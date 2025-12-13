Starý dom v malom českom meste ponúka HOTSPOT pre milovníkov jogy a kávy aj podkrovný byt pre majiteľov

Kompletná prestavba a rekonštrukcia mestského domu, ktorá stála približne 330-tisíc eur.
Výnimočný projekt z Česka, ktorý spája podnikanie so súkromím, a môže byť inšpiráciou pre každého z nás. Vyštudovaný architekt Matěj Šebek z ateliéru matěj šebek architekti predstavuje svoje najnovšie dielo z malého mesta Kamenice nad Lipou.
Ide o kompletnú prestavbu a rekonštrukciu starého mestského domu, vďaka ktorej vznikol originálny priestor s kaviarňou, joga štúdiom a bývaním s názvom K66 – čo je odkaz na adresu domu Husovo námestie 66 a Kamenice.
Celková úžitková plocha projektu je 262 štvorcových metrov, pričom 68 štvorcových metrov patrí 3-izbovému bytu.
Projekt je tradičný malomestský radový dom so vstupom do vlastného dvora. Rozmanitá úloha si vyžadovala maximálne využitie pôvodnej dispozície, pričom rekonštrukcia je projektom rodiny Zahradníkovcov (majitelia priestoru K66, pozn. redakcie) – muži stáli za realizáciou v rámci vlastnej stavebnej firmy, zatiaľ čo ženy sú srdcom a dušou kaviarne a jogového štúdia.
Pôvodná historická budova na námestí dnes slúži ako kaviareň. Obnažené murivo a trámový strop vo vnútri svedčia o jej minulých funkciách a prestavbách. V obnaženej vnútornej konštrukcii je umiestnený nerezový pult kaviarne a ďalšie zariadenia. Hostia sedia na dlhej lavici z jaseňa a modrých stoličkách. Kaviarenské bistro sa tiahne cez priechod na nádvorie, kde môžu hostia sedieť na betónovej lavici.
Prístavba na nádvorí, postavená na mieste pôvodných poľnohospodárskych stajní, je úplne nová. Architektúra neschováva svoj súčasný charakter, ale zároveň reaguje na princípy starých archetypov. Prízemie je postavené zo starých tehál zo zbúranej budovy, vyvýšená galéria je podopretá drevenými trámami a doplnená jemným oceľovým schodiskom so zábradlím. Za sklenenou stenou prístavby sa na prízemí nachádza štúdio, ktoré sa používa na cvičenie jogy, rôzne prednášky alebo semináre.
Pozinkované schodisko vedie z nádvoria do galérie, ktorá spája pôvodný historický dom s modernou prístavbou. Podkrovie historickej časti architekt kompletne prestavil. Strecha otočená k námestiu si zachovala svoj pôvodný tvar – výšku hrebeňa a sklon. Do dvora však bolo pridané veľké vikierové okno, vďaka ktorému vznikol vo vnútri 3-izbový byt určený pre jedného zo synov majiteľov. Z galérie sú prístupné ďalšie 2 nájomné jednotky – terapeutická miestnosť s vybavením a 1-izbový byt s malou terasou na zelenej streche.
Napriek veľmi zložitej a časovo náročnej rekonštrukcii, ktorá trvala medzi rokmi 2021-2025, vznikol úsilím celej rodiny živý mestský dom, ktorý oživuje mestečko vo Vysočine. Celkové náklady na projekt K66 sú na úrovni 330-tisíc eur.
Autorom galérie je Radek Šrettr Úlehla, ktorý patrí medzi najvyhľadávanejších fotografov architektúry a dizajnu v Česku. Naposledy perfektne zachytil atmosféru podkrovného bytu v pražskom pavlačovom dome.