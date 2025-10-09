Kategórie
Obsah článku vznikol v spolupráci so spoločnosťou OKK! PR
dnes 9. októbra 2025 o 10:48
Čas čítania 1:16
Richard Balog

FOTO: Pozri si elegantný byt z Poľska so ženským rukopisom. Nadchne ťa príjemnou atmosférou

FOTO: Pozri si elegantný byt z Poľska so ženským rukopisom. Nadchne ťa príjemnou atmosférou
Zdroj: Yassen Hristov
KULTÚRA POĽSKO ZAHRANIČNÁ ARCHITEKTÚRA
Interiér, kde každý prvok prispieva k výnimočnému celku.

Dnes sa spoločne pozrieme na byt vo Varšave, ktorý reaguje na potrebu harmónie medzi prírodou a rýchlym životom v meste. Autorkou projektu je architektka Aldona Banasiuk-Suchorzewska z rovnomenného ateliéru. 

Bývanie s jemným ženským rukopisom sa nachádza pár krokov od parku Łazienki Królewskie a odráža osobnosť majiteľky – niekoho, kto spája umeleckú citlivosť v súkromí s analytickým myslením v pracovnom prostredí. 

Blízkosť bytu k prírode udala tón projektu, ktorý je elegantný, plný tepla a osobných odkazov.  

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Varšava, Aldona Banasiuk-Suchorzewska
Zdroj: Yassen Hristov

Vzhľad interiéru vychádza z jasných preferencií majiteľky vrátane želania tmavozelenej velúrovej sedacej súpravy v obývačke, ktorá určila farebnú paletu v celom byte. 

Architektka Aldona Banasiuk-Suchorzewska vyplnila priestor zelenými a béžovými odtieňmi, drevenými prvkami a zlatými akcentmi, ktoré vytvárajú atmosféru modernej elegancie. Veľmi dôležitým detailom je tiež tapeta od grafickej dizajnérky Justyny Stoszekovej, ktorá odkazuje na symboliku sily, slobody a harmónie. Jednotný vzhľad podčiarkujú elegantné biele dvere so štruktúrou v celom interiéri od poľskej značky Moric. 

Kuchyňa je otvorená do obývacej izby a s noblesou kombinuje lakované čelá v odtieni mliečnej kávy s výraznou kamennou pracovnou doskou a jemnými kontrastmi – ako sú čierne úchytky a textúrované obklady nad pracovnou plochou.

Varšava, Aldona Banasiuk-Suchorzewska
Zdroj: Yassen Hristov

V spálni dominujú tlmené a príjemné odtiene v rámci textílií, pričom lamely a mäkké čalúnené povrchy dodávajú priestoru jemnosť a intimitu. Veľké zrkadlo opticky zväčšuje priestor a odráža prirodzené svetlo.

Kúpeľňa si zachovala dizajnovú jednotnosť – trojrozmerné obklady v tvare rybej kosti, okrúhle osvetlené zrkadlo a kamenná doska jej dodávajú sofistikovaný, ale útulný charakter. Práčka je dokonale skrytá vo vstavanom nábytku.

Varšava, Aldona Banasiuk-Suchorzewska
Zdroj: Yassen Hristov

Bývanie predstavuje kombináciu jemnej ženskej estetiky, elegancie a funkčnosti. Ide o priestor, kde každý prvok prispieva k jednotnej atmosfére s puncom luxusu ukrytom v doplnkoch.

Pozri si galériu nižšie. Autorom fotografií je Yassen Hristov, ktorý zachytil všetky detaily atraktívneho bytu vo Varšave. Styling interiéru je prácou Ewy Jezierskej.

Varšava, Aldona Banasiuk-Suchorzewska Varšava, Aldona Banasiuk-Suchorzewska Varšava, Aldona Banasiuk-Suchorzewska Varšava, Aldona Banasiuk-Suchorzewska
Zobraziť galériu
(10)
Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Staň sa členom
POĽSKO ZAHRANIČNÁ ARCHITEKTÚRA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Foto: Yassen Hristov
Náhľadový obrázok: Yassen Hristov
