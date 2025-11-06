Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 6. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 6:40

Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?

Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
Zdroj: Archív/Zdenka Hvolková, Duolingo, Busuu, Babbel, Learna AI, Falou, Drops, Wikimedia Commons
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Mesiac som testovala šesť najznámejších appiek a porovnala ich s reálnymi hodinami francúzštiny, aby som zistila, či nás dokážu naučiť cudzí jazyk rovnako kvalitne ako živý lektor. Výsledky ma prekvapili viac, ako som čakala.

Učiť sa jazyk cez mobil je dnes takmer samozrejmosťou. Doháňať lekcie v autobuse, pri káve, pred spaním či dokonca počas párty už zažil asi každý z nás. Všetky dostupné aplikácie dnes prakticky sľubujú, že nás naučia cudzí jazyk rýchlejšie než klasické hodiny. A prevažná väčšina z nich navyše zadarmo.

Preto som sa to rozhodla otestovať na vlastnej koži. Vybrala som si šesť populárnych jazykových aplikácií (Duolingo, Falou, Learna AI, Drops, Babbel a Busuu) a popritom som začala chodievať aj na fyzické hodiny francúzštiny s rodenou Francúzkou.

Výsledok? Niektoré appky ma prekvapili, iné som začala považovať za stratu času. Rozhodla som sa teda zoradiť ich od najhoršej po najlepšiu a vypichnúť, čo mi na ktorej prekážalo a prečo. Na konci mesiaca som však zistila, že vec, čo mi pomáha najviac, je niečo úplne iné, než som čakala.

dieťa, škola, notebook, učenie, dištančné učenie
Zdroj: Unsplash/Annie Spratt
6. Drops

Drops je hotovou pastvou pre oči. Aplikácia od vývojárov známej kvízovej appky Kahoot! ponúka veselé ilustrácie, čistý dizajn a jednoduché cvičenia ideálne vtedy, keď si unavený a chceš len „niečo preklikávať“. Jednotlivé lekcie disponujú vysokou interaktivitou – pexesom, spájačkami a rôznym priraďovaním, ktoré je vymyslené hravou formou.

Už po pár dňoch som však pochopila, že presne v tom tkvie aj jej najväčší problém. Všetko je až príliš povrchné. Počas jednotlivých dní som sa učila izolované slová, nie vety. Aplikácia ma prakticky vôbec nenútila rozprávať, len spájať obrázky a zvuky, sem-tam zopakovať niečo, čo už bolo povedané.

Ak máš dobrú pamäť na vizuály, Drops môže byť pre teba ideálnou možnosťou. Ak sa však chceš jazyk učiť so zámerom aktívne ho používať, rýchlo narazíš na strop. Ja som po pár dňoch mala pocit, že síce viem, ako sa povie lyžička, ale netuším, ako ju v praxi použiť.

drops kahoot drops drops drops
Zobraziť galériu
(8)
Výhody: Dizajn, prehľadnosť, rýchle lekcie
Nevýhody: Bez kontextu, žiadne rozprávanie, veľa opakovania
Pre koho: Pre vizuálne typy alebo deti
Cena v prípade Premium verzie: Začína od 11,51€ mesačne
Celkové hodnotenie: 5,5/10

5. Learna AI

Keď som otvorila Learna AI, bola som zvedavá. Aplikácia sa od zvyšku môjho výberu líšila vysokou mierou využívania umelej inteligencie. Umožnila mi rozprávať sa bezplatných päť minút s AI robotom vo francúzštine. Aplikácia rozumie aj po slovensky (aj anglicky), ale snaží sa viesť dialóg vo francúzštine – čo je super nápad.

Výhodou tiež je, že si všetky slová robota, s ktorým vedieš rozhovor, môžeš preložiť jediným kliknutím, takže sa nikdy necítiš stratený.

Problém však na seba nenechal dlho čakať. Po bezplatných piatich minútach mi aplikácia oznámila, že si musím zaplatiť. Navyše sa jednalo o vyššiu čiastku než v prípade ostatných jazykových aplikácií. A hoci konverzácia s robotom pôsobila realisticky, AI ma nehodnotila tak detailne ako iné aplikácie, ktoré som testovala, preto moja motivácia zaplatiť peňažnú čiastku výrazne klesla. Navyše, často sa opakuje.

learna ai learna ai learna ai learna ai
Zobraziť galériu
(5)
Výhody: Krátke realistické rozhovory, preklady v reálnom čase
Nevýhody: Cena, slabé hodnotenie výslovnosti, málo obsahu
Pre koho: Pre zvedavcov, ktorí chcú vyskúšať AI trend, nie pre seriózne učenie
Cena v prípade Premium verzie: Začína od 8,60€ týždenne
Celkové hodnotenie: 6/10
