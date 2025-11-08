Projekt spája modernú architektúru s históriou a dušou miesta na rozhraní lesa.
Ateliér päivä architekti predstavuje projekt s názvom „Dům Medník“, ktorý ukazuje prístavbu k domu zo začiatku 20. storočia v katastrálnom území Luka pod Medníkom (časť mesta Jílové u Prahy). Autorom návrhu je architekt Miloš Munzar v spolupráci s Tomášom Kovalčíkom a Klárou Jeníkovou.
Pôvodný objekt umiestnený na hrane skalnatého svahu nad riekou Sázavou v roku 2010 rozšírili rekonštrukciou a prístavbou visutej časti do záhrady. Očakávania však nenaplnili predstavy majiteľov, ktorí túžili po otvorenom priestore v štýle umeleckého ateliéru pre tvorivé aktivity s dostatkom prirodzeného svetla, doplnenom o oddelenú spálňu so samostatnou kúpeľňou a toaletou.
Architekti pri tvorbe nového návrhu hľadali vhodné miesto a objem, aby rešpektovali klinovitý tvar pozemku, ktorý má viac ako 1 600 štvorcových metrov, terén, dreviny a tiež výhľad zo záhrady na vrchol Medníka.
Prístavbu s úžitkovou plochou 72 štvorcových metrov navrhli ako samostatne stojaci objekt na rozhraní lesa a záhrady, ktorý je s existujúcim domom prepojený krytou terasou. Do terasy začlenili tiež vysoký dub v bezprostrednej blízkosti domu.
Stavba sa otvára na terasu a do údolia pomocou posuvných okien, pričom oproti existujúcemu objektu je vytvorené uzavreté nárožie. Do ateliéru je vložená jednoduchá visutá galéria. Tvarové riešenie prístavby nadväzuje na pôvodný dom s bohatou históriou.
Konštrukčné riešenie vychádza z možností majiteľov realizovať stavbu čiastočne samostatne. Založenie stavby na mikropilotoch zabezpečila špecializovaná firma, zatiaľ čo nosný oceľový rám a nadväzujúcu vrchnú drevostavbu majitelia realizovali svojpomocne. Dom je obložený opálenými smrekovcovými doskami.
Interiér je vyhotovený zo smrekovej biodosky s integrovaným nábytkom a úložnými priestormi v minimalistickom, nadčasovom štýle. Celkové náklady sa vyšplhali na 11,5 milióna korún českých, čo je v prepočte viac ako 470-tisíc eur.
Pozri si galériu od Radka Úlehlu. Projekt „Dům Medník“ je krásnou ukážkou šikovnosti a vynaliezavosti architektov aj majiteľov.