. decembra 2025 o 13:25
Odporúčané
Ročná diaľničná známka iba za 21 eur? Lidl v tejto krajine potešil zákazníkov Ročná diaľničná známka iba za 21 eur? Lidl v tejto krajine potešil zákazníkov 13. decembra 2025 o 13:20
Fosília
Zdroj: STVR
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BRAZÍLIA SPRÁVY ZO SVETA
Odporúčame
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe e
Sponzorovaný obsah
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe
1. 12. 2025 10:00
Monika pečie vianočné oblátky: Začínala som od nuly, najviac som napiekla 2000 balíčkov oblátok pre firmu (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Monika pečie vianočné oblátky: Začínala som od nuly, najviac som napiekla 2000 balíčkov oblátok pre firmu (Rozhovor)
pred 2 dňami
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk) e
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
8. 12. 2025 16:00
Mešká, vynecháva alebo chodí priskoro? Ako dostať menštruačný cyklus pod kontrolu bez antikoncepcie? e
refresher+
Odporúčané
Mešká, vynecháva alebo chodí priskoro? Ako dostať menštruačný cyklus pod kontrolu bez antikoncepcie?
pred 2 dňami
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku e
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
dnes o 10:30
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou e
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
pred 2 dňami
Storky
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Lifestyle news
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača dnes o 07:40
FOTO: Unikátny nález paleontológov. V Brazílii objavili extrémne vzácnu fosíliu novorodenca dnes o 07:00
Zomrel herec známy z filmov Pulp Fiction či Maska. Našli ho mŕtveho v byte v New Yorku včera o 18:20
Mnohí Slováci ju zbožňujú a vyhľadávajú: Táto národná kuchyňa je oficiálne na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO včera o 14:40
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia pred 2 dňami
Hard Rico mieri pred súd. Hrozí mu až 12 rokov v obžalobe za lúpež a vydieranie pred 2 dňami
Spravodajstvo
Streľba Doprava Austrália Financie
Viac
Mužovi nadmerné pitie energetických nápojov vážne poškodilo zdravie. Mal problém aj s rečou a prehĺtaním
pred 37 minútami
Streľba na pláži Bondi si vyžiadala najmenej 12 obetí. Polícia hovorí o teroristickom útoku
pred hodinou
VIDEO: Hrdina pri útoku v Sydney odzbrojil útočníka holými rukami a zachránil množstvo životov
pred hodinou
Viac z Hudba Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
pred 3 dňami
Napätie okolo Eurovízie sa stupňuje. Víťaz minulého ročníka Nemo vracia trofej, krajiny bojkotujú súťaž
pred 2 dňami
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna
10. 12. 2025 11:15
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Odporúčané
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Tech Všetko
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
2. 12. 2025 17:00
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nemáš rád vianočné rozprávky? Týchto 10 sviatočných hororov by si si mal pozrieť, ak sa chceš báť aj počas Vianoc
Filmy a Seriály
pred 3 hodinami
Nemáš rád vianočné rozprávky? Týchto 10 sviatočných hororov by si si mal pozrieť, ak sa chceš báť aj počas Vianoc
pred 3 hodinami
Popolušku a Sám doma sme už každý videli stokrát, je čas nahliadnuť do iných kútov sviatočných filmov – toto je top výber hororov s vianočnou tematikou.
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
dnes o 10:30
Starý dom v malom českom meste ponúka HOTSPOT pre milovníkov jogy a kávy aj podkrovný byt pre majiteľov
V spolupráci
Starý dom v malom českom meste ponúka HOTSPOT pre milovníkov jogy a kávy aj podkrovný byt pre majiteľov
včera o 11:00
Monika pečie vianočné oblátky: Začínala som od nuly, najviac som napiekla 2000 balíčkov oblátok pre firmu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Monika pečie vianočné oblátky: Začínala som od nuly, najviac som napiekla 2000 balíčkov oblátok pre firmu (Rozhovor)
pred 2 dňami
Obleč sa do farby roku 2026. Vybrali sme najkrajšie kúsky v svetlých tónoch pre mužov aj ženy
Obleč sa do farby roku 2026. Vybrali sme najkrajšie kúsky v svetlých tónoch pre mužov aj ženy
pred 2 dňami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
pred 2 dňami
Zomrel herec známy z filmov Pulp Fiction či Maska. Našli ho mŕtveho v byte v New Yorku
Zomrel herec známy z filmov Pulp Fiction či Maska. Našli ho mŕtveho v byte v New Yorku
včera o 18:20
Matky ich oplakávali ako mŕtve, deti však končili v nelegálnych adopciách. Nový dokument odhaľuje obchod s bábätkami v Európe
Matky ich oplakávali ako mŕtve, deti však končili v nelegálnych adopciách. Nový dokument odhaľuje obchod s bábätkami v Európe
pred 2 dňami
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
dnes o 07:40
KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk
KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk
9. 12. 2025 11:00
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
8. 12. 2025 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
8. 12. 2025 14:39
KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk
KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk
9. 12. 2025 11:00
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia