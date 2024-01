Slovenka Lýdia hovorí 9 cudzími jazykmi: Pozeraním Netflixu môžeš byť na lepšej úrovni ako Slovák žijúci v zahraničí (Rozhovor)

„Je naozaj veľká škoda, keď si k anglickému seriálu zapneš slovenské titulky,“ hovorí jazyková mentorka, ktorá ovláda deväť cudzích jazykov. Žiadny pritom neštudovala v zahraničí. V rozhovore ti prezradí, ako sa cudzí jazyk naučíš bez bifľovania.

V dnešnom globalizovanom svete je znalosť cudzieho jazyka obrovskou výhodou. Zatiaľ čo pre niekoho je umenie zvládnuť základy angličtiny či nemčiny, len 34-ročnej Slovenke Lýdii Hric Machovej sa podarilo naučiť neuveriteľných deväť cudzích jazykov. Žiaden z nich pritom neštudovala v zahraničí.

Dlhodobo si udržiavam sedem jazykov, ktorými sú angličtina, nemčina, španielčina, poľština, francúzština, ruština a esperanto. V prvých štyroch dokážem kedykoľvek prepnúť do plynulej konverzácie, vo zvyšných po krátkom osviežení tiež.

„Potom mám ešte dva jazyky, žiaľ, zabudnuté, a to je slovenský posunkový jazyk a swahilčina. Je to preto, že som ich nikdy nedostala na sebavedomú úroveň, a keď som sa im prestala venovať, bohužiaľ, upadlo to,“ dodáva pokorne úspešná polyglotka, jazyková mentorka a zakladateľka Jazykového mentoringu. Jej príbeh je inšpiráciou pre všetkých, ktorí chcú posúvať vlastné hranice.

Unikátnym znalostiam však predchádzali roky úsilia a neustáleho experimentu. „Desať rokov som doučovala angličtinu a nemčinu klasickými metódami a nesmierne ma to frustrovalo. Kým ja som sa každé dva roky učila nový jazyk, úroveň mojich študentov sa nezlepšovala. Experimentom a samoštúdiom som prišla na to, ako svoje znalosti efektívnej výučby posunúť ďalej. Preto som sa rozhodla založiť aj Jazykový mentoring,“ dodáva Lýdia Hric Machová.

Polyglotka Lýdia Hric Machová prináša so svojou firmou Jazykový mentoring inovatívny prístup k učeniu sa jazykov. V rebríčku Najväčší v biznise od Slovak spectator/SME sa už niekoľko rokov drží medzi 10 najväčšími jazykovými školami na Slovensku. Zdroj: Archív respondenta/Lýdia Hric Machová

So svojím tímom vraj dokáže naučiť jazyk každého bez ohľadu na vek bez bifľovania a rýchlejšie ako v niektorých jazykovkách. V rozhovore nám prezradila najefektívnejšie metódy výučby, čomu sa vyhnúť a prečo si myslí, že nemať talent na jazyky skrátka neexistuje.

Veľa ľudí má vášeň pre jazyky, len málokomu sa však podarí dostať k obdivuhodnému číslu deväť. Ako si to dokázala, čo bolo tvojou motiváciou?Ono to prišlo veľmi prirodzene, keď som chodila ešte na Gymnázium v Partizánskom. Tam som vlastne mala len angličtinu a nemčinu. Až na vysokej škole som si pridala tretí jazyk, španielčinu. Mám s ňou prelomový zážitok, pretože je to prvý jazyk, ktorý som sa začala učiť sama.

Len za pol roka som sa dokázala dostať z nuly na veľmi pohodlnú konverzačnú úroveň. Nesmierne ma to nakoplo. Neskôr som si povedala, že ktovie, či by som to dala aj s nejakým iným jazykom. Vyskúšala som to na poľštine a mala som podobné výsledky. Moja vlastná efektívna metóda sa tak osvedčila.

Slovenka vynašla efektívnu metódu učenia jazykov. Ako na to, ti poradí v článku. Zdroj: Archív respondenta/Lýdia Hric Machová

Čo sa týka čísla deväť, ja sa nikdy neučím jazyky len tak, aby som to mala na papieri alebo si niečo dokazovala. Napríklad taká ruština. Už dlho som mala na bucket liste Transsibírsku magistrálu. Skrsla vo mne myšlienka, že by bolo hodnotnejšie, keby som vedela daný jazyk. Dva roky som sa preto učila ruštinu a potom si to pri cestovaní aj patrične užila. Každé dva roky som si postupom času pridala nový jazyk a dostala sa k devinke.

Čo si ako samouk urobila inak?Španielčinu som sa už predtým skúsila naučiť trikrát. Trikrát som však aj zlyhala, išla som totiž klasickou školskou formou v zmysle gramatika, slovíčka a tak ďalej. Prelom nastal, keď som si povedala, že to skúsim len zo zábavy pre dobrý pocit. V španielčine som tak začala počúvať audioknihu Harry Potter a potom si ju čítať. Španielčina sa mi páčila, Harryho milujem, považovala som to za skvelý prienik.

Vytvorila som si systém, že každý deň tomu dám 20 minút pred spaním a uvidím, či sa vôbec dostanem po druhú kapitolu. Tým, že som Harryho už predtým poznala, nebolo to pre mňa nič nové a z kapitoly na kapitolu som rozumela čoraz viac. K tomu som ešte pridala konverzácie s jednou Mexičankou, stretávali sme sa raz týždenne.

Raz, asi po pol roku, prišla situácia, keď moja mexická kamoška prišla celá rozrušená a začala rozprávať, že videla nehodu na ulici. Vybafla na mňa veľa vecí a ja som v tom strese začala celkom plynulo reagovať. Kamarátka to počula a spýtala sa: ‚Vau, Lýdia, ty vieš takto po španielsky? To kde si sa takto naučila?‘ Vtedy prišlo to uvedomenie, že som to dokázala celkom sama a len za pol roka.

Metódy, ktorými si sa vtedy učila, využívaš dnes v Jazykovom mentoringu. Týkajú sa práve štyroch dôležitých krokov v učení.Presne tak. Ja tomu hovorím štyri piliere. Keď som ich zaradila do učenia, prinieslo mi to oveľa lepšie výsledky v každom jazyku. A aké sú? Poviem to celkom jednoducho.