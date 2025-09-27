Realizácia výnimočného projektu bola dokončená v roku 2023. Pozri si finálnu podobu.
Český ateliér Plus One Architects predstavuje nový projekt – prestavbu viacgeneračného domu z 80. rokov v mestskej časti Praha 8 - Čimice.
Trojposchodový rodinný dom koncepčne nadväzuje na jednotný charakter radovej zástavby, čerpá inšpiráciu z ich pôvodných kvalít a prispôsobuje ich podľa potrieb moderného života nových majiteľov. Výsledkom práce architektiek Petry Ciencialovej a Kateřiny Průchovej je komfortné bývanie v hlavnom meste pre mladú rodinu s výhľadom do budúcnosti – dom pre jednu, možno aj dve ďalšie generácie.
Cieľom ateliéru Plus One Architects bolo vytvoriť funkčný obytný priestor pre súčasných a budúcich členov rodiny podľa zadania majiteľov, ktorí žiadali zmenu pôvodného rozloženia miestností.
Architektonický návrh rešpektuje okolité prostredie stavby, zdôrazňuje hodnotné detaily a zároveň otvára priestor a posilňuje prepojenie medzi exteriérom a interiérom. Úžitková plocha domu po rozsiahlej rekonštrukcii je 300 štvorcových metrov.
Rekonštrukcia ovplyvnila dispozíciu, použité materiály aj objem domu. Fasáde na prízemí dominuje červený tehlový obklad s originálnym copilitom – mliečnym profilovaným sklom. Architektky na horných poschodiach odstránili balkóny, ktoré noví majitelia nevyužívali, vďaka čomu vznikol priestor pre väčšie miestnosti.
Snažili sme sa vytvoriť prirodzené rozšírenie interiéru, ktoré otvára dom vonkajšiemu prostrediu bez ohrozenia súkromia, vysvetľuje architektka Kateřina Průchová.
Umiestnenie domu na rohovom pozemku má niekoľko výhod – stavba je z troch strán obklopená zeleňou a má dostatok denného svetla. Pred rekonštrukciou však boli jednotlivé miestnosti uzavreté a dosť tmavé, preto sa architektky zamerali na rozptýlenie svetla do interiéru vo všetkých poschodiach. Odstránili nadbytočné priečky, zväčšili otvory a líniou medzi vnútrom a vonkajškom sa stali replikované prvky copilitov.
Najväčšie zmeny sú viditeľné na prízemí domu, ktoré predtým slúžilo predovšetkým ako skladovací a technický priestor. Pôvodná predĺžená garáž je v novom návrhu skrátená na praktickú dĺžku a získaný priestor architektky vyplnili kanceláriou a kúpeľňou so saunou. Vďaka rekonštrukcii vznikla aj menšia obývačka s kuchynským kútom a prístupom na terasu, respektíve do záhrady.
Hlavná obytná časť na prvom poschodí ponúka dve spálne, kúpeľňu, toaletu a plne vybavenú kuchyňu prepojenú s obývacou izbou. Najvyššie poschodie zrkadlí rovnakú dispozíciu. Svetlé drevo preniká do miestností v podobe dverí vstavaného nábytku vyrobeného na mieru. Brezové drevo umocňuje dojem ľahkosti, ktorý dopĺňajú tmavé akcenty. Jednotnosť interiéru nie je len praktickým riešením, ale aj výrazným vizuálnym prvkom, ktorý spája všetky poschodia v dome.
Ak si zvedavý/-á na finálnu prácu ateliéru Plus One Architects, pozri si galériu od Radka Šrettra Úlehlu s detailnými fotografiami.