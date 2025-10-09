Interiér, kde každý prvok prispieva k výnimočnému celku.
Dnes sa spoločne pozrieme na byt vo Varšave, ktorý reaguje na potrebu harmónie medzi prírodou a rýchlym životom v meste. Autorkou projektu je architektka Aldona Banasiuk-Suchorzewska z rovnomenného ateliéru.
Bývanie s jemným ženským rukopisom sa nachádza pár krokov od parku Łazienki Królewskie a odráža osobnosť majiteľky – niekoho, kto spája umeleckú citlivosť v súkromí s analytickým myslením v pracovnom prostredí.
Blízkosť bytu k prírode udala tón projektu, ktorý je elegantný, plný tepla a osobných odkazov.
Vzhľad interiéru vychádza z jasných preferencií majiteľky vrátane želania tmavozelenej velúrovej sedacej súpravy v obývačke, ktorá určila farebnú paletu v celom byte.
Architektka Aldona Banasiuk-Suchorzewska vyplnila priestor zelenými a béžovými odtieňmi, drevenými prvkami a zlatými akcentmi, ktoré vytvárajú atmosféru modernej elegancie. Veľmi dôležitým detailom je tiež tapeta od grafickej dizajnérky Justyny Stoszekovej, ktorá odkazuje na symboliku sily, slobody a harmónie. Jednotný vzhľad podčiarkujú elegantné biele dvere so štruktúrou v celom interiéri od poľskej značky Moric.
Kuchyňa je otvorená do obývacej izby a s noblesou kombinuje lakované čelá v odtieni mliečnej kávy s výraznou kamennou pracovnou doskou a jemnými kontrastmi – ako sú čierne úchytky a textúrované obklady nad pracovnou plochou.
V spálni dominujú tlmené a príjemné odtiene v rámci textílií, pričom lamely a mäkké čalúnené povrchy dodávajú priestoru jemnosť a intimitu. Veľké zrkadlo opticky zväčšuje priestor a odráža prirodzené svetlo.
Kúpeľňa si zachovala dizajnovú jednotnosť – trojrozmerné obklady v tvare rybej kosti, okrúhle osvetlené zrkadlo a kamenná doska jej dodávajú sofistikovaný, ale útulný charakter. Práčka je dokonale skrytá vo vstavanom nábytku.
Bývanie predstavuje kombináciu jemnej ženskej estetiky, elegancie a funkčnosti. Ide o priestor, kde každý prvok prispieva k jednotnej atmosfére s puncom luxusu ukrytom v doplnkoch.
Pozri si galériu nižšie. Autorom fotografií je Yassen Hristov, ktorý zachytil všetky detaily atraktívneho bytu vo Varšave. Styling interiéru je prácou Ewy Jezierskej.