Tento článok je PR správa spoločnosti Aures Holdings.
dnes 21. novembra 2025 o 16:34
Čas čítania 2:00
Sponzorovaný obsah

Slováci stále viac kupujú jazdenky 4x4, tvoria 37% predajov celého trhu

Slováci stále viac kupujú jazdenky 4x4, tvoria 37% predajov celého trhu
Zdroj: Aures Holding
Toto sú najpredávanejšie vozidlá 4x4 v SR za prvých 10 mesiacov tohto roku.

Na Slovenku výrazne stúpa predaj jazdených áut s pohonom všetkých štyroch kolies. Za prvý desať mesiacov tohto roku sa na celom slovenskom sekundárnom trhu predalo už viac ako 160-tisíc ojazdených vozidiel s pohonom oboch náprav. Z celkových predajov pripadá na automobily 4x4 už 37 percent, pričom viac ako polovicu z nich tvoria vozidlá SUV a pätinu v prevedení kombi.

Sedem z desiatich predaných „štvorkoliek“ jazdí na naftu a takmer tri štvrtiny z nich majú automatickú prevodovku. Vyplýva to z analýzy expertov AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO a Mototechna.

Podrobné štatistiky od januára do konca októbra 2025 ukázali, že Slováci si tento rok už kúpili viac ako 160-tisíc ojazdených „štvorkoliek“ a záujem o ne z roka na rok rastie. Do istej mier to súvisí to aj s tým, že veľká časť vozidiel SUV, ktoré sú na Slovensku stále viac populárne, má práve pohon všetkých štyroch kolies.

Až 50,5 percenta predaných jazdeniek 4x4 tvoria spomínané SUV, ďalších 21,1 % pripadá na kombi, 15,1 % na sedany a len 4,7 percent na inak vo všeobecnosti najpredávanejšie hatchbacky.

„Nejde tu len o módne trendy ale aj o praktické využitie. S príchodom zimy, snehu a ľadu dokážu vozidlá 4x4 pasažierom poskytnúť viac reálne využiteľných jazdných vlastností na cestách ako bežné autá. Príplatok za pohon všetkých kolies sa zvlášť v zimnom období, a to predovšetkým na miestach, kde je chladnejšie počasie a kopcovitý terén, spravidla vyplatí. Tieto autá sú pri správnej jazde menej ohrozené šmykom či uviaznutím v hlbšom snehu, ľahšie sa rozbiehajú na zľadovatenej vozovke a celkovo poskytujú lepšiu stabilitu na ceste,“ vysvetľuje generálna riaditeľka AURES Holdings Karolína Topolová.

Ako vyzerá priemerná „štvorkolka“?  

Keď sa pozrieme bližšie na údaje z trhu, tak priemerná cena vozidla 4x4 predaného tento rok na Slovensku bola na úrovni 18 922 eur, malo najazdených 171 478 kilometrov, bolo 10 rokov staré a na inzertnom trhu pobudlo v priemere 54 dní. Drvivá väčšina z nich bola v dieselovom prevedení (70,2 %), potom na benzínový pohon (23,6 %), no čisto elektrických (3 %) a hybridov (2,1 %) bolo len minimum. Dominanciu má aj automatická prevodovka s podielom 73,5 percent oproti 26,5-percentnému podielu vozidiel s manuálom.  

Najčastejšie si Slováci kúpili vozidlá s pohonom oboch náprav v čiernej farbe (31,1 %), potom nasledovali biele (24,2 %) a šedé autá(17,9 %). Keď sa pozrieme na výrobcov, tak najpredávanejšie sú tradične aj v tomto segmente vozidlá značky Škoda (17,9 %), pred BMW (13,2 %), tretie sú Volkswageny (12,6 %) a tesne za nimi Audi (12,3 %). Prvú trojku medzi konkrétnymi modelmi tvoria Škoda Octavia, Škoda Superb a VW Passat.  

Najpredávanejšie vozidlá 4x4 v SR za prvých 10 mesiacov tohto roku  

aura holdings
Zdroj: aura holdings

„Čoraz väčší záujem o vozidlá s pohonom všetkých štyroch kolies evidujeme z roka na rok aj v autocentrách AAA AUTO. S príchodom zimnej sezóny je tento trend každoročne ešte výraznejší a v tomto roku obzvlášť. Aj pod tlakom súčasnej ekonomickej situácie na Slovensku si mnoho ľudí dovolí kúpiť skôr jazdené auto v dobrom technickom stave od overeného veľkého predajcu ako úplne nové vozidlo, ktoré je omnoho drahšie a tým pádom pre väčšinu bežných ľudí prakticky nedostupné,“ dodáva Karolína Topolová.    

AUTOMOBILOVÉ NOVINKY AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
