Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou OKK! PR
dnes 29. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:16
Richard Balog

FOTO: Malý apartmán z Poľska, kde každý detail dýcha luxusom. Pozri si 34 štvorcových metrov plných prekvapení

FOTO: Malý apartmán z Poľska, kde každý detail dýcha luxusom. Pozri si 34 štvorcových metrov plných prekvapení
Zdroj: ONI Studio
Ideálny príklad toho, že na veľkosti nezáleží, keď máš skvelý dizajn.

Apartmán renomovaného interiérového dizajnéra Piotra Łucyana z ateliéru ArtUp Interiors v nájomnom dome v poľskom meste Lodž nie je len priestor, ale umelecké dielo plné prekvapení. Každý krok odhaľuje skryté kvality bývania, ktoré má úžitkovú plochu len 34 štvorcových metrov.

Napriek obmedzenému priestoru, majiteľ nešetril na detailoch a materiáloch, ktoré ponúka klientom v rámci návrhov ich luxusných nehnuteľností – mramor v rôznych štýloch zdobí parapety, dosky či obklady, podlahy sú z ručne moreného dubového dreva a lišty sú z odlievanej sadry.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Lodž, Piotr Łucyan, Poľsko
Zdroj: ONI Studio

Sofistikovaný interiér so sebou prináša eklektickú atmosféru v podobe kombinácie historických prvkov s modernými dizajnérskymi riešeniami. Drahé, luxusné materiály dopĺňajú originálne umelecké diela a nábytok, ako je napríklad pohodlný gauč od značky Sits alebo unikátny stolík z plexiskla od Roberta Giacomucciho.

Najvýraznejším prvkom obytnej časti je monumentálna zrkadlová „šperkovnica“, ktorá vznikla ako riešenie najväčšej výzvy – umiestnenia kúpeľne. Prekvapivo nebola obmedzená podlahová plocha, ale nutnosť vytvoriť plnohodnotnú kúpeľňu bez porušenia proporcie 3,5 metra vysokej miestnosti, Łucyan preto umiestnil kúpeľňu do striebristého zrkadlového kvádra. Vďaka odrazom opticky takmer zdvojnásobuje priestor a rozjasňuje kuchynskú časť. Vo vnútri sa okrem kúpeľne skrýva aj šatňa a technická skriňa, čím sa maximálne využil každý centimeter malého apartmánu.

Lodž, Piotr Łucyan, Poľsko
Zdroj: ONI Studio

Dvere do spálne sú majstrovsky skryté v nástenných lištách, ktoré ich spájajú s okolitou stenou, čím pripomínajú vstup do francúzskeho paláca. Dominantným prvkom je posteľ, ktorá akoby sa vznášala, podporená len jednou skrytou centrálnou nohou, čo umocňuje pocit ľahkosti a pokoja.

Gauč v obývacej izbe stojí pred ultramarínovou konzolou s vysokým leskom, ktorá prelomuje tlmenú farebnú paletu v celom apartmáne.

Lodž, Piotr Łucyan, Poľsko
Zdroj: ONI Studio

Apartmán skúseného interiérového dizajnéra Piotra Łucyana je ukážkou toho, ako môže dôraz na kvalitné remeslo, historické referencie a architektonická vynaliezavosť vytvoriť priestor, ktorý je napriek svojej malej rozlohe opulentný, útulný a plný skrytých príbehov.

Pozri si galériu od ONI Studio.

Lodž, Piotr Łucyan, Poľsko Lodž, Piotr Łucyan, Poľsko Lodž, Piotr Łucyan, Poľsko Lodž, Piotr Łucyan, Poľsko
POĽSKO ZAHRANIČNÁ ARCHITEKTÚRA
