dnes 22. októbra 2025 o 14:58
Čas čítania 2:16
Michal Drahný

REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?

REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
Zdroj: Unsplash / Kamil Gliwinski
Najvyššia minimálna mzda je šestnásťnásobkom tej najnižšej.

Európsky štatistický úrad Eurostat zostavuje každý polrok rebríček krajín podľa zákonom stanovenej minimálnej mzdy. V tabuľke však chýba päť európskych krajín. V rebríčku nenájdeš Rakúsko, Taliansko ani Švédsko, pretože nemajú vypočítanú minimálnu mzdu, a takých krajín je v Európe viac.

28. Ukrajina (164 eur)

Prežiť s necelými 170 eurami na mesiac vo vojnovej zóne musí byť šialené.

27. Moldavsko (285 eur)

Od Ukrajiny pokračuje rebríček do susedného Moldavska, kde je minimálna mzda pod hranicou 300 eur. 

26. Albánsko (408 eur)

Albánsko môže lákať na svoje neobjavené pláže, ale mzda 408 eur nie je nič moc. 

25. Bulharsko (551 eur)

Prvou krajinou, ktorá prekonala hranicu 500 eur, je Bulharsko.

24. Severné Macedónsko (584 eur)

Medzi Albánskom a Bulharskom sa geograficky nachádza Severné Macedónsko, ktoré obe krajiny v rebríčku prekonalo. Minimálna mzda v tejto krajine je 584 eur.

Severné Macedónsko je stále neobjaveným turistickým kútom Balkánu
Severné Macedónsko je stále neobjaveným turistickým kútom Balkánu Zdroj: Unsplash / Kristijan Arsov

23. Srbsko (618 eur)

Ešte chvíľu zostaneme na Balkánskom polostrove. Severný sused Severného Macedónska je ďalší v našom rebríčku s 618 eurami.

22. Čierna Hora (670 eur)

Ďalšia bývalá krajina Juhoslávie, Čierna Hora, sa drží na 22. mieste s 670 eurami. 

21. Maďarsko (727 eur)

A teraz sa začíname geograficky približovať k našej domovine. Naši kolegovia z V4 majú minimálnu mzdu nastavenú na 727 eur. Pre nich je to teda 282 885 maďarských forintov.

20. Lotyšsko (740 eur)

O moc lepšie sa nemajú ani na severe od nás v Lotyšsku. Aj ich minimálna mzda je tesne pod hranicou 750 eur.

19. Rumunsko (797 eur)

Rodište grófa Draculu hranicu stále neprekonalo a minimálna mzda v Rumunsku je 797 eur.

Toto nie je rodisko Draculu, ale hrad Peles. Tiež v Rumunsku.
Toto nie je rodisko Draculu, ale hrad Peles. Tiež v Rumunsku. Zdroj: Unsplash / Majkl Velner
