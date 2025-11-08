Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Linka
dnes 8. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:15
Richard Balog

Rekonštrukcia za takmer pol milióna. Starý dom na hrane skalnatého svahu nad riekou premenili na umelecký priestor

Rekonštrukcia za takmer pol milióna. Starý dom na hrane skalnatého svahu nad riekou premenili na umelecký priestor
Zdroj: Radek Úlehla
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Projekt spája modernú architektúru s históriou a dušou miesta na rozhraní lesa.

Ateliér päivä architekti predstavuje projekt s názvom „Dům Medník“, ktorý ukazuje prístavbu k domu zo začiatku 20. storočia v katastrálnom území Luka pod Medníkom (časť mesta Jílové u Prahy). Autorom návrhu je architekt Miloš Munzar v spolupráci s Tomášom Kovalčíkom a Klárou Jeníkovou.

Pôvodný objekt umiestnený na hrane skalnatého svahu nad riekou Sázavou v roku 2010 rozšírili rekonštrukciou a prístavbou visutej časti do záhrady. Očakávania však nenaplnili predstavy majiteľov, ktorí túžili po otvorenom priestore v štýle umeleckého ateliéru pre tvorivé aktivity s dostatkom prirodzeného svetla, doplnenom o oddelenú spálňu so samostatnou kúpeľňou a toaletou. 

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Odporúčané
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny 25. októbra 2025 o 11:00
päivä architekti, Luka nad Medníkem
Zdroj: Radek Úlehla

Architekti pri tvorbe nového návrhu hľadali vhodné miesto a objem, aby rešpektovali klinovitý tvar pozemku, ktorý má viac ako 1 600 štvorcových metrov, terén, dreviny a tiež výhľad zo záhrady na vrchol Medníka. 

Prístavbu s úžitkovou plochou 72 štvorcových metrov navrhli ako samostatne stojaci objekt na rozhraní lesa a záhrady, ktorý je s existujúcim domom prepojený krytou terasou. Do terasy začlenili tiež vysoký dub v bezprostrednej blízkosti domu.

Stavba sa otvára na terasu a do údolia pomocou posuvných okien, pričom oproti existujúcemu objektu je vytvorené uzavreté nárožie. Do ateliéru je vložená jednoduchá visutá galéria. Tvarové riešenie prístavby nadväzuje na pôvodný dom s bohatou históriou.

päivä architekti, Luka nad Medníkem
Zdroj: Radek Úlehla

Konštrukčné riešenie vychádza z možností majiteľov realizovať stavbu čiastočne samostatne. Založenie stavby na mikropilotoch zabezpečila špecializovaná firma, zatiaľ čo nosný oceľový rám a nadväzujúcu vrchnú drevostavbu majitelia realizovali svojpomocne. Dom je obložený opálenými smrekovcovými doskami. 

Odporúčané
Takto vyzerá interiér luxusného viladomu v minimalistickom štýle. Bývaniu v lukratívnej štvrti dominuje drevo a kameň Takto vyzerá interiér luxusného viladomu v minimalistickom štýle. Bývaniu v lukratívnej štvrti dominuje drevo a kameň 18. októbra 2025 o 11:00
päivä architekti, Luka nad Medníkem
Zdroj: Radek Úlehla

Interiér je vyhotovený zo smrekovej biodosky s integrovaným nábytkom a úložnými priestormi v minimalistickom, nadčasovom štýle. Celkové náklady sa vyšplhali na 11,5 milióna korún českých, čo je v prepočte viac ako 470-tisíc eur. 

Pozri si galériu od Radka Úlehlu. Projekt „Dům Medník“ je krásnou ukážkou šikovnosti a vynaliezavosti architektov aj majiteľov. 

päivä architekti, Luka nad Medníkem päivä architekti, Luka nad Medníkem päivä architekti, Luka nad Medníkem päivä architekti, Luka nad Medníkem
Zobraziť galériu
(26)
Odporúčané
FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne 4. októbra 2025 o 11:00
Odporúčané
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny 25. októbra 2025 o 11:00
Odporúčané
Takto vyzerá interiér luxusného viladomu v minimalistickom štýle. Bývaniu v lukratívnej štvrti dominuje drevo a kameň Takto vyzerá interiér luxusného viladomu v minimalistickom štýle. Bývaniu v lukratívnej štvrti dominuje drevo a kameň 18. októbra 2025 o 11:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ARCHITEKTÚRA ČESKÁ REPUBLIKA
Odporúčame
„S deťmi som päť rokov žila v garáži. Manžel nás nepúšťal do domu.“ Príbehy žien, ktoré unikli z násilných vzťahov e
refresher+
Odporúčané
„S deťmi som päť rokov žila v garáži. Manžel nás nepúšťal do domu.“ Príbehy žien, ktoré unikli z násilných vzťahov
včera o 17:00
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO) e
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
27. 10. 2025 16:30
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
30. 10. 2025 9:00
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia? e
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
pred 2 dňami
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
29. 10. 2025 14:00
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná e
refresher+
Odporúčané
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná
včera o 08:31
Storky
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej pr...
Mediálna spolupráca
Nara Smith je tvárou vianočnej kampane Skims. Na čo vsadila Kim Kardashian?
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Lifestyle news
Toto sú nominácie na ceny Grammy. Najviac ich získali Kendrick Lamar a Lady Gaga dnes o 08:46
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión včera o 21:11
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity včera o 20:14
Internet sa baví na interakcii Slováka a Ryanairu. Letecký dopravca reagoval na jeho ironický vtip včera o 18:57
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest včera o 17:55
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke včera o 16:54
Slovenka našla hrdinu, ktorý zachránil jej manžela. O živote a smrti vraj rozhodovali minúty včera o 15:52
VIDEO: Slováci sa hnevajú na reprezentáciu našej krajiny v Číne. Mnohí považujú vtip s hosteskou a šampanským za nevhodný včera o 14:49
Herečka zo seriálu Pretty Little Liars šokovala ľudí. Spustila skincare značku pre malé deti včera o 13:40
Annet X vydala nový album BBYGIRL. Prináša novú hudobnú éru a spoluprácu s Calinom včera o 12:37
Spravodajstvo
Príspevky od štátu Rusko Vláda Roberta Fica Plyn z Ruska
Viac
Ministerstvo chystá zmeny v poplatkoch u lekárov. Návrhy má dostať ešte tento rok
pred 3 minútami
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
pred 47 minútami
Tento rok môže byť zima v Európe poriadne studená. Pripraviť sa musíme na časté sneženie a mrazy
pred hodinou

Viac z Kultúra

Všetko
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
pred 3 dňami
V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 €
V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 €
pred 3 hodinami
Outfitcheck z MBFL! Ivana Gáborík prezradila svoj obľúbený doplnok a zistili sme, aké topánky vlastní aj Dua Lipa
Outfitcheck z MBFL! Ivana Gáborík prezradila svoj obľúbený doplnok a zistili sme, aké topánky vlastní aj Dua Lipa
4. 11. 2025 12:30
Moderná škôlka na Morave pôsobí ako z rozprávky. Postavili ju priamo pod zámkom
V spolupráci
Moderná škôlka na Morave pôsobí ako z rozprávky. Postavili ju priamo pod zámkom
1. 11. 2025 11:00
Pohoda oslávi 30. výročie vo veľkom štýle. Festival pridáva extra deň a privíta legendárnych The Cure
Pohoda oslávi 30. výročie vo veľkom štýle. Festival pridáva extra deň a privíta legendárnych The Cure
28. 10. 2025 11:15
Festival vína, kávy, poriadny rave aj Mozart. Bratislava má pred sebou víkend plný kontrastov (WEEKEND RADAR)
Festival vína, kávy, poriadny rave aj Mozart. Bratislava má pred sebou víkend plný kontrastov (WEEKEND RADAR)
pred 2 dňami
Viac z Gastro Všetko
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
31. 10. 2025 18:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
pred 3 dňami
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
Móda
pred 41 minútami
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
pred 41 minútami
Okrem ikonických hitov, emócií a špičkovej produkcie zaujali na koncerte popovej divy aj samotní hostia a ich outfity.
Rekonštrukcia za takmer pol milióna. Starý dom na hrane skalnatého svahu nad riekou premenili na umelecký priestor
V spolupráci
Rekonštrukcia za takmer pol milióna. Starý dom na hrane skalnatého svahu nad riekou premenili na umelecký priestor
pred 2 hodinami
V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 €
V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 €
pred 3 hodinami
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión
včera o 21:11
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
včera o 20:14
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Internet sa baví na interakcii Slováka a Ryanairu. Letecký dopravca reagoval na jeho ironický vtip
Internet sa baví na interakcii Slováka a Ryanairu. Letecký dopravca reagoval na jeho ironický vtip
včera o 18:57
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
pred 2 dňami
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest
včera o 17:55
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión
včera o 21:11
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
včera o 07:11
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
pred 2 dňami
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
31. 10. 2025 18:00
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
pred 3 dňami
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
Späť
Zdieľať
Diskusia