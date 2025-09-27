Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Obsah článku vznikol v spolupráci so spoločnosťou Plus One Architects
dnes 27. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:38
Richard Balog

Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami

Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
Zdroj: Radek Šrettr Úlehla
KULTÚRA ARCHITEKTÚRA ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Realizácia výnimočného projektu bola dokončená v roku 2023. Pozri si finálnu podobu.

Český ateliér Plus One Architects predstavuje nový projekt – prestavbu viacgeneračného domu z 80. rokov v mestskej časti Praha 8 - Čimice.

Trojposchodový rodinný dom koncepčne nadväzuje na jednotný charakter radovej zástavby, čerpá inšpiráciu z ich pôvodných kvalít a prispôsobuje ich podľa potrieb moderného života nových majiteľov. Výsledkom práce architektiek Petry Ciencialovej a Kateřiny Průchovej je komfortné bývanie v hlavnom meste pre mladú rodinu s výhľadom do budúcnosti – dom pre jednu, možno aj dve ďalšie generácie. 

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Odporúčané
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy 20. septembra 2025 o 11:00
Čimice, Praha, Plus One Architects
Zdroj: Radek Šrettr Úlehla

Cieľom ateliéru Plus One Architects bolo vytvoriť funkčný obytný priestor pre súčasných a budúcich členov rodiny podľa zadania majiteľov, ktorí žiadali zmenu pôvodného rozloženia miestností. 

Architektonický návrh rešpektuje okolité prostredie stavby, zdôrazňuje hodnotné detaily a zároveň otvára priestor a posilňuje prepojenie medzi exteriérom a interiérom. Úžitková plocha domu po rozsiahlej rekonštrukcii je 300 štvorcových metrov. 

Rekonštrukcia ovplyvnila dispozíciu, použité materiály aj objem domu. Fasáde na prízemí dominuje červený tehlový obklad s originálnym copilitom – mliečnym profilovaným sklom. Architektky na horných poschodiach odstránili balkóny, ktoré noví majitelia nevyužívali, vďaka čomu vznikol priestor pre väčšie miestnosti.  

Čimice, Praha, Plus One Architects
Zdroj: Radek Šrettr Úlehla

Snažili sme sa vytvoriť prirodzené rozšírenie interiéru, ktoré otvára dom vonkajšiemu prostrediu bez ohrozenia súkromia, vysvetľuje architektka Kateřina Průchová.

Umiestnenie domu na rohovom pozemku má niekoľko výhod – stavba je z troch strán obklopená zeleňou a má dostatok denného svetla. Pred rekonštrukciou však boli jednotlivé miestnosti uzavreté a dosť tmavé, preto sa architektky zamerali na rozptýlenie svetla do interiéru vo všetkých poschodiach. Odstránili nadbytočné priečky, zväčšili otvory a líniou medzi vnútrom a vonkajškom sa stali replikované prvky copilitov. 

Odporúčané
FOTO: Rodinný dom pri Brne vznikol uprostred záhrady s prírodným biotopom. Stojí za ním renomovaný český architekt FOTO: Rodinný dom pri Brne vznikol uprostred záhrady s prírodným biotopom. Stojí za ním renomovaný český architekt 13. septembra 2025 o 11:00
Čimice, Praha, Plus One Architects
Zdroj: Radek Šrettr Úlehla

Najväčšie zmeny sú viditeľné na prízemí domu, ktoré predtým slúžilo predovšetkým ako skladovací a technický priestor. Pôvodná predĺžená garáž je v novom návrhu skrátená na praktickú dĺžku a získaný priestor architektky vyplnili kanceláriou a kúpeľňou so saunou. Vďaka rekonštrukcii vznikla aj menšia obývačka s kuchynským kútom a prístupom na terasu, respektíve do záhrady.

Hlavná obytná časť na prvom poschodí ponúka dve spálne, kúpeľňu, toaletu a plne vybavenú kuchyňu prepojenú s obývacou izbou. Najvyššie poschodie zrkadlí rovnakú dispozíciu. Svetlé drevo preniká do miestností v podobe dverí vstavaného nábytku vyrobeného na mieru. Brezové drevo umocňuje dojem ľahkosti, ktorý dopĺňajú tmavé akcenty. Jednotnosť interiéru nie je len praktickým riešením, ale aj výrazným vizuálnym prvkom, ktorý spája všetky poschodia v dome.

Ak si zvedavý/-á na finálnu prácu ateliéru Plus One Architects, pozri si galériu od Radka Šrettra Úlehlu s detailnými fotografiami.

Čimice, Praha, Plus One Architects Čimice, Praha, Plus One Architects Čimice, Praha, Plus One Architects Čimice, Praha, Plus One Architects
Zobraziť galériu
(18)
Odporúčané
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa 6. septembra 2025 o 11:00
Odporúčané
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy 20. septembra 2025 o 11:00
Odporúčané
FOTO: Rodinný dom pri Brne vznikol uprostred záhrady s prírodným biotopom. Stojí za ním renomovaný český architekt FOTO: Rodinný dom pri Brne vznikol uprostred záhrady s prírodným biotopom. Stojí za ním renomovaný český architekt 13. septembra 2025 o 11:00
Refresher+ nie je len o kvalitnom obsahu
Vďaka členstvu získaš prístup k viac ako 4 400 prémiovým článkom a zároveň rôzne benefity, ako napríklad lístky na koncerty známych interpretov či festivaly, pozvánky na filmové premiéry alebo PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.
Benefity pravidelne obmieňame, aby sme mohli potešiť každého člena Refresher+.
Získaj všetky výhody klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
ARCHITEKTÚRA ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: p1a.cz
Foto: Radek Šrettr Úlehla
Náhľadový obrázok: Radek Šrettr Úlehla
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
refresher+
Odporúčané
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
včera o 08:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
včera o 13:00
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
18. 9. 2025 19:00
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
refresher+
Odporúčané
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
dnes o 08:10
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
refresher+
Odporúčané
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
včera o 14:00
Storky
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Lifestyle news
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci pred 23 minútami
Gen Z naskakuje na nový nechtový trend. Internet rozdelil na dve polovice dnes o 07:12
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi včera o 18:27
5 Seconds of Summer šokovali fanúšikov. Vystúpili spolu po viac ako dvoch rokoch a ohlásili aj nový album včera o 16:28
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod včera o 14:28
Archeológovia našli v Česku obrovský keltský poklad. Je starý viac než 2 000 rokov včera o 13:31
Lewis Hamilton prosí fanúšikov o modlitby za svojho buldoga Roscoea. Momentálne je v kóme a jeho stav je vážny včera o 12:13
VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka včera o 11:34
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov včera o 10:33
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia Footshop x Playboy včera o 10:00
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Dopravné správy Doprava Igor Matovič
Viac
USA zvažuje vojenský zásah vo Venezuele. Trump tvrdí, že chce bojovať proti obchodníkom s drogami
pred hodinou
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
pred hodinou
Začali sme budovať protivzdušný dáždnik. Slovensko podporuje aj spoločný európsky „múr proti dronom“
pred 2 hodinami

Viac z Kultúra

Všetko
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
Slovensko
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 3 dňami
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
V spolupráci
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
20. 9. 2025 11:00
Natália sa zamilovala do architektúry. „Slovenské mestá majú obrovský potenciál, v amerických by som nevydržala“ (REFRESHER ART)
Odporúčané
Natália sa zamilovala do architektúry. „Slovenské mestá majú obrovský potenciál, v amerických by som nevydržala“ (REFRESHER ART)
dnes o 08:00
Zlaté grillz či prstene z lyžičiek: Títo umelci svojimi šperkami zdobia súčasnú generáciu (ARTIST SPOTLIGHT)
Zlaté grillz či prstene z lyžičiek: Títo umelci svojimi šperkami zdobia súčasnú generáciu (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 3 dňami
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
refresher+
Odporúčané
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
20. 9. 2025 14:00
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape? Otestuj svoje vedomosti z geografie
6. 9. 2025 17:00
Viac z Šport Všetko
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
pred 3 dňami
Totálna dominancia novej hviezdy a neľútostné prestrelky. Oktagon 76 priniesol aj jeden silný emotívny moment
22. 9. 2025 11:27
Najprestížnejšie futbalové ceny sú rozdané. Zlatú loptu 2025 získal krídelník Paris Saint-Germain
23. 9. 2025 8:53
Viac z Gastro Všetko
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
Recepty
dnes o 08:10
refresher+
Odporúčané
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
dnes o 08:10
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
21. 9. 2025 8:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CCC predstavilo novú jesennú kolekciu. Vyber si zo štýlových tenisiek s logom Reebok
Móda
pred hodinou
PR správa
CCC predstavilo novú jesennú kolekciu. Vyber si zo štýlových tenisiek s logom Reebok
pred hodinou
Prvé jesenné dni sú ideálne na refresh tvojho botníka.
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
V spolupráci
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
pred 2 hodinami
Začni zimný semester ako „academic weapon“ – a to s novou generáciou laserových operácií
PR správa
Začni zimný semester ako „academic weapon“ – a to s novou generáciou laserových operácií
pred 3 hodinami
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
Odporúčané
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
dnes o 08:24
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
refresher+
Odporúčané
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
dnes o 08:10
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
pred 2 dňami
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 3 dňami
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
včera o 10:33
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
pred 2 dňami
VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka
VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka
včera o 11:34
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
pred 2 dňami
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 3 dňami
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
pred 2 dňami
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
pred 2 dňami
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
23. 9. 2025 12:32
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia