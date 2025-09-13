Vápenec, kameň a drevo ako hlavné materiály.
Jeden z najrešpektovanejších českých architektov Zdeněk Fránek z ateliéru Fránek Architects predstavuje realizáciu rodinného domu so zelenou strechou pri Brne, ktorý obklopuje záhrada s prírodným kúpacím biotopom a divokou vegetáciou.
Prof. Ing. arch. Fránek spolupracoval na projekte s ďalšími odborníkmi – Martinou Hamrovou, Marekom Vrbom, Miroslavom Čáslavom a Evou Papouškovou, vďaka čomu získal viacero uhlov pohľadu a finálny výsledok je pastvou pre oči milovníkov modernej architektúry.
Dom s úžitkovou plochou neuveriteľných 935 štvorcových metrov zaujme na prvý pohľad svojou veľkoleposťou a aurou, ktorá vyžaruje z každého kúsku bývania. Zastavaná plocha predstavuje 605 štvorcových metrov.
Kolektív architektov si šikovne poradil tiež s požiadavkou stavebného úradu na sedlovú strechu. Jej zapojenie do najvyššej úrovne je takmer nepostrehnuteľné a práve tieto detaily umožnili zachovať nerušený vzhľad moderného domu. Fasáda je obložená prírodným vápencovým kameňom z chorvátskeho ostrova Brač, ktorý dodáva exkluzívny vzhľad.
Dom je situovaný na južnom svahu a má pôdorys v tvare písmena C, aby chránil súkromie svojich obyvateľov.
V spodnej časti sa nachádza nielen komfortná kuchyňa, ale tiež veľkorysý obytný priestor a nadväzujúca wellness zóna. Atmosféru podčiarkujú dizajnérske solitéry a jedinečné umelecké diela – v každom štvorcovom metri je citeľná osobnosť majiteľa, čo bola hlavná vízia, ktorú architekti dodržali.
Výrazným prvkom interiéru je jaseňová dýha z jedného obrovského kmeňa, ktorá je pretkaná celým domom. Priestrannú kuchyňu v čiernej lakovanej úprave predlžuje pult z masívu a jedáleň pokračuje v rovnakom štýle – čierne stoličky dopĺňa jaseňový jedálenský stôl.
Komfortná obývacia miestnosť je oddelená elegantnou stenou s krbom a ponúka priamy vstup do wellness zóny s vnútorným bazénom, vírivkou či fitness sekciou s bežeckým pásom a ďalším vybavením. Celá záhrada je ako na dlani vďaka veľkoformátovým oknám. Na prízemí sa nachádza taktiež sprchovací kút a toaleta.
Nadzemné poschodie poskytuje priestory pre spálne a kúpeľne, pričom každá je na mieru prispôsobená svojim obyvateľom. Vzhľadom na umiestnenie domu vo svahu je druhý hlavný vstup v druhom nadzemnom poschodí, ktoré je napojené na cestnú komunikáciu v obci.
Dôležitou súčasťou finálneho vzhľadu sú interiérové dvere so skrytými zárubňami a sofistikovanými kľučkami od českej manufaktúry M&T. Projekt bol dokončený po rokoch realizácie v roku 2019, ale jeho nadčasový vzhľad nás nadchol.
Autorom galérie je skúsený český fotograf Petr Polák, ktorý v tomto prípade zachytil všetky detaily projektu v spolupráci so spoločnosťou M&T.